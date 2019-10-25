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Все про:домашній арешт (51) Максим Микитась (19)

 Микитась вийшов із СІЗО

Народний депутат України 8-го скликання, експрезидент державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов із СІЗО.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.

Як повідомляється, на нього одягли електронний браслет.

"Микитась вийшов із СІЗО. На нього одягли електронний браслет", - повідомили в САП.

Нагадаємо, 25 жовтня за Максима Микитася було внесено заставу в сумі 80 млн гривень.

Читайте також: Антикорупційний суд заарештував екснардепа Микитася з можливістю застави 80 млн грн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156078
 
 
 Топ коментарі
 
Микитась вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 3858 То ЗЕбилы выбрали себе клоуна шоб было так же как при Порошенко?? маладца ЗЕбил, а как же вот это всё...пришла весна пора сажать??
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Хороший метод наказания - "ношение электронного браслета", и волки сыты и овцы целы.
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Весна прошла, пора выпускать!!! Голосуй за преЗЕдента!!
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Я,власне кажучи,не прихильник вживати ненормативну лексику при дискусіях та полеміці на форумі,але,боюсь,що для такого бидла,як ти,слова "дискусія" та "полеміка" не значать нічого.Тому відповідаю на зрозумілій тобі,чмо,мові - пішов ***** Микитась вийшов із СІЗО - Цензор.НЕТ 1656
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Хороший метод наказания - "ношение электронного браслета", и волки сыты и овцы целы.
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Лучше бы чугунный, ну хоть ЧТО-ТО в виде наказания.
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НАДА БЫЛО НА ХЕР ЗАПРЕЩАЮЩИЙ БРАСЛЕТ ОДЕТЬ)))))))) ЧТОБ ЕМУ НИКТО НЕ ДАВАЛ-САМ ПОВЕСИТСЯ)))))
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Поддельнники своих ниточек не сдают!!
Скинулись, петриоты..
🤑
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А зеленобобы приняли и по карманам рассовали.
А ну давай покричи теперь что зеля скоро усех пересадить..
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Это умственное испражнение, как видно, сильно вас истощило. Вы глупеете прямо на глазах.
😁
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А зетриоты выпустили, шаришь в муку пердеть, молодца.
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Сколько денег отвалил нашей "честной" юриспруденции??? Шо то из простых на воле никого.
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зато призывать будут с 18 в армию,
нужны защитники для микитасей ...
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Голова рыбы уже сгнила, плять, теперь догнивать всему остальному.
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Вышел? Правильно, надо жить по-новому! Сделаем их еще раз, да, зебилы? Микитась вышел из СИЗО - Цензор.НЕТ 3338
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Твоя любимая соя в виде алкаша Юґика тоже заставляла Насирова носить браслет на интимном месте.
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То ЗЕбилы выбрали себе клоуна шоб было так же как при Порошенко?? маладца ЗЕбил, а как же вот это всё...пришла весна пора сажать??
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Поживем увидим, пять лет президентства быстро пролетит. Петя со своей кучей не выполненных обицянок пошел на свалку истории. Вова если не сделает выводов пойдет туда же.
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Все виконав, навіть перевиконав. Просто тупому зебіллю не вистачає мізків це зрозуміти..
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О адепт секты "Свидетели 144 успешных реХформ" нарисовался.
Правда когда их спрашиваешь назови хотя бы 5, все заканчивается на армиимовевере.

Убогенький, а задай себе вопрос ПОЧЕМУ такого "успешного" Петю не выбрали на второй срок? Ответ "все дебилы" не подходит.
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а кто же такой вот щедрый на эти ну очень суровые меры-"ношения браслетов" ?Что это за процедура такая появилась в Украине ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для VIP-нарушителей закона?
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ето наша буба откосившя и умная настоко,
шо в синей рубашке на передовой - высказывая тем самым пренебрежение и ненависть к касапским снайперам, которые тока от одного его вида впадают в дичайший депресняк и ржачку.....
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Весна прошла, пора выпускать!!! Голосуй за преЗЕдента!!
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Петики, возрадуйтесь! Своих не бросаете!
Кстати, правильно делаете. Они в СИЗО молчать не будут...
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Три з лишком мільйона доларів внесеної застави. І це ж не останні. Як гарно люди працюють. Куди там американським мільйонерам братись. І усе ж чесно зароблене, мля.
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Свинарчуків забули... Микитась мілка сошка
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По криминальному кодексу рыга портнова - коррупционера, казнокрада, сепаратиста - то бишь врагов Украины посадить невозможно и этот отвратительный субъект трётся возле зё.
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