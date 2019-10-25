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Все про:Донбас (13413) нормандська четвірка (638) Соботка Вольфганг (2) Разумков Дмитро (246)

 Багато що залежить від результатів Нормандського формату, - Разумков щодо закону про особливий статус Донбасу

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков обговорив з президентом Національної ради парламенту Австрії Вольфгангом Соботкою кроки з вирішення конфлікту на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Верховної Ради.

Разумков висловив позицію України про необхідність переговорів у нормандському форматі, після чого можна буде перейти до обговорення законопроєкту про особливий статус Донбасу.

"Президент є ключовою фігурою в переговорному процесі, і багато що залежить від результатів Нормандського формату. Але всі законодавчі ініціативи з цього питання широко обговорюватимуться як у парламенті, так і в українському суспільстві", - підкреслив спікер Ради.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156079
 
   
 Топ коментарі
 
Взрослые люди такую ерунду городят. Какой особый статус ? Кому? Венгерской народной Республике? Или Закарпатской? Вообще мозгами поехали.
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Страшно за будущее Украины с такими керманычами
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Зелені кловани що прийшли до влади - НЕ ПОВИННО бути НІЯКИХ ОСОБЛИВИХ статусів
ніякій частині терріторії України ! Бо це шлях до федералізації та дальнійшого розколу - і
тому про федералізацію так посиленно мовить пуйло !! Забудьте взагалі слово - ОСОБЛИИІЙ статус ! ХОЧА НІ - для дАМБАСА повинен бути особливий статус - 15 років НІЯКИХ виборів -
а лише президенське правління через військові адміністрації !!
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Взрослые люди такую ерунду городят. Какой особый статус ? Кому? Венгерской народной Республике? Или Закарпатской? Вообще мозгами поехали.
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Тим паче ЩО НЕМЄ "особого статусу" у Мінських - це фраза Кремля ...
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в натуре-небольшому ОРДЛО-"асобый статус"...с какого х_а...?! бо ани "кармили" всю Украину...?! Багато що залежить від результатів Нормандського формату, - Разумков щодо закону про особливий статус Донбасу - Цензор.НЕТ 5887
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оркам особы статус шанташ вымагают бандиты который взяли в заложники целый регион бандитов надо уничтожать а не исполнять хотелки какое нахрен вообще обсуждение что дать или нет думать еще будут?по моему им все не доходит никакого особого статуса и выборов после полного контроля границы если таков будет фильтрация от росийского тв 5 лет так как мозги прмыты и это минимум срок
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РАЗУМКОВ КУЧМУ ЧУВ - все залєжть від безпекової угоди
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Особый статус Разумкова и Зеленского будет если будет подписан закон *****-Штанмаера. Вы хоть бы людей для начала спросите хотят ли они тот даунбас под таким соусом который окажется еще хуже чем приднестровье.
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А как иначе? Ещё десять лет войны? Думаю, что люди захотят мира. Любой ценой.
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Ты выбираешь жизнь в Сибири вместо воевать за свободу? Почему рузгие не хотят мира а все время воюют? Любой ценой тебе башку отрезать и выбросить и настанет мир.
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у нас на дорогах ежедневно больше людей чем за месяц на фронте...то шо-остановить все автомобили...?!!! Багато що залежить від результатів Нормандського формату, - Разумков щодо закону про особливий статус Донбасу - Цензор.НЕТ 5948
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Один вопрос.А чего недокомплект такой в армии.Если все хотят победы военным путем?
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Потому что смерть посрать отпустила.
После того как линия разграничения стабилизировалась за счет минских соглашений жители Украины решили что это не их война ( пусь донбасяни и крымские татары воюют) и занялись дележом кресел и грызней.
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угу - тільки Бутусов про страшний некомплект на фронті писав ще минулого року ! Невже і при Соєвому миролюбці люди воювати не хотіли ? Багато що залежить від результатів Нормандського формату, - Разумков щодо закону про особливий статус Донбасу - Цензор.НЕТ 504
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Ще при соэвому.
Когда перестали бояться пу сразу начали грызтись.
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Потому что ето армия, а самоцбийство. В армию никогда не хотели идти, тем более в такую где такие твари как Хомчак в спину стреляют и грабят народ пока все активные на фронте. В 2014 от желающих воевать не было отбоя. Но Парашенко сделал так что все разочаровались и во власти и в стране и в народе. Давай распустим армию вообще. И мусоров распустим. Договоримся с преступниками мира любой ценой.
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Какой нормандский формат?
Разумков, не позорь папу!
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Это то есть - зависит от того, что команде жабьего цвета прикажут делать?
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Не ошибитесь, пацики. Иначе вам йолка. Многое зависит от результатов Нормандского формата, - Разумков о законе про особый статус Донбасса - Цензор.НЕТ 1483

Впрочем эти лаботрясы думают шо таки поймали Бога за бороду, а в это время чёрт смеётся от их щекотки в своих текстикулах.
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Страшно за будущее Украины с такими керманычами
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до 73% это дойдёт когда пу в Киеве гайляйтера поставит...
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вже поставив - в травні 2014
нагадую - "...Порошенко - ето лучшее для України !" (Лавров літо 2014)
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А вы не бойтесь-больно не будет-козлёнка-чик и Богу- жертва.Лишь-бы не поросёнок-этого душу только y Ад принимают-чёртово отродье!
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"Як півсраки з-за куща"©
Это о том, насколько солидно будет выглядеть зЕбанько на встрече в Нормандском формате.
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Зелені кловани що прийшли до влади - НЕ ПОВИННО бути НІЯКИХ ОСОБЛИВИХ статусів
ніякій частині терріторії України ! Бо це шлях до федералізації та дальнійшого розколу - і
тому про федералізацію так посиленно мовить пуйло !! Забудьте взагалі слово - ОСОБЛИИІЙ статус ! ХОЧА НІ - для дАМБАСА повинен бути особливий статус - 15 років НІЯКИХ виборів -
а лише президенське правління через військові адміністрації !!
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В военкомат херой..
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поверь-когда настанет эта пора-людей встанет достаточно...ШАНУЙМОСЯ!!! Слава Україні!!!
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Не может быть речи и об особом статусе Донбасса , считает экс-президент, потому что это - путь к конфедерационного устройства Украины, что для нашего государства является неприемлемым.Источник: https://censor.net.ua/n3156004первый раз сказал правду о том как разводят и жмут на ЗЕ. Никакой формат не сменит ситуацию, если только поражение на победу,
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Это чмучка шо-ле свою подпись на письме сайдупам х"ляндским так отзывает?Его блевотину хавают разве что придрюки долбанутые 5-ой колоной будки кровавого паханата комуняк.Эта срань-вылупки прачек и кухрок совка- передохнет скоро от инфарктов и чумы.Недолго осталось.
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Реальных решения два: или особый статус или помахать Донбассу ручкой и забыть. Никогда Донецк не станет Львовом и Ленина на Бандеру не променяет. Кто этого еще не понял тот конченый тупица и дЫбил...Пора расстаться с идиотскими иллюзиями и исходить из реалий пусть даже крайне болезненных
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Сдача в твоем ху"ляндском воображении и питерасном ментале!Миром правит бизнес,просто отрыжка неправомочного распада совка никому и нахрен не нужна в 21-м веке, из-за ЮП,СП из парашной газовой колонки.Украина не только выстоит,но и победит в этом противостоянии с оккупантом и агрессором.Время лечит.
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Закон "про особливий статус ОРДЛО" прийнятий більшістю Порошенки ще в 2016 році !
чого тоді не верещали ?
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В 2014.
Когда подписывали первый минск он уже был принят.
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його голосували декілька разів - чомусь від соєвих , тоді , ніякої істерики не було ?
навпаки - нагадати тобі , як в 2015 тих хто був під ВР ваша кодла насмілилась "провокаторами" називати ! Багато що залежить від результатів Нормандського формату, - Разумков щодо закону про особливий статус Донбасу - Цензор.НЕТ 9581
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Его голосовали еще до подписания первого минска.
В 15 году вносили изменения о том что выборы пройдут только после вывода воиск.
Его срокидействия три года.
Когда срок истек его начали продлевать каждый год.
Сейчас хотят написать новый.
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бо нихто його "активно не проталкивал"...а СН-як с цепи сорвались-мир любой ценой...ну не ДЕБИЛІ...?!!! Багато що залежить від результатів Нормандського формату, - Разумков щодо закону про особливий статус Донбасу - Цензор.НЕТ 2613
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СТО РОКІВ ТОМУ ВЛАДУ ЗАХОПИЛИ КОНЮХИ І КУХАРКИ))) НИНІ - КЛОУНИ І *ЛЯДІ !! КРАЇНА ЗБОЖЕВОЛІЛА..
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надивились подвигів кіношного СН-і думали шо в ЖИТТІ те саме буде...ага-СЧАССС... Багато що залежить від результатів Нормандського формату, - Разумков щодо закону про особливий статус Донбасу - Цензор.НЕТ 3958
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На 99% увере ,что ты потомок тех конюхов и кухарок. И лишь 1% допускаю, что ты, ополоумевший потомок предводителя уездного дворянства. Что касается сегодняшних клоунов и б..дей, то остаётся предположить, что ты родственник Бени Коломойши?
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Евереи 50 лет живут на линии фронта с сектором газа и никаких особых статусов палестине не дают, и от войны не устали, а тут жиды клованы коломыйские решили единолично страну разделить. Где мнение людей? Каждый из нас - Презмидент!!!
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зависит от результатов Нормандского формата/Т.е.зависит не от Украины. Почему так сказал Разумков.Он озвучивает Коломойского. А у командированного из Израиля Коломойского одна проблема-продать украинскую землю.Ему форматы до лампочки.Вот Разумков-барыга и переложил всю ответственность на дядей из формата./ Барыга -скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
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"...можно будет перейти к обсуждению законопроекта об особом статусе Донбасса."

Не может быть никакого "особого статуса". Есть Закон "об особенностях местного самоуправления". Его надо только немного доработать- вот так:

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Правильно, построить вот такую стенку с Донбассом, и забыть про них. Пусть Украина живёт как хочет, и Донбасс пусть устраивает свою жизнь без Украины.
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хочется кричать!
почему начинают с хвоста? какой статус?
необходимо полное прекращение огня - это самое первое и самое важное!!!
прекращение огня - неоспоримое, устойчивое!!! контролируемое...
потом уже можно видеть - есть ли смысл переговоров и с кем можно договариваться!
это ж так элементарно, Ватсон (с)
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"Наши партньори решили, ... . Нас никто не спрашивал". Іншими словами, як пуйло скаже, таке рішення ви й плануєте "прийняти"?
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А ты что предлагаешь? Как скажет Беня - Зеленя? Или может твоё мнение должны выслушать?
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Хоть бы день не вспоминали тот даунбас и выродка штанмаера. Такое ощущение что украинский народ изводят до безумия каждодневными тупыми никчему не приводящими кроме жертв переговорами с боевиками, чтобы украинцы устали и уже выкрикнули что капитулируйте любой ценой лишь бы все ето прекратилось. Только уроды, вы настолько тупые что не понимаете что после капитуляции война начнется уже полномасштабная и в Киеве и в Одессе и в Львове.
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Полный бред ,95 градусная сивуха - всё ДОЛЖНО ЗАВИСЕТЬ ОТ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЦЕВ!
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"В сраці був, гімно видів"©
Возможно я неправ, но я так вижу: ЛДНР - раковая опухоль, а вопрос в том, даст ли она метастазы на всю Украину?
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Не приєднувати , а навпаки - відділити її остаточно ! ... принаймні - на деякий час ...
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В банановой республике принято слушать, что скажут белые господа. Скажут дикарям говно жрать - ну что же, так и будет.
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Тобто ЗЕ збирається підписатись під всім, що продиктують ***** та партнери на зустрічі в Нормандії ?
А в нього своєї позиції немає ?\Безініціативний бовдур...
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То есть, что Зеленскому на Нормандском формате скажут, то бибизянка и будет делать.
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Хер ПОПу в сраку,а не Мінська його блювотина з метою розпалити вічну війну для знищення патріотів своєї землі-за яку ще й щедро платять з обох боків,бо це фронт між Заходом і Сходом де-факто і ціни ростуть.Насправді-ж, армія ПОПа-совкова,мова його синка Мішика-російська,віра з 2009-го -дьячок МП.Але маски зривають з часом.Так що не в Києві воювати свиноті проти влади,а на фронті.Не на бульдозері фотографувати і на фронт інших відправляти,а на нейтральну полосу між військом і орками самому пиндувати.Ботва хоч вкакайся,а буде так-ватні прокладки не вічні-вже потекли.Скоро будуть утилізувати за грати.
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