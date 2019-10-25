 Порошенкові протистоїть не окремий заявник, а загалом Офіс президента Зеленського, - адвокат Новіков

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков в ефірі радіо "Новий час".
"Мене періодично запитують останнім часом, як ви оцінюєте інформацію про нараду у президента Зеленського, яка була у Соні Кошкіної, що ви про це думаєте. Мабуть це не зовсім моя справа її оцінювати з політичної точки зору", - сказав Ілля Новіков.
Він додав, що адвокати не мають починати втручатися в політику: "Я намагаюся цю лінію не перетнути, яка відокремлює одне від іншого".
"Звичайно ми з колегами змушені дуже серйозно ставитися до цієї інформації про те, що така нарада у президента Зеленського була, і там обговорювалася доцільність чимшвидше садити тих, чиє ув'язнення може сподобатися народу. І на думку президента Зеленського такою людиною є Порошенко", - зазначив захисник.
Водночас він підкреслив, що захисники Петра Порошенка змушені до цієї інформації ставитися дуже серйозно. "Тому, що вона дуже добре співвідноситься з висловлюванням президента Зеленського про те, що генеральний прокурор Рябошапка "на 100% його людина". Це вже сказав не журналіст, це вже сказав сам президент Зеленський", - зазначив адвокат.
Крім того, він додав: "У нас є спостереження і контроль за тим, як поводиться Державне бюро розслідувань у випадку з Порошенком і стосовно Портнова".
"Портнову, слід сказати, дуже пощастило, він користується з боку ДБР якоюсь увагою і певним, я б навіть сказав, віп-сервісом, який зазвичай не вдається отримати заявнику, у якого можливо навіть не 13 заяв, а лише одна, але вона для нього важлива. Проте він не може домогтися від ДБР місяцями жодної чіткої відповіді", - зазначив Ілля Новіков.
Водночас захисник додав, що Портнов регулярно повідомляє у своїх інсайдах про те, що робитиме ДБР у справах проти Порошенка.
"Одним словом, ГБР поводиться так, що це незвично, і схоже на те, що у них є якась мотивація, яка відрізняється від того, що ми можемо від них очікувати", - підкреслив Ілля Новіков.
"Все це дуже серйозно. Ми змушені виходити з того, як робоча гіпотеза, що нам протистоїть не окремо взятий заявник, не окремо взята правоохоронна структура, а нам протистоїть загалом адміністрація. Звичайно, це не може не відбиватися на роботі юристів і ми до цього ставимося дуже серйозно", - підкреслив він.
Тому вони хочуть за рахунок української землі закрити дірки в бюджеті.
Боты так сильно не срите.
Ну окей, наведу я:
"...повідомили в юридичній команді Андрія Портнова. Юристи Портнова кажуть, що всіх соратників Порошенка, таких як Гонтарєва, чекає та сама участь: «дві повістки на допит». Якщо ж не з'являться з власної волі, то - розшук та екстрадиція до України." ©
Ахаха! Портнов, це ти?
https://www.pravda.com.ua/news/2019/10/24/7229903/
Це вам не барига, не мародер якийсь і навіть не кривавий пастор. Одразу видно, що Зелю бояться та поважають. Найвеличніший лідер світу, чьо))...
Заработай вначале право судить о других, перестань быть треплом
это нечисть пишет......
ты что сказать то хотел?
Армии - привет Штатам и ЕС - привет
Инвестициям - привет
Бизнесу - привет
Украине - привет
Коломойскому - Приват
Вкратце о 150 днях нового мирового лидера
Дебильного лидера, который сливает страну!
И главное - ЖЕЛАЕТ ВИДЕТЬ ЕГО В ТЮРЬМЕ.
Не надо лукавить, г-н Новиков!
Балаболка.
по росіски прізвище на ко не змінюються.
Важно помнить что в идеологии общечеловеков нет никаких национальных государств. Есть только смотрящие, назначенные ими (т.е. олигархи). Они так и подбирали кадры: по признакам чудовищной жадности и полной беспринципности. Но с Порохом они страшно промахнулись: он оказался националистом. Такое не прощается, ибо националисты-государственники - это приговор придуманной ими дьявольской системе.
Ну а то что населению должно "понравиться" если эти черти попытаются наехать на Порошенко - это приговор населению. После избрания клоуна на президентскую должность, три четверти населения, на международном уровне, рассматриваются как слабоумные и неизлечимые, хуже Центральной Африки. Такую репутацию сломать практически невозможно; она заслужена на много десятилетий вперёд. Страшная беда свалилась на Украину в апреле этого года. Пожалуй, он заслужил название Чёрный Апрель.
Так, ось, про *gathering momentum* у Зеленського і його команди вже мова не йде, а кількість їхнього руху неухильно прямує до нуля і треба мати на увазі, що V є величиною векторною, тобто, що прямують вони до цього нуля у визначеному напрямі.
Ніякі дешеві перфоманси з детекторами брехні не затьмарять той факт, що діяльність свою вони, як і всі їхні попередники, дружно почали з хабарів.
Чому дружно? А тому, що вони не стали тягнути до відповідальності тих самих попередників за їх економічні диверсії і мародерство, якщо називати лише найменш небезпечні їхні подвиги, для того, щоб не створювати для самих себе прецедент на майбутнє.
Отже, є ще один напрям їхнього руху, більш чіткий та зрозумілий і вектор його зовсім не той, про який вони так пафосно всім розказували. Там і відбувається справжній ріст обертів і кількість цього руху починає інтенсивно зростати.