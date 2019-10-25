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 Політика України
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Все про:Новіков (90) Порошенко (9813)

 Порошенкові протистоїть не окремий заявник, а загалом Офіс президента Зеленського, - адвокат Новіков

Інформація, яка з'явилася в засобах масової інформації про нараду в Офісі президента Зеленського, де обговорювалося завдання садити в тюрму тих, чиє ув'язнення сподобається народу, і зокрема такою людиною є п'ятий президент України Петро Порошенко та особливе ставлення Державного бюро розслідувань у випадку з ним свідчать про зацікавленість нової влади досягти цієї мети у "справі Порошенка".

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков в ефірі радіо "Новий час".

"Мене періодично запитують останнім часом, як ви оцінюєте інформацію про нараду у президента Зеленського, яка була у Соні Кошкіної, що ви про це думаєте. Мабуть це не зовсім моя справа її оцінювати з політичної точки зору", - сказав Ілля Новіков.

Він додав, що адвокати не мають починати втручатися в політику: "Я намагаюся цю лінію не перетнути, яка відокремлює одне від іншого".

"Звичайно ми з колегами змушені дуже серйозно ставитися до цієї інформації про те, що така нарада у президента Зеленського була, і там обговорювалася доцільність чимшвидше садити тих, чиє ув'язнення може сподобатися народу. І на думку президента Зеленського такою людиною є Порошенко", - зазначив захисник.

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Водночас він підкреслив, що захисники Петра Порошенка змушені до цієї інформації ставитися дуже серйозно. "Тому, що вона дуже добре співвідноситься з висловлюванням президента Зеленського про те, що генеральний прокурор Рябошапка "на 100% його людина". Це вже сказав не журналіст, це вже сказав сам президент Зеленський", - зазначив адвокат.

Крім того, він додав: "У нас є спостереження і контроль за тим, як поводиться Державне бюро розслідувань у випадку з Порошенком і стосовно Портнова".

"Портнову, слід сказати, дуже пощастило, він користується з боку ДБР якоюсь увагою і певним, я б навіть сказав, віп-сервісом, який зазвичай не вдається отримати заявнику, у якого можливо навіть не 13 заяв, а лише одна, але вона для нього важлива. Проте він не може домогтися від ДБР місяцями жодної чіткої відповіді", - зазначив Ілля Новіков.

Водночас захисник додав, що Портнов регулярно повідомляє у своїх інсайдах про те, що робитиме ДБР у справах проти Порошенка.

"Одним словом, ГБР поводиться так, що це незвично, і схоже на те, що у них є якась мотивація, яка відрізняється від того, що ми можемо від них очікувати", - підкреслив Ілля Новіков.

"Все це дуже серйозно. Ми змушені виходити з того, як робоча гіпотеза, що нам протистоїть не окремо взятий заявник, не окремо взята правоохоронна структура, а нам протистоїть загалом адміністрація. Звичайно, це не може не відбиватися на роботі юристів і ми до цього ставимося дуже серйозно", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156074
 
   
 Топ коментарі
 
Що сталося? Картопля подешевшала? Чи повністю борщовий набір? Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 3307
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Ну да петя ниучем не виноват и против него ополчились все силы тьмы,инопланетяне и рептилоиды Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 5266.
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До влади прийшли абсолютні авантюристи, які нічого робити не вміють, не хочуть і не будуть. Але вони знають одне: треба дуже скоро і дуже багато вкрасти, та утриматись кілька років у влади.
Тому вони хочуть за рахунок української землі закрити дірки в бюджеті.
Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 8447
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А где Беня?
Боты так сильно не срите.
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Порох постійно пьяний, але так вкрав мільярди, що не можуть знайти й досі, і до того ж здатен сам винести 340 кг грошей. Цікаво, що він п'є?
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Лера подельница Пеца,думала отсидеться ,а нет придётся сидеть но в Украине
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навряд чи Британя її видасть - не дарма ж вони туди все бабло перекачують !
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ох, і херня!!! така, як і ти...рінатіку...
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не херня це, не херня; а висер з сайту богдана (а, може, самого зеленого *****)
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Да, любитель ты по инфопомойкам шариться.
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Ну а чого сором'язливо не навів кінцівку тієї "новини" з помийки Бомба News?
Ну окей, наведу я:
"...повідомили в юридичній команді Андрія Портнова. Юристи Портнова кажуть, що всіх соратників Порошенка, таких як Гонтарєва, чекає та сама участь: «дві повістки на допит». Якщо ж не з'являться з власної волі, то - розшук та екстрадиція до України." ©
Ахаха! Портнов, це ти?
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Мы типа хорошие народы, давайте мириться, это "политики" плохие, они нас поссорили. Так теперь давайте не обращать на тех политиков внимание, и будем дружить. Ну а Крим и Донбас, - ну это ж политики устроили, давайте просто забудем.
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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що злочинної організації президента-втікача Віктора Януковича не існувало. Рябошапка вважає це "видумкою Луценка".

https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/24/7229903/
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Давайте не будемо фантазувати, а вірити фактам. Як генплокулор луцик мав надати докази існування злочинної організації, якщо доказів немає то згідно законодавства - це "видумка Луценка".
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"А ви астанавітє на уліце сто чєлавєк і спрасітє у ніх: Янек саздал злочінную арганізацію ілі нєт. Так вам все сто автєтят, шо такі да, саздал." © криворізький юрист Зе
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Зеленський і його "офіс" вже розказують про внутрішніх ворогів. І це не Портнови з Коломойськими, як ви могли подумати, а ми з вами. Він ще не зовсім розуміє що він другий янукович. Той теж шукав внутрішніх ворогів, а потім раптом опинився в Ростові і виявилось, що це він ворог.
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він гірший за янека, бо ним прикривається крадій, кримінальний папа Карло, на якого полюють спецслужби за кордоном...Україна для нього -годівниця, і він видоїть її до крові...зєля- це ніщо...нуль без палички, торчковий гравець на роялі...а бородата бабушка- це реально біда...бо за всіми негараздами в державі- його роги стирчать...і в провадженнях на Пороха продажному на 100% ДБР
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Полиграф Полиграфычи Шариковы слишком обгадили всю сцену квартала , а кто вср-ся , Порох?
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Бубочка, бусінка, вава, гідрант, говнокомандувач, клован, клоун, мальчік, Моніка, пісюніст, припіздент, сцарь, сцикло, шмаркля...
Це вам не барига, не мародер якийсь і навіть не кривавий пастор. Одразу видно, що Зелю бояться та поважають. Найвеличніший лідер світу, чьо))...
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Судить Президента Порошенка? А кто на это имеет моральное право? Неужели ЗЕ который ещё сам ничего не сделал хорошего, только шаурмы пожрал и в красных труселях пофоткался .
Заработай вначале право судить о других, перестань быть треплом
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це вже ниццо - так брехати...
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они высрались с дружками выше, о не легитимности Пороха - это уже о многом говорит, это четкая методичка кремлядей...
это нечисть пишет......
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четкая методичка кремлядей... - "...Порошенко - ето лучшее для України !" (Лавров літо 2014)
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Цитируем лаврова?... ну, ну......
ты что сказать то хотел?
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А Вовка Велосипедный давал такие обещания? Ай-да стецьки, ай-да врунишки соевые...
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Ну зеля в обіцянкам вже переплюнув, одним тільки вчителям, а в здачі інтересів України так і годі говороти
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Как только победят пороха, сразу попрёт -рост экономики 40 процентов, зарплаты учителям 4 тыс долларов, миллиардные инвестиции - не верите?
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якого "пороха"? Мабудь порошок соєвий, або параша.
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Обидно, что зеБЕНИНОГО телепузика называют шмарклей, моникой и шестеркой коломойского? Хорошее достижение за пять месяцев у бубочки)))
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а кого цікавить , як президента Зеленського називає кацапська соєва ботва ? Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2912
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Ми завжди були європейцями. Не ці зайди, які приходили --- монголи, москалі і т.д., саме етнічні українці завжди були європейцями.


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Дєвочка, подзвони Баканову нехай моїх чортів з ВР перевірить на апараті для запису кардіограми серця.
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Латвийский политолог на Прямом:во время визита в Латвию 16.10 Зеленский приехал в парк к памятнику Шевченко в сопровождении 10 авто охраны.Латвийцы были в шоке от слуги народа. А во время визита в Латвию президент Порошенко пришел в этот парк пешком в сопровождении двух охранников (c)
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Ссылку в студию.
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ты -неуч, ПНХ ПТН , Президент -не гос служащий, учи матчасть сынок.
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Теперь достижения шмаркли-отдать 5млрд,снизить цену на электрику цену в 2-3 раза,нанять авиакампанию и это все Бене и уволить Вятровича.Зарубить питание армии и просрать все на международной арене..Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 5134
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Убитым в Бабьем Яру - привет
Армии - привет Штатам и ЕС - привет
Инвестициям - привет
Бизнесу - привет
Украине - привет
Коломойскому - Приват

Вкратце о 150 днях нового мирового лидера
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Какого нафиг *мирового лидера*?
Дебильного лидера, который сливает страну!
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До речі, цей москаль українську мову вивчив за декілька місяців, в хтось і за 40 років не зміг.
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Начальник СБУ мой, команда РНБО моя, прокурор мой, функционирование МИД отменил его выполняет МОЙ человек , все остальные, кто не мои - то люди Коломойского ,который дергает меня за ниточки когда я типа руковожу МОИМИ
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Щось не всі тролі відмітилися на цій гілці. Зюзя вас позбавить виплат за прогули.
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Тролли твои рошенки сейчас трескают.
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Кнуру противостоит подавляющее большинство народа Украины!
И главное - ЖЕЛАЕТ ВИДЕТЬ ЕГО В ТЮРЬМЕ.
Не надо лукавить, г-н Новиков!
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Зе при владі пів року і ні одного корупціонера не посадив, ні одного суддю, ні прокурора...
Балаболка.
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До влади прийшли абсолютні авантюристи, які нічого робити не вміють, не хочуть і не будуть.
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З влади пішли абсолютні авантюристи, які нічого робити не вміли, не хотіли і не збиралися.
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А судді чиї нині сидять в судах? А прокурори кому служать до нині? А тисячі саботажників у правоохоронних органах ким розставлені були? Так ото ж.
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а спонсор новостей от адвоката Новикова - галоперидол !Галоперидол - выдай желаемое за действительное !
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Цензорята, а написати "ПорошенкУ противостоит...", замість "Порошенко противостоит..." рускоізичная чєлюсть не пазваляет?
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а навіщо так неграмотно писати ?
по росіски прізвище на ко не змінюються.
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В общем, он огласил то что давно было ясно: Порошенко покусился на власть международной мафии общечеловеков, которая медленно и упорно "опускала" Украину в состояние 3-го мира. За пять лет у власти он сумел развернуть этот "процесс" в обратном направлении: было восстановлено государственное управление, была восстановлена боеспособная армия, страна успешно отразила иностранную агрессию, начался ремонт инфраструктуры котого не было со времён 2-й Мировой войны, нанесён удар по медицинской мафии (включая фармацевтическую).
Важно помнить что в идеологии общечеловеков нет никаких национальных государств. Есть только смотрящие, назначенные ими (т.е. олигархи). Они так и подбирали кадры: по признакам чудовищной жадности и полной беспринципности. Но с Порохом они страшно промахнулись: он оказался националистом. Такое не прощается, ибо националисты-государственники - это приговор придуманной ими дьявольской системе.
Ну а то что населению должно "понравиться" если эти черти попытаются наехать на Порошенко - это приговор населению. После избрания клоуна на президентскую должность, три четверти населения, на международном уровне, рассматриваются как слабоумные и неизлечимые, хуже Центральной Африки. Такую репутацию сломать практически невозможно; она заслужена на много десятилетий вперёд. Страшная беда свалилась на Украину в апреле этого года. Пожалуй, он заслужил название Чёрный Апрель.
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еще один защитничек Порохла с ФСБешным флейвором?
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Акваріус, своєю тупістю ви допомогли Зеленському стати президентом. Висерами в передвиборчій рекламі, на кшталт "Скільки не пий зеленку...", зараз у ВР "Слуга народу" має абсолютну більшість. Може вже досить?
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Вообще-то "президентом" он стал благодаря красивой телевизионной сказке про "слугу народа". Порохоботы точно не финансировали эту байду. Порошенкові протистоїть не окремий заявник, а загалом Офіс президента Зеленського, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 6667
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Ветку заволокло густым туманом выхлопов подгорающих порохоботских пе*дачков. Порошенко противостоит не отдельный заявитель , а в целом Офис президента Зеленского, - адвокат Новиков - Цензор.НЕТ 2585
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вы казались мне умнее этой вашей порохоботской методички.
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Мора, спробуйте написати теж саме, але без лайки і нервів, може присутня тут публіка спроможна буде вловити суть ваших потуг.
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нічого дивного, для Зеленої шмарклі та її ЗеМанди хАхлів-малоросів Порошенко, українські патріоти, Майдан - це все вороги, а ось обісРашка, пуйло - партнери, а орки-колаборанти, вбивці українців - ета ж нашіє люді.
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Є в англійській мові такий вираз - *gathering momentum*, а у розділі фізики - механіці є поняття кількості руху, яке має аналітичний вигляд - Порошенкові протистоїть не окремий заявник, а загалом Офіс президента Зеленського, - адвокат Новіков - Цензор.НЕТ 4032 p = m v.
Так, ось, про *gathering momentum* у Зеленського і його команди вже мова не йде, а кількість їхнього руху неухильно прямує до нуля і треба мати на увазі, що V є величиною векторною, тобто, що прямують вони до цього нуля у визначеному напрямі.
Ніякі дешеві перфоманси з детекторами брехні не затьмарять той факт, що діяльність свою вони, як і всі їхні попередники, дружно почали з хабарів.
Чому дружно? А тому, що вони не стали тягнути до відповідальності тих самих попередників за їх економічні диверсії і мародерство, якщо називати лише найменш небезпечні їхні подвиги, для того, щоб не створювати для самих себе прецедент на майбутнє.
Отже, є ще один напрям їхнього руху, більш чіткий та зрозумілий і вектор його зовсім не той, про який вони так пафосно всім розказували. Там і відбувається справжній ріст обертів і кількість цього руху починає інтенсивно зростати.
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