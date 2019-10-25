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Все про:Крим (7619) міс (2)

 "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша. ВIДЕО

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" харків'янка Маргарита Паша висловила свою думку щодо територіальної приналежності Криму.

Відповідне відео опублікувало видання "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Крим - всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", - сказала Маргарита Паша в коментарі під час святкування Дня ООН в Україні.

Також вона додала, що відвідувала півострів у дитинстві. А її улюблені місця - Ялта і Форос.

За словами Маргарити Паша, її сестра зараз живе в Феодосії.


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На запитання журналістки про те, якого майбутнього вона бажає для Криму, Паша відповіла: "Тільки процвітання".

У грудні цього року Маргарита Паша представлятиме Україну на конкурсі "Міс світу" в Лондоні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156077
 
 
 Топ коментарі
 
В голове ни бум бум, и сама дура дурой...
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Вопрос-чей Крым, на сепаров действует как ладан на бесов, такое городят...
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В голове ни бум бум, и сама дура дурой...
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Ага, если бы я был Арахамией, я бы ее трахнул...
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Я бы это сделал и без Арахамии. А что еще с ней делать?
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Гидко, що така нікчема буде представляти Україну.
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Голову бы подлечить ей для начала! Или тебе нравится иметь инвалидов?
Покажите ей фото, какой он "Всех людей", козе драной!
Ссыкливое козлорогое и один украинец!

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Хороша Паша, да не наша. А та Паша- полная параша.
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На оборот в голове бум-бум,высказалась курва только после победы.
А не проблема ли Украины в самой Украине?
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Понятное дело, что в самой, с такими родичами и соседями враги не нужны...
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Нужно было до начала конкурса спрашивать у этих слабоумных чей Крым. Потому что обязательно будет такой трэш.
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Вопрос-чей Крым, на сепаров действует как ладан на бесов, такое городят...
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Высказывания победительниц конкурсов красоты - фейерверк ТП-олигофрении.
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Сколько еще зебилов у нас в стране....
Сначала передохнут от старости все совки, потом может (сомнительно) у их деточек мозги начнут становиться на место...
А внуки, может станут людьми.......(
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Пороханоидов тоже хватает...
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не,это так не работает..вот у нас в германии есть ватаны которые тут 25 лет живут,языка не зная...шутка в том что они и ********* своих под стать себе "воспитали"...до таких казусов доходит что ..здюк 2000 года рождения тебе расскажет как хорошо было жить в сэсэсэр
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шо характерно-ни одна страна соцлагеря и страны Прибалтики-назад в ССср не хотят...и только Украину туда навязчиво толкают и тянут...шо ж у нас столько "савковых" дебилав накопилось,а...?!
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Сутенери, що її обирали, мабуть провели інструктаж, як правильно відповідати на запитання журналістів.
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Её любимая сталица не мацква случаем ? Кстати хорошая кандидатура для порошенко -младшего , приедет из ландонов женится .На свадьбе будет в футболочке ,,russia" .Невеста поддержит и одобрит потому что это оччень ,,сексуально и возбуждает"
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Не получиться пропихнуть про Порошенко,он персона нон грата в кацапии,а вот Зеля может взять в личные секретари ,он в кацапии всеми любимый режиссер,и Украина дя него - порноактриса.
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Это как раз тот случай когда характерная черта блондинка затмила все остальное "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 3565
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почему чем больше в восточную сторону от Западной Европы, тем больше разрыв между красотой и умом у женщин?
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.а там не красота и ум играет роль а ПЕРЕДОК
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До влади прийшли абсолютні авантюристи, які нічого робити не вміють, не хочуть і не будуть. Але вони знають одне: треба дуже скоро і дуже багато вкрасти, та утриматись кілька років у влади.

Тому вони хочуть за рахунок української землі закрити дірки в бюджеті і розрахуватися за борги, за іноземні кредити, ну і покласти собі до кишені величезні гроші.

Цих авантюристів нічого не зв'язує з Україною, ці люди абсолютно без патріотизму, без моралі і без совісті. І тому якщо українці будуть колупатися в носі, то доколупаються, що нарешті втратять державу, яка ще є недосконалою, і потім не буде кому її відновлювати.
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А петя ,что не такой был?
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-"вони хочуть за рахунок української землі закрити дірки в бюджеті і розрахуватися за борги"...
один "завгар" уже "розрахувався"... "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 9430ци шо прийшли-беруть з нього приклад... "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 8037
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"Наши" люди.Давно нужно было поменять срым и часть лугандона на членство в нато и ес.Кацапы это диагноз.
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Европе кацапской предложить,мы отказываемся от срыма и части лугандона,все кто любит ***** переезжает туда,а нам членство в нато и в ес.Думаю это идеальный вариант решения этой проблемы.
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Глядя на победительниц конкурсов красоты скоро начну понимать сдвиги геев... "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 2804 Про мозги вааще молчу...
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Правильно мыслишь...
Хоть ты и упоротый порохобот, но на лайк реально заслужил!
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А це мабуть її ментальна сестра писала... "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 4715

"Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 7421


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как будто *гуглоперевдяик* с кацапского на человеческий пробовал перевести
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Что говорит этот двухметровый трансвестит?!! Само оно -для всех, вон Кива в Раде заждался "помощницу депутата ".
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Во-во!!!
Непонятно, то ли она Маргарита Паша, то ли - Паша Маргарита?!
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Доказ того, що розумних і красивих водночас не буває... Тут вже або краса (як на мене, то сумнівна), або розум...
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В Полі Вітер Є красиві і розумні.А ця не красива і не розумна.
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Нова премєра української пісні яка викликала фурор у світі 25 жовтня 2019 року
NK ELEFANTE https://www.youtube.com/watch?v=UiWl57aWsgg
А ця жінка не є міс України, тому що справжня міс сказала б: Крим - це Україна!
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Це Місс Україна? Вона ж схожа на московитку.Та й взагалі,вони проводяться для старих пердунів.
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Она же страшная и огромная, типичная кацапоидка..Это ж куда надо было смотреть, чтоб такое выбрать?
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Крым всех людей и вся зямля принадлежит людям "Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 9988
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это ответ ватника и потенциального предателя
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Это ответ ватника и потенциального предателя Украины.
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Она может быть мисс чего угодно , хоть мисс деревни Гадюкино , но не мисс Украина !
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Странно. Мне почему то кажется, просто на улице, в любом городе Украины, не сильно напрягась в поисках, можно увидеть девушку красивее.
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Нефиг столько трындеть об этой картонной дурилке,лучше обратить внимание на спонсоров этой смазливой дуры,думаю что там окажутся такие что даже ******** призыв о сдача Украины кацапам прошло бы незамеченым.
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Никогда не понимал кого интересует мнение накаченных силиконом блондинок, которые не понятно за какие заслуги назначили первой красавицей. Как по мне там все конкурсантки все одинаковые как под копирку. Соревновательный элемент - это кто круче из папиков, которые привезли своих кобылок на смотр.
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фу! обыкновенная *****! у кого сосала на конкурсе падла????!!!!
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Она хочет ещё к сестре поехать, но нада же иметь уважение к стране, типичная позиция моя хата скраю- нижчого не знаю, печально.
Интересно если бы у мисс России спросили чей Крым, чтобы она ответила?
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Дав Бог вроду...розуму не дав...и наче не блондинка...
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Зелёная плесень уже полностью выжрала мозг этой блондинки
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Фото этого.Слабонервным на ночь лучше не смотреть- может присниться. "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 5011
"Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша - Цензор.НЕТ 4456
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а что у нее... украинское? (пардон!) я вообще-то о лице ))) брови?
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А твоя хата - всем соседям. Украинки, разве вы не голубоглазые блондинки?!
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"Гарна, як срака навиворіт"©
Нормально ответила. Один красавчик сказал, что мы все президенты. Все-то все, жаль, что президентский социальный пакет только один. Также и Крым - принадлежит-то всему человечеству, только правоустанавливающие документы на Крымскую землю далеко не у всех человеков.
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кто там в жюри был ? пусть в кожвендиспансере проверятся
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И ни одного зебилоида на этой ветке, что говорит о том, что все они- это ольгинцы и сепары.
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Пи..гула бы она такое в Израиле! Иерусалим всех людей,и ТД ...порвали бы
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"Крым - всех людей", - Мисс Украина-2019 Маргарита Паша
**********
Міс ****** для всєх людєй.

Думає, шо вона хитровиїβана в сраку. Е нє, дорогенька, - срала, мазала, ліпила, - тільки глини не хватило! )))
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Я анализирую новсти последних недель и делаю вывод что фразы типо "мы же один народ а при Порохе был страшный сон" нам поступают систематически и с разных сторон, то хор Веревки, то там певцы, то еще кто-то узнаваемый, вон уже и Сенцов присоеденился. Естественно что мы находимся под мощным промывом мозгов. Не принимайте близко к сердцу то что слышите и читаете. Спокойно. Не поддаемся и идем нашим путем дальше.
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Она вся в пластичиских операциях, только слепой это не видит.
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Та вопрос не в этой курице - вопрос в том что обоссанные зе-сопли усиленно протягивают капитуляцию всеми способами и во всех сферах - в т.ч. и в этой...
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