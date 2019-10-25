 Нардеп Герус заявив про те, що влада реагуватиме на ситуацію в Центренерго після статті в Цензор.НЕТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Свобода слова з Савіком Шустером.
Ляшко поставив запитання про ситуацію, коли Центренерго за 4 місяці недоотримала виручки 700 млн грн. Він запитав: "Хто банкрутить державну компанію?"
Герус зазначив: "За статтею в Цензор.НЕТ. Хто автор? Хто знає автора? Є реальні автори і є неіснуючі. Автор неіснуючий".
Говорячи про суть питання Герус заявив, що "Ми будемо реагувати". За його словами з 1 листопада Центренерго продаватиме електроенергію на біржі. Далі ми звернемося в НАБУ і діятимуть правоохоронні органи.
На що Олег Ляшко завив: "Мене не цікавить ім'я автора. Є сайт. Авторитетний сайт".
Савік Шустер уточнив, що "є редактор сайту, якого знають українці".
Дояри поки тільки вим'я масажують.
Це для Геруса (червоним кольором підкреслено).
- ЗЕ обезьяну не слышно
- Херус обезьяна не видит
- Бохдан обезьяна с журналистами не разговаривает
это он про цензор, ну и насмешил клоун в трико
Источник: https://censor.net.ua/n3156084
Його Цензор.нет, знають.
А хто такий і звідки Герус?
Сам себе не похвалиш....