 Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено жителя міста Києва, який в одному з нежитлових приміщень організував діяльність підпільного виробництва підакцизних товарів шляхом змішування спирту з водою і додаванням концентрату харчових добавок з подальшою перегонкою через спеціальне обладнання.
За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 234 дал ЛГВ, 100 дал спирту та обладнання загальною орієнтовною вартістю 1 млн 91 тис. гривень.
Проти правопорушника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.177-2 КУпАП.
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