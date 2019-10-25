EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  1942  35
Все про:Цензор.НЕТ (39) Центренерго (20) Герус (63)

 Нардеп Герус заявив про те, що влада реагуватиме на ситуацію в Центренерго після статті в Цензор.НЕТ

Нардеп 8 скликання, лідер Радикальної партії Олег Ляшко запитав нардепа Андрія Геруса про ситуацію з Центренерго після статті в Цензор.НЕТ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Свобода слова з Савіком Шустером.

Ляшко поставив запитання про ситуацію, коли Центренерго за 4 місяці недоотримала виручки 700 млн грн. Він запитав: "Хто банкрутить державну компанію?"

Герус зазначив: "За статтею в Цензор.НЕТ. Хто автор? Хто знає автора? Є реальні автори і є неіснуючі. Автор неіснуючий".

Говорячи про суть питання Герус заявив, що "Ми будемо реагувати". За його словами з 1 листопада Центренерго продаватиме електроенергію на біржі. Далі ми звернемося в НАБУ і діятимуть правоохоронні органи.

На що Олег Ляшко завив: "Мене не цікавить ім'я автора. Є сайт. Авторитетний сайт".

Савік Шустер уточнив, що "є редактор сайту, якого знають українці".

Читайте також: "Центренерго" - єдина структура в тепловій генерації, здатна протистояти монополії ДТЕК, - Коломойський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156084
 
 
 Топ коментарі
 
И отменит покупку в Кацапии электричества для Бени ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
И отменит покупку в Кацапии электричества для Бени ?
 показати весь коментар
 
 
те , що Україна , по договору Офшоркенка і Ахмєтова , 4 роки возила вугілля з РФії , тебе ж звісно не цікавить ?
 показати весь коментар
 
 
До статьи на Цензоре бвло куча статей на других ресурсах. Ни зебильё, ни КолоБоОфис преЗЮдента на них не реагировали.
 показати весь коментар
 
 
Вывод: Цензор-сила На днях читал на каком-то г-норесурсе, дескать Мосейчук заявил, что Гончарук чуть было не отпердолил очередного малтшика, думаешь, стоит поверить тому говнорусурсу?
 показати весь коментар
 
 
Зелебобики, хотите бене отдавать то, чтоему задолжал преЗЮдент? Вперед, без меня.
 показати весь коментар
 
 
А что с сои взять кроме анализов, которые никому не нужны?Соя-пересмешница, фигли Нардеп Герус заявив про те, що влада реагуватиме на ситуацію в Центренерго після статті в Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 4366
 показати весь коментар
 
 
сойка - пересмішниця ... класне погоняло для будочників !
 показати весь коментар
 
 
Скрепы кацапстана и неизвестно чего! Скрепляйтесь!
 показати весь коментар
 
 
Я б с тобой согласился бы, если бы хотя бы тебе одному скрепило бы левое полушарие с правым, но вед соя думает сугубо межушным ганглием....нет, с вами всё безнадёжно...
 показати весь коментар
 
 
Ну, твое согласие нах... никому не нужно. А полушария у тебя по-видимому давно слились в жарких объятих, образовав однородный кисель (или киселев). Скрепляйся дальше.
 показати весь коментар
 
 
....сказал любитель шоколадной шаленой бджилки...
 показати весь коментар
 
 
цікаво , що і порохоботики малюнок "лайкнули" - вони також вимагають "посадок" від нової влади..? Нардеп Герус заявив про те, що влада реагуватиме на ситуацію в Центренерго після статті в Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 3805
 показати весь коментар
 
 
Мене теж це зацікавило, оскільки я ні порохобот, ні зеленобот.
 показати весь коментар
 
не існує ніяких зеленоботів - просто є 75% нормальних людей і 8% риго-соєвої "еліти" ..))
 показати весь коментар
 
 
у цих 8% порохофілів вони давно вже атрофовані ..))
 показати весь коментар
 
Дійсно, не існує ніяких зеленоботів - існують зебіли.
 показати весь коментар
 
 
Якщо наріт не доіться добровільно, його доітимуть примусово.
Дояри поки тільки вим'я масажують.
 показати весь коментар
 
Народ терплячий, але дояри можуть і копняка отримати.
 показати весь коментар
 
Герус отметил: "Кто автор? Кто знает автора? Есть реальные авторы и есть несуществующие. Автор несуществующий"

Це для Геруса (червоним кольором підкреслено).

 показати весь коментар
 
 
Три классических обезьяны (но с зе-скрепами):
- ЗЕ обезьяну не слышно
- Херус обезьяна не видит
- Бохдан обезьяна с журналистами не разговаривает
 показати весь коментар
 
Герус - ручная косоглазая собаченка Коломойского. Протянул с другими слугами урода правку в законопроект, благодаря которой разрешили импорт электроэнергии у врага - русских тварей. Цель Коломойского - "убить" Центрэнерго и сделать нашу страну энергетически абсолютно зависимой от параши.
 показати весь коментар
 
На что Олег Ляшко заявил: "Меня не интерсует имя автора. Есть сайт. Авторитетный сайт".
это он про цензор, ну и насмешил клоун в трико
Источник: https://censor.net.ua/n3156084
 показати весь коментар
 
Ну, понятно. Для тебе авторитет «Квартал 95».
 показати весь коментар
 
Бутусова знають.
Його Цензор.нет, знають.
А хто такий і звідки Герус?
 показати весь коментар
 
 
От серйозно ? Купа ЗМІ та блґерів про це писали ще місяць тому (а дехто-й півтора)-ніхто нічого не помічав .Але варто було з'явитись статті на Цензорі,і-закрутилось-завертілось Нардеп Герус заявив про те, що влада реагуватиме на ситуацію в Центренерго після статті в Цензор.НЕТ - Цензор.НЕТ 6762
Сам себе не похвалиш....
 показати весь коментар
 
 
может и правда нет такого автора. заказная статейка.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору