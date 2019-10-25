 Порошенкові протистоїть не окремий заявник, а загалом Офіс президента Зеленського, - адвокат Новіков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков в ефірі радіо "Новий час".

"Мене періодично запитують останнім часом, як ви оцінюєте інформацію про нараду у президента Зеленського, яка була у Соні Кошкіної, що ви про це думаєте. Мабуть це не зовсім моя справа її оцінювати з політичної точки зору", - сказав Ілля Новіков.

Він додав, що адвокати не мають починати втручатися в політику: "Я намагаюся цю лінію не перетнути, яка відокремлює одне від іншого".

"Звичайно ми з колегами змушені дуже серйозно ставитися до цієї інформації про те, що така нарада у президента Зеленського була, і там обговорювалася доцільність чимшвидше садити тих, чиє ув'язнення може сподобатися народу. І на думку президента Зеленського такою людиною є Порошенко", - зазначив захисник.

Читайте також: Новіков став адвокатом Порошенка

Водночас він підкреслив, що захисники Петра Порошенка змушені до цієї інформації ставитися дуже серйозно. "Тому, що вона дуже добре співвідноситься з висловлюванням президента Зеленського про те, що генеральний прокурор Рябошапка "на 100% його людина". Це вже сказав не журналіст, це вже сказав сам президент Зеленський", - зазначив адвокат.

Крім того, він додав: "У нас є спостереження і контроль за тим, як поводиться Державне бюро розслідувань у випадку з Порошенком і стосовно Портнова".

"Портнову, слід сказати, дуже пощастило, він користується з боку ДБР якоюсь увагою і певним, я б навіть сказав, віп-сервісом, який зазвичай не вдається отримати заявнику, у якого можливо навіть не 13 заяв, а лише одна, але вона для нього важлива. Проте він не може домогтися від ДБР місяцями жодної чіткої відповіді", - зазначив Ілля Новіков.

Водночас захисник додав, що Портнов регулярно повідомляє у своїх інсайдах про те, що робитиме ДБР у справах проти Порошенка.

"Одним словом, ГБР поводиться так, що це незвично, і схоже на те, що у них є якась мотивація, яка відрізняється від того, що ми можемо від них очікувати", - підкреслив Ілля Новіков.

"Все це дуже серйозно. Ми змушені виходити з того, як робоча гіпотеза, що нам протистоїть не окремо взятий заявник, не окремо взята правоохоронна структура, а нам протистоїть загалом адміністрація. Звичайно, це не може не відбиватися на роботі юристів і ми до цього ставимося дуже серйозно", - підкреслив він.