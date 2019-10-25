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 Політика України
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Все про:армія (2597) Міноборони (2884) НАТО (2113) Загороднюк (61)

 Україна перейде на новий формат роботи з НАТО, - міністр оборони Загороднюк

Міністр оборони України Андрій Загороднюк за підсумками робочої поїздки до штаб-квартири НАТО анонсував рішення Північноатлантичного альянсу та України найближчим часом перейти на новий формат відносин.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його більш практичним. Розраховуємо, що перші документи будуть підписані цього року", — зазначив міністр.

Загороднюк повідомив, що у рамках нового формату усі існуючі програми співпраці України та НАТО будуть зведені в одну програму, при цьому Річна національна програма (РНП) у рамках нового підходу залишиться. За словами керівника оборонного відомства, Альянс запровадив підхід "одна країна — один план", відповідно, підтримка Україні буде надаватися в рамках однієї програми.

За словами міністра, є домовленість про те, щоб прописати план досягнення сумісності з конкретними термінами виконання. У той же час ці терміни поки що не узгоджені.

Загороднюк зазначив, що першим пріоритетом нового формату відносин з НАТО стане перехід української армії на натовські стандарти.

"Ми змінюємо структуру Генштабу, переглядається функціонал, переглядаються самі органи. Паралельно триває розробка нових вітчизняних Статутів на базі STANAG. Буде дорожня карта, план, після виконання якого ми зможемо говорити, що досягли повної оперативної сумісності з НАТО", - сказав Загороднюк.

Другим пріоритетом міністр назвав систему управління військової кар'єрою і управління персоналом. "Також - професійна військова освіта і підготовка, зокрема сержантсько-старшинського складу", - додав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156072
 
   
 Топ коментарі
 
"МВФ уже и так живет за наш счет" - да ты благотворительностью занимаешься! Украина перейдет на новый формат работы с НАТО, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 9912
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Ты кацап иди булькай в унитазе
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ну а шо?
Белоруссия больше не запрашивает у России государственный кредит примерно на $600 млн, поскольку в нем нет потребности, но рассчитывает получить китайский кредит в $500 млн. Об этом сегодня заявил журналистам глава белорусского Минфина Максим Ермолович.
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Министр обороны Украины Андрей Загороднюк по итогам рабочей поездки в штаб-квартиру НАТО анонсировал решение Североатлантического альянса и Украины в ближайшее время перейти на новый формат отношений.

МВФ уже и так живет за наш счет . Теперь еще и это НАТО на шею себе посадим ? Или все по прежнему думают как 2014-2015 , шо типо все желают добра Украине и готовы жертвовать своими интересами ?
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"МВФ уже и так живет за наш счет" - да ты благотворительностью занимаешься! Украина перейдет на новый формат работы с НАТО, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 9912
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НДС . Ферштейн ? Не ? Хто выкачивает из Украины этот долбаный НДС , га Украина перейдет на новый формат работы с НАТО, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 8954
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"КАрмилец" Украина перейдет на новый формат работы с НАТО, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 2654. Так ви, "батенька", троляка, та ще й кацапська
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То л и дело при пете про Илоовайск,Дап и Дебальцево,всю правду рассказали.Чего арестович тогда не возмущался?Правдорубы аля петя порошенко,чего молчали тогда?
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Чурка петина все вопросы в козин и к папу.
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интересно, эти люди продолжают отправлять смс на номер 555, чтобы получить рингтон на мобильный?
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Столтенберг прибуває в Київ.
ОПУ «рєагіруєт».
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Сфинктеры хотят показать, шо они в тонусе...
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Паризька мирна конференція 1919 року: на мапі України були Крим і Кубань.

Украина перейдет на новый формат работы с НАТО, - министр обороны Загороднюк - Цензор.НЕТ 1387
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прежний формат загороднюк осилить не может...
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Прежний формат не может осилить НАТО. И куды им теперь?
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"В то же время эти сроки пока еще не согласованы"

Эти сроки зависят о ВАС! Балбесы! Вы что- ждёте- когда вам НАТО план спустит? Откуда они могут знать- когда вы всё это сделаете? Вам нужно- вы и делайте! НАТО не поезд- не уедет. Делайте нормально. Структуру управления перевели под НАТО- просто содрали? А в деле всё это опробовали? Даже хорошая структура может не сработать- если не научиться ею пользоваться.

А заводы вы тоже перевели под натовский стандарт? Хотя бы часть?
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Может НТО рассекретит свои стандарты?
Страна НАТО Турция закупила СС-300 и топор-самолеты.
И мы будем?
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При этой власти Украина может даже не мечтать про нато
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