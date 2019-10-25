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Все про:Угорщина (504) депутат (992) Закарпаття (827) дифтерія (15)

 Депутати від Закарпаття попросили в Угорщини допомоги з сироваткою від дифтерії

Чотири обрані від Закарпаття депутати ВР звернулися до генконсула Угорщини в Ужгороді з проханням допомогти регіону з сироваткою від дифтерії.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі народного депутата Роберта Горвата, інформує Цензор.НЕТ.

"Народні депутати Роберт Горват, Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владіслав Поляк звернулися до Генерального консула Угорщини в Україні Бугайла Йожефа із проханням допомогти Закарпатській області з постачанням сироватки проти дифтерії. Прикро, що звертатися по допомогу потрібно до сусідніх країн, проте, в першу чергу, необхідно попередити та запобігти виникненню епідемії дифтерії", - прокоментував заяву Горват.

Читайте також: "Хворобі байдуже, якого кольору наша шкіра", - ужгородців просять припинити дискримінацію хворих на дифтерію студентів-іноземців

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.

У середу для чотирьох інфікованих використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії — 8 доз. У четвер на спеціальному засіданні комісії в МОЗ було вирішено надіслати на Закарпаття ще 20 доз антидифтерійної сироватки.

Адміністрація Ужгородського національного університету також звернулася за допомогою надати 100 доз вакцини в посольство Індії (хворі студенти - громадяни цієї країни). Очікують, що вакцина з Індії надійде в Закарпаття наступного тижня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки. Нова партія очікується в грудні, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156073
 
 
 Топ коментарі
 
Это же какой позор нашей медицины, нашего Минздрава и его нового министра без медобразования, что в стране нет элементарного - сывороток от дифтерии и других опасных заболеваний. Зато языками трепаться они могут, слуги сатаны.
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Гарна провокація мадярів. Читаємо завтра мадярські новини про епідемію дифтерії в Україні.
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Это же какой позор нашей медицины, нашего Минздрава и его нового министра без медобразования, что в стране нет элементарного - сывороток от дифтерии и других опасных заболеваний. Зато языками трепаться они могут, слуги сатаны.
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прізвище супрун в уряді гройсмана ти знаєш...а як прізвище нинішнього мінздрава і в чиєму він уряді?
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С какой больной головы ты это взял,бот? Абы перднуть?
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Я тебе ничего не желаю, ну кроме дифтерии и чтобы сыворотки не было.
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Я за себя и переживаю и за людей, потому что нет у нас нормальной медицины и нормальных запасов всех необходимых медикаментов для экстренных случаев. А что ты тут несешь и для чего непонятно, поэтому мое пожелание кстати.
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Что пять лет мешало попередникам изменить ситуацию?Читайте библию,там для тех кто другим желает ,что то плохое все подробно расписано.
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Ты что несешь? Ты о чем? Откуда ты вылезло? При чем тут папередники и Библия? Ты с дурдома сбежало, болезное?
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На біса тут Ваша гістерія?
Вони зараз просять, а коли запропонують щеплення, будуть волати на весь світ про шкоду щеплень. Все це показове звернення мадярів до Мадярщини по вакцину має на меті лише одне: показати як ця, вибачте, срана Мадярщина "піклується" про мадярів України. Щоб мати привід для втручання у наші справи. А вакцини їм до самої дупи, пардон, за мою хранцюзьку.
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А вам похрену заболевшие? А если вы заболеете, а всем будет похрену? Что за народ такой конченый.
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А де Ви бачите "заболЄвших"?
Я бачу лише "заболЄвших" на голову мадярів-депутатів + Ви в їхній компанії. Прочитайте ще раз моє повідомлення. І не треба мені про "...юродівово_абідєлі...". В кацапії кричіть про це.
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Чего ты мне кацапию суешь? Совсем конченый?
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Лариса, чугь не несите. На Закарпатье 10 лет дифтерии не было(по Украине не знаю) . Что были запасы, те просрочились давно, а не вчера. Вот две власти ложили, а третья думала пронесет, а ннет, не пронесло..
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В чем чушь? Ты вообще нормальный?Такое впечатление , что я в дурдоме общаюсь.
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Ларочка, так это же ты привела "нового министра без медобразования"!!! У Супрун оно было, и работала, а не трындела, как Скалецкая! Пожинай плоды...
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Да иди куда подальше со своей Супрун. При ней также нихрена не было.
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А зачем мне "идти".. Идите Вы "туда"... Я считаю так (и со мной согласятся многие) - если человек "кого-то", или "что-то", критикует, то он имеет мнение, как сделать лучше...... А ты, "коза", мне мою тёщу напоминаешь, "поливая" "всё" и "вся", дерьмом:

- Ти не так робиш!..
- А як треба?...
- Не знаю, ЯК, але ти робиш не так...
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Вали,порохоботский козел. Чего шаришься по моим комментам? Что мне доказываешь?Вали со своей пропагандой Пэдри. Иди поцелуй его в одно место и успокойся.)
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Слышь, "соска".. Я "валить" буду, "когда захочу" , и "кого захочу".. Вот сейчас я хочу "валить" тебя - за всю ту грязь, что ты "валила" на людей, все эти годы.... Или ты думала, что ты у нас "безнаказанная"? Ошибаешься....
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Разговаривай так со своей мамашей, хамло конченое. Вали отсюда, я брезгую с такими уродами общаться. Тьфу! Ты себя возомнил кем? Защитником всех, кого критикуют в Цензоре и кого я критиковала? Я критиковала воров, убийц, бандитов и проходимцев. А ты их защищать собрался, ЧМО? Вали я сказала, мразь.
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Ларко, незабаром у Києві йолку будуть ставити...
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Да какой позор,Вы просто сепаратистка.Если мне не изменяет память то вчера вся Украина выделила на все Закарпатье АЖ 10 или 15 ампул вакцины.От такой заботы аж бежать в Венгрию хочется а о патриотизме кричат разве те кто хочет придти к бюджетной кормушке.
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еще со времен инаугурации он не скрывал, что будет типа исландская сборная аматоров футбола... избиратели ему верили...
короче, потерянное время не только для 73%
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Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии


А у нас шо , нема Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии - Цензор.НЕТ 8631
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Є 192 дози на усю країну... 8-м було на Закарпатті ( мін. 2-і дози на чоловіка)
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И шо , нема кому в Украине , в 2019 изготовлять этот пустячок ?
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При чем тут изготовлять? Закупить разве нельзя было?
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Справді, чому ********** не закупила? Мабуть тому що лохокторат отримав зарплати по 4000 баксів і можуть (завдяки безвізу) злітати до парижу і штрикнутися в Інституті Пастера?
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А шо , самим изготовить не судьба ? Поросенко волал , шо космична держава , бла-бла-бла ... А якусь там сыворотку не можем готовить .
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Великая гонка милосердия 1925 года (также Гонка по доставке сыворотки в Ном 1925 года) (англ. Great Race of Mercy) - событие в истории Аляски. Эстафета собачьих упряжек, на которых в город Ном, поражённый эпидемией дифтерии и находившийся под угрозой полной гибели населения, доставили партию противодифтерийной сыворотки. Другого способа быстро доставить лекарство в труднодоступный город не было. 20 погонщиков, управлявших нартами, запряжёнными 150 ездовыми собаками породы хаски, с максимально возможной скоростью везли жизненно важный груз. По мере того, как упряжки по разным причинам выбывали из строя, ящик с сывороткой перегружали на оставшиеся на ходу упряжки. Расстояние от порта Сьюард до Нома, равное 1085 км, эстафета преодолела за 5 с половиной суток.
Погонщики и их собаки в радиовыпусках изображались как герои, а гонка получила освещение на первых страницах многих газет по всем США. Балто, пёс-вожак упряжки, проходившей последний участок пути до Нома, стал самой известной знаменитой собакой того времени после Рин Тин Тина, и в его честь была установлена статуя в Центральном парке Нью-Йорка, ставшая туристической достопримечательностью. Публичность гонки также послужила толчком для начала прививочной кампании в США, что резко снизило угрозу заболеваемости дифтерией.
Великая гонка милосердия стала последним и самым известным случаем в истории массового применения собачьих упряжек.
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от себя добавлю, на Аляске до сих пор и регулярно проводятся
гонки на собачьих упряжаках на рассрояние в 1085 км.
люди годами живут только ради етой одной гонки.
своего рода марафон....
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///
Власти официально сообщили о наличии 192 флакона сыворотки от дифтерии.
Если это количество разделить на 24 области Украины, то имеем по 8 штук на регион. Для лечения одного человека нужно четыре дозы сыворотки. То есть излечить можно по два человека в каждой области.
И в случае с Ужгородом эта информация подтвердилась вчера. По сообщению СМИ, там использовали одноразово те самые 8 сывороток, выделенные на регион, ичетыре больных остались вообще без сыворотки, которая может спасти им жизнь.
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Епоха бідності скінчилася, чи клята Супрун? Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии - Цензор.НЕТ 5058
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Гарна провокація мадярів. Читаємо завтра мадярські новини про епідемію дифтерії в Україні.
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...і заголовки " Угорщина врятувала Україну і світ"))))
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Один из подавших просьбу депутатов некто Петевка, птенец свыно-дрыщевой Нашей Украины. А виновата Венгрия Депутаты от Закарпатья попросили у Венгрии помощи с сывороткой от дифтерии - Цензор.НЕТ 3903
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а шо там квартал?
така розкішна тема для жартів про хвороби, про роботу мінздраву...
ах да, там же тепер не Супрун... тепер не пожартуєш...
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Ага, Пифагоровы красные штаны, во все стороны равны
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ну с мадьярами ,Ужгородской областью всё понятно - а власть ,у кого-нибудь попросить не могла? Или покатушки по белу свету это главное?
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Так попросили в Угорщини не просто так. Тепер це можна представити в новинах як: "офіційна українська влада попросила допомоги у сусідів". Завтра про це напишуть мадяри, а післязавтра очікуємо шоу зливних бачків рф з цією ж темою. Будуть годинами це обсмоктувати.
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Ну и я про то , что зачем нам нужна свора нахлебников на шее в виде министерств и департаментов? Эти конторы решают свои проблемы , а не страны!
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А хто давав цим диводепутатам "добро" на звернення? Хто їх уповноважив до цього!? Як про мене - це запланована провокація за участю посадових осіб і дана діяльність повинна попадати в поле юридично-кримінальної відповідальності. Бо, наступного разу, це може стати прецедентом для чергового "путєн памагі".
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не несіть фігні, що поробиш наша мудра журналістика товкла в головиу лохам що вакцини це зло, ось мудрий нарід наслухавшись порад і перестав вакцинуватись.
почитайте трохи у гуглі про цю хворобу, і зрозумійте що без сироватки якої в україні обмаль, ну ми ж не країна 3 сорту щоб нею таритись , помруть.
Але то є добре, зараз черги в поліклініках на щеплення, до споживачів журналістькоого лайна щось почало доходити.
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Тут еще вопрос и в людях. Мало кто из здесь сидящих привит от дифтерии, гриппа и другой гадости. У нас, к примеру, вакцины были и прививки делались бесплатно. По крайней мере на месяц назад. Но можно утверждать, что даже при наличии вакцин все-равно мало кто побежит себе их колоть. А потому каждый божий год слышим одну и ту же историю про эпидемии.
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Це - ганьба ! На все гроші є, тільки не на здоров'я нації. Зате країну у смартфоні вигадують
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так сироватку ніхто і не закуповує великими партіями, ну це в тих країнах де принято вакцинуватись від подібної зарази, наших же лохів ТБ перетворило на дикунів амазонки
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Интересно, а кто-нибудь, вчитывался в статью? "Заразу" припёрли из Индии.. Припёрли её, её же граждане... Пусть "чешут репу" - как они допустили выезд из страны больных смертельно опасной болезнью...
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Супрун же советовала кушать капусту натощак.
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Чотири дешеві провокатори та кнопкодави ще з минулого скликання, а саме:
Роберт Горват - депутат минулого скликання у складі бепепе, тепер безпартійний самовисуванець
Василь Петевка - самовисуванець
Владислав Поляк - від партії Відродження, тут без коментів

Валерій Лунченко - безпартійний самовисуванець, у минулому скликанні був від НФ

А взагалі в Україні є поширеною практика, коли у області, що потребують вакцин, передають вакцини з інших областей, де вакцин достатньо.
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у кожній області СИРОВАТКИ від дифтерії плюс мінус однаково на 5 хворих.
розберіться спочатку що таке вакцина, що таке дифтерія і що таке сировакта якою її лікують.
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я навела приклад, як вчиняють, коли у одній області чогось не вистачає, а у інших є. Це однаковий принцип, який можна застосовувати як щодо вакцин, так й щодо протидифтерійної сироватки.

"Загалом по Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки, які рівномірно розподілені по всіх областях. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3155881"
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Украина не производит такие сыворотки.
Их, к слову, вообще мало кто производит в мире. Поэтому рынок этот крайне узок.
Один из крупнейших мировых производителей антидифтерийной сыворотки - Россия.
Однако с 2014 года МОЗ перестал закупать лекарство в РФ. Тогда отказ объясняли тем, что сыворотка не сертифицирована ВОЗ
Европейская сыворотка оказалась слишком дорогой, а другие страны-производители - например, Индонезия и Бразилия - едва закрывают потребности собственного рынка.
В общем сыворотка от дифтерии - товар крайне дефицитный и дорогой.
В мире предпочитают заниматься профилактикой: это эффективнее и цивилизованнее.
В итоге, Украина довольствуется той сывороткой, которая поступает в страну в рамках гуманитарной помощи ООН. А такие поставки, как известно, нельзя жестко контролировать (особенно по срокам применения и условиям хранения). Да и, как видим, они явно невелики.
Интересно, что в начале августа 2019г - когда произошла вспышка в Хмельницком - в МОЗ пообещали наконец объявить тендер на закупку лекарства. Но новое руководство Минздрава (как впрочем и предыдущее) пока этого не сделало.
Поэтому, памятуя о 8 дозах на регион, можно говорить о том, что каждого девятого заболевшего в регионе лечить сегодня нечем.
Единственное, что слегка успокаивает, что легкие формы дифтерии украинские врачи успешно лечат антибиотиками. А сыворотка применяется лишь в очень тяжелых случаях - от 2 до 10 ампул на больного, в зависимости от формы заболевания (опять вспоминаем о 8 дозах на регион)..
И еще!
В Украине по-прежнему нет ни одной зарегистрированной сыворотки против дифтерии.
Поэтому... важно привить как можно больше непривитых детей, т.к. подавляющее большинство взрослых неоднократно вакцинировалось и/или встречалось с дифтерией, поэтому частично (условно) защищены. У непривитых же детей защиты нет!
Чем прививать детей? Альтернатива индийской АКДС - 8 бельгийских и французских расщепленных вакцин... но на частном (!!!) рынке.
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Наше МОЗ запевнило, що сиворотка є.
Вважаю, запрос місцевої влади прикладом сепаратизму.
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НА ТЛІ СПАЛАХУ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ДИФТЕРІЮ ПОЛТАВЩИНА ПОВНІСТЮ ЗАБЕЗПЕЧЕНА БЕЗКОШТОВНИМИ ВАКЦИНАМИ

Станом на 1 жовтня 2019 року в Україні є більше 190 флаконів сироватки від дифтерії, які надані в якості гуманітарної допомоги ВООЗ і розподілені в усі області.

В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безоплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП, яка забезпечує найкращий захист. Також наявна безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця АДП та вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена АДП-М, яку застосовують для дорослих. Станом на 1 вересня 2019 року в Україні наявні 1,79 млн доз вакцини АКДП, 178 тис доз АДП та 5,4 млн доз АДП-М.

все э. в чом проблема???
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