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 Економіка, Суспільство
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Все про:вокзал (80) Укрзалізниця (835)

 "Укрзалізниця" не добудовуватиме Дарницький вокзал у Києві

"Укрзалізниця" не бачить економічної доцільності добудовувати Дарницький вокзал у Києві.

Про це заявив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики УЗ Антон Саболевський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Дарницький вокзал - це складна тема. Історія вже трохи пішла вперед - там вишикувалася певна кількість комерційних центрів навколо. Тому поки ми не бачимо економічної доцільності добудовувати цей об'єкт", - заявив він.

Раніше, в 2015 році, "Укрзалізниця" планувала відкрити в недобудованому будинку Дарницького вокзалу адміністративну частину, торговий комплекс і вела переговори про можливе відкриття там готелю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156081
 
 
 Топ коментарі
 
При клоунах всё чахнет. Только воруют слуги урода, строить ничего не строят.
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Правильно. лучше строить ж/д на окупированные даунбас и крысм. Ето всегда целесообразно "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве - Цензор.НЕТ 8090
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Да какие там вокзалы! Со средины августа коллапс с грузоперевозками на ЖД - вагоны идут по 3-4 недели!!!! И до сих пор ничего не изменилось!! Какие строительства вокзалов???? У них нет ни локомотивов, ни людей, которые управляют локомотивами, на них не влияет ничто и никто. Они умеют только пи*деть и садистически смеяться над всеми нами. А долбень Гончарук за все это время не обронил ни слова, ни пол-слова на тему Укрзализницы, хотя через два дня после остановки ЖД должен был навести порядок, разогнать половину бестолковых и очень дорогих менеджеров и назначить новых и эффективных и дешевле. Засранцы зеленые, у них получается только метать перед народом икру как в будущем(ключевое слово) за пять лет они получат 40% роста ВВП. И как это возможно без грузоперевозок ЖД??? Зато избиратели Зе торжествуют - ведь их не касаются грузоперевозки ЖД, у них все зае*бись, они сделали это разом!!
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А этот объект что, не относится к вашей инфрастуктуре?Так ведь этот директор по стратегческому развитию может директорм ине остаться за этакое "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве - Цензор.НЕТ 5341
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При клоунах всё чахнет. Только воруют слуги урода, строить ничего не строят.
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А до того всьо было классно, Насиров подтверждает со своим тёплым клетчатым пледиком "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве - Цензор.НЕТ 6010
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А причем здесь нынешняя власть? Его начали строить еще при твоем любимом порошенко. Продолжай дальше жевать рошеновскую шоколадку и не мучай клаву своими высерами
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Та его еще Кирпа начал строить. Возможно тогда Порошенко еще патриотил в СДПУ(о)
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Может быть. А нынешний генералисимус че в те времена делал? Учился в эстрадно-цирковом училище?
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Чекать будешь у себя в Задроченске-на-Оби, чекальщик
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Ух ты! Так ты тоже клоун из той же бурсы?
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Правильно. лучше строить ж/д на окупированные даунбас и крысм. Ето всегда целесообразно "Укрзализныця" не будет достраивать Дарницкий вокзал в Киеве - Цензор.НЕТ 8090
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там они 10 млрд. на распил просят. а с этого вокзала что? - "все уже украдено до нас"(с)
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Зачем Киеву второй вокзал, лучше раздеребанить Укрзализницю на три оператора и сделать гешефт.
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лучше денег жителям дамбаса подкинуть
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Сивоха на Новий год повезет Пушиле подарок.
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Киевский вокзал - это позор для столицы! Взять бы хотя спуски на перроны ....тащить чемодан по ступенькам... особенно пожилым или "камера хранения " ...В 21 веке, в столице это не комильфо! Не говоря уже о публике.
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центральний вокзал дiйсно ганьба.
потрiбно чистити та чистити... ремонтувати та знову чистити.
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Да какие там вокзалы! Со средины августа коллапс с грузоперевозками на ЖД - вагоны идут по 3-4 недели!!!! И до сих пор ничего не изменилось!! Какие строительства вокзалов???? У них нет ни локомотивов, ни людей, которые управляют локомотивами, на них не влияет ничто и никто. Они умеют только пи*деть и садистически смеяться над всеми нами. А долбень Гончарук за все это время не обронил ни слова, ни пол-слова на тему Укрзализницы, хотя через два дня после остановки ЖД должен был навести порядок, разогнать половину бестолковых и очень дорогих менеджеров и назначить новых и эффективных и дешевле. Засранцы зеленые, у них получается только метать перед народом икру как в будущем(ключевое слово) за пять лет они получат 40% роста ВВП. И как это возможно без грузоперевозок ЖД??? Зато избиратели Зе торжествуют - ведь их не касаются грузоперевозки ЖД, у них все зае*бись, они сделали это разом!!
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там ничего не надо достраивать. всё в порядке.
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