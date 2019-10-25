 Податкова міліція Києва ліквідувала підпільний цех із виробництва алкогольного фальсифікату. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено жителя міста Києва, який в одному з нежитлових приміщень організував діяльність підпільного виробництва підакцизних товарів шляхом змішування спирту з водою і додаванням концентрату харчових добавок з подальшою перегонкою через спеціальне обладнання.





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За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 234 дал ЛГВ, 100 дал спирту та обладнання загальною орієнтовною вартістю 1 млн 91 тис. гривень.





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Проти правопорушника складено адміністративний протокол за ч.1 ст.177-2 КУпАП.