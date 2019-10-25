 "Крим - всіх людей", - Міс Україна-2019 Маргарита Паша. ВIДЕО

Відповідне відео опублікувало видання "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
"Крим - всіх людей. Вся територія Землі, вона належить усім нам", - сказала Маргарита Паша в коментарі під час святкування Дня ООН в Україні.
Також вона додала, що відвідувала півострів у дитинстві. А її улюблені місця - Ялта і Форос.
За словами Маргарити Паша, її сестра зараз живе в Феодосії.
На запитання журналістки про те, якого майбутнього вона бажає для Криму, Паша відповіла: "Тільки процвітання".
У грудні цього року Маргарита Паша представлятиме Україну на конкурсі "Міс світу" в Лондоні.
Покажите ей фото, какой он "Всех людей", козе драной!
Ссыкливое козлорогое и один украинец!
Не мозги, а каша.
А не проблема ли Украины в самой Украине?
Сначала передохнут от старости все совки, потом может (сомнительно) у их деточек мозги начнут становиться на место...
А внуки, может станут людьми.......(
Тому вони хочуть за рахунок української землі закрити дірки в бюджеті і розрахуватися за борги, за іноземні кредити, ну і покласти собі до кишені величезні гроші.
Цих авантюристів нічого не зв'язує з Україною, ці люди абсолютно без патріотизму, без моралі і без совісті. І тому якщо українці будуть колупатися в носі, то доколупаються, що нарешті втратять державу, яка ще є недосконалою, і потім не буде кому її відновлювати.
один "завгар" уже "розрахувався"... ци шо прийшли-беруть з нього приклад...
Хоть ты и упоротый порохобот, но на лайк реально заслужил!
Непонятно, то ли она Маргарита Паша, то ли - Паша Маргарита?!
NK ELEFANTE https://www.youtube.com/watch?v=UiWl57aWsgg
А ця жінка не є міс України, тому що справжня міс сказала б: Крим - це Україна!
Интересно если бы у мисс России спросили чей Крым, чтобы она ответила?
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Нормально ответила. Один красавчик сказал, что мы все президенты. Все-то все, жаль, что президентский социальный пакет только один. Также и Крым - принадлежит-то всему человечеству, только правоустанавливающие документы на Крымскую землю далеко не у всех человеков.
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Міс ****** для всєх людєй.
Думає, шо вона хитровиїβана в сраку. Е нє, дорогенька, - срала, мазала, ліпила, - тільки глини не хватило! )))