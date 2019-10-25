Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ЛБ.
Як повідомляється, на нього одягли електронний браслет.
"Микитась вийшов із СІЗО. На нього одягли електронний браслет", - повідомили в САП.
Нагадаємо, 25 жовтня за Максима Микитася було внесено заставу в сумі 80 млн гривень.
Скинулись, петриоты..
🤑
А ну давай покричи теперь что зеля скоро усех пересадить..
😁
😁
нужны защитники для микитасей ...
Правда когда их спрашиваешь назови хотя бы 5, все заканчивается на армиимовевере.
Убогенький, а задай себе вопрос ПОЧЕМУ такого "успешного" Петю не выбрали на второй срок? Ответ "все дебилы" не подходит.
шо в синей рубашке на передовой - высказывая тем самым пренебрежение и ненависть к касапским снайперам, которые тока от одного его вида впадают в дичайший депресняк и ржачку.....
Кстати, правильно делаете. Они в СИЗО молчать не будут...