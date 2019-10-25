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Все про:Житомир (187) сепаратизм (629) суд (5651)

 Суд у Житомирі заарештував сепаратистку, що сприяла діяльності "ДНР"

У Житомирі суд взяв під варту жінку, яка сприяла діяльності терористичної організації "ДНР".

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі прокуратури Житомирської області, Корольовський районний суд Житомира застосував стосовно затриманої запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення грошової застави терміном на 2 місяці.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

"Громадянка України, уродженка та мешканка Донецької області, поділяючи погляди та мету учасників терористичної організації "ДНР", у період з квітня 2019 року по теперішній час, сприяла цій терористичній організації", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сепаратистка збирала та передавала відомості розвідувального характеру щодо дислокації, переміщення сил та засобів Збройних сил України та інших збройних формувань, які брали участь в АТО та у подальшому в ООС на території Донецької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводять слідчі Управління СБУ в Житомирській області. Санкція статті 258-3 ч.1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156075
 
 
 Топ коментарі
 
Таким потрібно давати років 10.
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Завтра ЕСПЧ погрозит пальчиком и отпустят под домашний арест , а потом и вообще забудут .
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И вот так вот разъехались с клоаки ОРДЛО по Украине и тоскуют по Дамбасу. Идиоты.
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Таким потрібно давати років 10.
Не менше.
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Дайте. Кто-то против, особенно если её вина будет доказана?
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А как на счет тебя?Если арестовать а лишь потом,когда нибуть доказывать твою вину? Га-аа?
Я думаю если арестовали то сразу должны предявить обвинения из всеми доказательствами.А ткаим макаром можна убирать с дороги всех неугодных или мешающих которых за тем отпустят из-за неимения доказательств.
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Защищать? Если бабу арестовали и улики и доказательства еще ищут то да,ведь завтра за тобой или за мной могут придти и выставлят нас в СМИ сепаратистами и извращенцами и весь цензор будет хлопать в ладоши мол какая у нас хорошая власть.
Если Вы заметили в последнее время всех арестовывают помпезно и на весь мир громогласно НО за тем отпускают тихо и скрытно.
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треба починати з відвертих та потужних сепарів, як от мертвечук
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Ты в параше россуждай, софист дешёвый
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Забугорных юродивых я игнорирую,укажи счет,пятак на милостыню сброшу.
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Завтра ЕСПЧ погрозит пальчиком и отпустят под домашний арест , а потом и вообще забудут .
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Одно дело просто трепаться, а другое передавать сведения, тут уже запахло сроком.
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Штепа сейчас прочитала твой пост и загадочно улыбнулась .
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И вот так вот разъехались с клоаки ОРДЛО по Украине и тоскуют по Дамбасу. Идиоты.
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Если бы только тосковали, а ведь па..длы сколько вреда еще могут нанести.
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Девочка без мозгов и памяти ! Но украинцы помнят. И это все было при сс-сэре.

Голодомор, уничтоживший миллионы украинцев.
3 ноября 1937 года в урочище Сандармох "в честь двадцатилетия Великой Октябрьской" революции ублюдок из НКВД застрелил более 100 выдающихся представителей украинской интеллигенции.
И т.д. до сегодняшнего часа, когда рашка снова принесла кровь и слезы на нашу святую землю.
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