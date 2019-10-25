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Все про:бійка (466) Одеса (2144) Нацполіція (8402) протест (1016) забудова (205) тітушки (145)

 Тітушки побили учасників акції протесту проти забудови в Одесі, затримано 2 особи. ВIДЕО

Учасники акції проти будівництва висоток на ділянці, на якій планували побудувати дитсадок і школу, зазнали нападу "тітушок".

Напад стався в районі вулиці Гагарінське плато, де йде будівництво житлового комплексу UNITY TOWERS, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "Думская".

"Тітушки, найняті будівельною компанією, напали на мирних жителів. Вискочивши з території будівництва за адресою Гагарінське плато, 5, близько 25 осіб в однаковому одязі, обливши крижаною водою, розпорошили газ і ногами побили людей", - сказано в повідомленні.

Поліція затримала двох учасників бійки. За попередніми даними, це охоронці будівництва.


Побиття сталося в другій половині дня. А з ранку під час безстрокової акції на очах у поліції вже відбувалася бійка з розпиленням газу. Протестуючі пішли у відділення поліції, щоб написати заяви і зафіксувати побої.

"Під час проведення заходу між громадянами, які намагалися обмежити проїзд вантажного транспорту, і працівниками будівельного майданчика сталася бійка, внаслідок якої двоє учасників зазнали тілесні ушкодження. За цим фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - прокоментували першу бійку в поліції.

Як зазначає "Думська", на початку жовтня стало відомо, що в курортному приморському районі Одеси - Аркадії з'являться ще три висотки за адресою Гагарінське плато, 5. Незважаючи на протести місцевих жителів і судові позови, забудовнику все ж вдалося отримати дозвіл на будівництво. Раніше планувалося, що на цій ділянці збудують дитячий садок і школу.

Читайте також: Держархбудінспекція зупинила будівництво на двох резонансних об’єктах Києва та Одеси – перші результати перезавантаження

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156082
 
 
 Топ коментарі
 
І чого люди йдуть без ніякої зброї? Підключайте ветеранів.З голими руками цим покидькам нічого не зробиш.
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зелебоби, слід нагадувати, що ви зробили це разом?
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завдяки другу соєвого - громаданину РФ Труханову , Одеса залишається ригоанальним заповідником ...
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І чого люди йдуть без ніякої зброї? Підключайте ветеранів.З голими руками цим покидькам нічого не зробиш.
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Люди шли на акцию против строительства, так написано, а не на махач.
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Скрепы неизвестно чего Ну тоді хто їм винен.Вони повиннеі знати,що будуть тітухани.Тітухани не такі круті.Якщо їх почнуть мочити.вони зразу відступлять.По другому,до них не доходить.
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А вот тут согласен, как говориться, чтобы на каждую хитрую попу нашёлся болт с левой резьбой. Вы организованное нападение на нас-мы тоже организованно дадим отпор. Хотя, цвилизованным методом решения это не выглядит, две толпы начинают взаимоизбиение, это уж точно не Европа, куда мы стремимся, по крайней мере на словах....
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Скрепы неизвестно чего У всіх цивілізованих країнах,спочатку було не цивілізовано.Вони мирно не перестануть бути тітушками.
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Да мы все по сути дикари под тонкой кромкой цивилизации, как это не прискорбно осознавать.
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в целом при нормальном вооружении и мылыція с кордом стрекача дадут,
и дешевле
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а вообще нужен огнемёт, через дыру в заборе чмыхнул разок и жаренные титуханы готовы
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При клоуне вся страна как Шапито 95 пошла в разнос. Полный беспредел.
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Титушки избили участников акции протеста против застройки

Это уже можно называть доброй украинской традицией.
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С кем?С тобой?А хто тебя разом зробив?Папеньку даже не знаешь наверное? Титушки избили участников акции протеста против застройки в Одессе, задержаны 2 человека - Цензор.НЕТ 3122
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та закидайте их гранатами Титушки избили участников акции протеста против застройки в Одессе, задержаны 2 человека - Цензор.НЕТ 5141 что бы не повадно было на людей руки поднимать
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завдяки другу соєвого - громаданину РФ Труханову , Одеса залишається ригоанальним заповідником ...
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ты шото путаешь,зельдь... Тітушки побили учасників акції протесту проти забудови в Одесі, затримано 2 особи - Цензор.НЕТ 8762
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титушки, это какой то бренд Украины, а если принять закон - если есть титушки которые так себя ведёт - моментально остонавливает стройку и обязательно меняет застройщика. конечно надо расследовать, но 25 голов не могли выскочить из территории стройки без ведома застройщика.
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титушню и рейдеров пора прировнять к "врагам государства" и принять соответствующую криминальную ответственность...СН-не так ли...?!
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А "местные жители"- это те, кто в этом клоповнике раньше купили? Тітушки побили учасників акції протесту проти забудови в Одесі, затримано 2 особи - Цензор.НЕТ 1370

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Это же место (о котором писал Жванецкий):
Тітушки побили учасників акції протесту проти забудови в Одесі, затримано 2 особи - Цензор.НЕТ 3197
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И на фото шо ты выставил есть зеленый участок))) так вот на этом участке должна быть свечка ))))))
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На гагаринском плато ))) И этим все сказано...))) Короче вышли уроды которые в свое время сами нанимали титушню и купили там "житло с видом на море" и естественно построенное на месте санатория или дома отдыха ))) а теперь очередное быдло готово купить жилье напротив их окон и немножечко потеснить их с видом на море ))))
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Unity Towers - это захват евреями украинского города. Евреи любят ездить по ушам о том, что Одесса это еврейский город. По факту они там появились после того, как в порту засверкала золотая монета. Во взятии Хаджибея, строительстве флота и выращивании зерна они не замечены. Зато выкуп зданий и земельных участков в чужих городах - их традиционное занятие, описанное многими авторами.
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Как бы да и как бы нет...евреи не позволяли засрать Одессу выходцами из из села "которые решили городскими стать" ..а реально черти приняли все худшее со своего села и худшие повадки евреев и теперь они "адеса руский горад"
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Задержаны 2 человека,титушки надеюсь не пострадали?
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судячи , з поведінки мєнта на відео - жоден тітухан не постраждав ...
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Я так понял на протесты вышли те кто раньше купил квартиры в новых домах и теперь не хочет чтобы другие тоже рядом поселились. Ето как зайти в автобус и заблокировать дверь чтобы другие не переполняли автобус. Хотите жить отдельно стройте отдельные частные дома. А муравейники для того и созданы чтобы кишеть населением.
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Участники акции против строительства высоток на участке, на котором планировали построить детсад и школу.
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Але гараж))) ты не въехала ???? Участники протестов заняли дома отдыха и санатории, купили за неизвестно по каким (ну 4-5 раз выше обычного) ценам себе там жилье (опять же за твое обнищание, за твое обворование, за невыплату тебе своевременной зарплаты положив твою зарплату на краткосрочный вклад. за взятки итд.) и им естественно там нужна территория под детский сад, школа им нужна..да и банальная зеленая зона чтобы не дышать выхлопной трубой новой модели мерса соседа))) ...а тут бабах и засада новая свечка напротив их окна ...))))
какая жалость давайте посочувствуем несчастным адыситам
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