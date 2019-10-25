 Суд у Житомирі заарештував сепаратистку, що сприяла діяльності "ДНР"

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі прокуратури Житомирської області, Корольовський районний суд Житомира застосував стосовно затриманої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави терміном на 2 місяці.
Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
"Громадянка України, уродженка та мешканка Донецької області, поділяючи погляди та мету учасників терористичної організації "ДНР", у період з квітня 2019 року по теперішній час, сприяла цій терористичній організації", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, сепаратистка збирала та передавала відомості розвідувального характеру щодо дислокації, переміщення сил та засобів Збройних сил України та інших збройних формувань, які брали участь в АТО та у подальшому в ООС на території Донецької області.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Управління СБУ в Житомирській області. Санкція статті 258-3 ч.1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Не менше.
Я думаю если арестовали то сразу должны предявить обвинения из всеми доказательствами.А ткаим макаром можна убирать с дороги всех неугодных или мешающих которых за тем отпустят из-за неимения доказательств.
Ну, ну...
Если Вы заметили в последнее время всех арестовывают помпезно и на весь мир громогласно НО за тем отпускают тихо и скрытно.
Голодомор, уничтоживший миллионы украинцев.
3 ноября 1937 года в урочище Сандармох "в честь двадцатилетия Великой Октябрьской" революции ублюдок из НКВД застрелил более 100 выдающихся представителей украинской интеллигенции.
И т.д. до сегодняшнего часа, когда рашка снова принесла кровь и слезы на нашу святую землю.