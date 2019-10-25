 Тітушки побили учасників акції протесту проти забудови в Одесі, затримано 2 особи. ВIДЕО

Напад стався в районі вулиці Гагарінське плато, де йде будівництво житлового комплексу UNITY TOWERS, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

"Тітушки, найняті будівельною компанією, напали на мирних жителів. Вискочивши з території будівництва за адресою Гагарінське плато, 5, близько 25 осіб в однаковому одязі, обливши крижаною водою, розпорошили газ і ногами побили людей", - сказано в повідомленні.

Поліція затримала двох учасників бійки. За попередніми даними, це охоронці будівництва.





Побиття сталося в другій половині дня. А з ранку під час безстрокової акції на очах у поліції вже відбувалася бійка з розпиленням газу. Протестуючі пішли у відділення поліції, щоб написати заяви і зафіксувати побої.

"Під час проведення заходу між громадянами, які намагалися обмежити проїзд вантажного транспорту, і працівниками будівельного майданчика сталася бійка, внаслідок якої двоє учасників зазнали тілесні ушкодження. За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - прокоментували першу бійку в поліції.

Як зазначає "Думська", на початку жовтня стало відомо, що в курортному приморському районі Одеси - Аркадії з'являться ще три висотки за адресою Гагарінське плато, 5. Незважаючи на протести місцевих жителів і судові позови, забудовнику все ж вдалося отримати дозвіл на будівництво. Раніше планувалося, що на цій ділянці збудують дитячий садок і школу.

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