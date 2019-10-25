 Депутати від Закарпаття попросили в Угорщини допомоги з сироваткою від дифтерії

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі народного депутата Роберта Горвата, інформує Цензор.НЕТ.
"Народні депутати Роберт Горват, Василь Петьовка, Валерій Лунченко та Владіслав Поляк звернулися до Генерального консула Угорщини в Україні Бугайла Йожефа із проханням допомогти Закарпатській області з постачанням сироватки проти дифтерії. Прикро, що звертатися по допомогу потрібно до сусідніх країн, проте, в першу чергу, необхідно попередити та запобігти виникненню епідемії дифтерії", - прокоментував заяву Горват.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на цьому тижні в Ужгороді зафіксували спалах дифтерії. Інфекцію виявили у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.
У середу для чотирьох інфікованих використали усю наявну в області сироватку проти дифтерії — 8 доз. У четвер на спеціальному засіданні комісії в МОЗ було вирішено надіслати на Закарпаття ще 20 доз антидифтерійної сироватки.
Адміністрація Ужгородського національного університету також звернулася за допомогою надати 100 доз вакцини в посольство Індії (хворі студенти - громадяни цієї країни). Очікують, що вакцина з Індії надійде в Закарпаття наступного тижня.
Вони зараз просять, а коли запропонують щеплення, будуть волати на весь світ про шкоду щеплень. Все це показове звернення мадярів до Мадярщини по вакцину має на меті лише одне: показати як ця, вибачте, срана Мадярщина "піклується" про мадярів України. Щоб мати привід для втручання у наші справи. А вакцини їм до самої дупи, пардон, за мою хранцюзьку.
Я бачу лише "заболЄвших" на голову мадярів-депутатів + Ви в їхній компанії. Прочитайте ще раз моє повідомлення. І не треба мені про "...юродівово_абідєлі...". В кацапії кричіть про це.
- Ти не так робиш!..
- А як треба?...
- Не знаю, ЯК, але ти робиш не так...
короче, потерянное время не только для 73%
А у нас шо , нема
Погонщики и их собаки в радиовыпусках изображались как герои, а гонка получила освещение на первых страницах многих газет по всем США. Балто, пёс-вожак упряжки, проходившей последний участок пути до Нома, стал самой известной знаменитой собакой того времени после Рин Тин Тина, и в его честь была установлена статуя в Центральном парке Нью-Йорка, ставшая туристической достопримечательностью. Публичность гонки также послужила толчком для начала прививочной кампании в США, что резко снизило угрозу заболеваемости дифтерией.
Великая гонка милосердия стала последним и самым известным случаем в истории массового применения собачьих упряжек.
гонки на собачьих упряжаках на рассрояние в 1085 км.
люди годами живут только ради етой одной гонки.
своего рода марафон....
Власти официально сообщили о наличии 192 флакона сыворотки от дифтерии.
Если это количество разделить на 24 области Украины, то имеем по 8 штук на регион. Для лечения одного человека нужно четыре дозы сыворотки. То есть излечить можно по два человека в каждой области.
И в случае с Ужгородом эта информация подтвердилась вчера. По сообщению СМИ, там использовали одноразово те самые 8 сывороток, выделенные на регион, ичетыре больных остались вообще без сыворотки, которая может спасти им жизнь.
така розкішна тема для жартів про хвороби, про роботу мінздраву...
ах да, там же тепер не Супрун... тепер не пожартуєш...
почитайте трохи у гуглі про цю хворобу, і зрозумійте що без сироватки якої в україні обмаль, ну ми ж не країна 3 сорту щоб нею таритись , помруть.
Але то є добре, зараз черги в поліклініках на щеплення, до споживачів журналістькоого лайна щось почало доходити.
Роберт Горват - депутат минулого скликання у складі бепепе, тепер безпартійний самовисуванець
Василь Петевка - самовисуванець
Владислав Поляк - від партії Відродження, тут без коментів
Валерій Лунченко - безпартійний самовисуванець, у минулому скликанні був від НФ
А взагалі в Україні є поширеною практика, коли у області, що потребують вакцин, передають вакцини з інших областей, де вакцин достатньо.
розберіться спочатку що таке вакцина, що таке дифтерія і що таке сировакта якою її лікують.
"Загалом по Україні є 192 флакони протидифтерійної сироватки, які рівномірно розподілені по всіх областях. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3155881"
Украина не производит такие сыворотки.
Их, к слову, вообще мало кто производит в мире. Поэтому рынок этот крайне узок.
Один из крупнейших мировых производителей антидифтерийной сыворотки - Россия.
Однако с 2014 года МОЗ перестал закупать лекарство в РФ. Тогда отказ объясняли тем, что сыворотка не сертифицирована ВОЗ
Европейская сыворотка оказалась слишком дорогой, а другие страны-производители - например, Индонезия и Бразилия - едва закрывают потребности собственного рынка.
В общем сыворотка от дифтерии - товар крайне дефицитный и дорогой.
В мире предпочитают заниматься профилактикой: это эффективнее и цивилизованнее.
В итоге, Украина довольствуется той сывороткой, которая поступает в страну в рамках гуманитарной помощи ООН. А такие поставки, как известно, нельзя жестко контролировать (особенно по срокам применения и условиям хранения). Да и, как видим, они явно невелики.
Интересно, что в начале августа 2019г - когда произошла вспышка в Хмельницком - в МОЗ пообещали наконец объявить тендер на закупку лекарства. Но новое руководство Минздрава (как впрочем и предыдущее) пока этого не сделало.
Поэтому, памятуя о 8 дозах на регион, можно говорить о том, что каждого девятого заболевшего в регионе лечить сегодня нечем.
Единственное, что слегка успокаивает, что легкие формы дифтерии украинские врачи успешно лечат антибиотиками. А сыворотка применяется лишь в очень тяжелых случаях - от 2 до 10 ампул на больного, в зависимости от формы заболевания (опять вспоминаем о 8 дозах на регион)..
И еще!
В Украине по-прежнему нет ни одной зарегистрированной сыворотки против дифтерии.
Поэтому... важно привить как можно больше непривитых детей, т.к. подавляющее большинство взрослых неоднократно вакцинировалось и/или встречалось с дифтерией, поэтому частично (условно) защищены. У непривитых же детей защиты нет!
Чем прививать детей? Альтернатива индийской АКДС - 8 бельгийских и французских расщепленных вакцин... но на частном (!!!) рынке.
Вважаю, запрос місцевої влади прикладом сепаратизму.
Станом на 1 жовтня 2019 року в Україні є більше 190 флаконів сироватки від дифтерії, які надані в якості гуманітарної допомоги ВООЗ і розподілені в усі області.
В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безоплатно цільноклітинною вакциною проти кашлюку, дифтерії та правцю АКДП, яка забезпечує найкращий захист. Також наявна безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця АДП та вакцина для профілактики дифтерії та правця із зменшеним вмістом антигена АДП-М, яку застосовують для дорослих. Станом на 1 вересня 2019 року в Україні наявні 1,79 млн доз вакцини АКДП, 178 тис доз АДП та 5,4 млн доз АДП-М.
все э. в чом проблема???