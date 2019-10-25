 Україна перейде на новий формат роботи з НАТО, - міністр оборони Загороднюк

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

"Ми перезапускаємо формат роботи з НАТО, робимо його більш практичним. Розраховуємо, що перші документи будуть підписані цього року", — зазначив міністр.

Загороднюк повідомив, що у рамках нового формату усі існуючі програми співпраці України та НАТО будуть зведені в одну програму, при цьому Річна національна програма (РНП) у рамках нового підходу залишиться. За словами керівника оборонного відомства, Альянс запровадив підхід "одна країна — один план", відповідно, підтримка Україні буде надаватися в рамках однієї програми.

За словами міністра, є домовленість про те, щоб прописати план досягнення сумісності з конкретними термінами виконання. У той же час ці терміни поки що не узгоджені.

Загороднюк зазначив, що першим пріоритетом нового формату відносин з НАТО стане перехід української армії на натовські стандарти.

"Ми змінюємо структуру Генштабу, переглядається функціонал, переглядаються самі органи. Паралельно триває розробка нових вітчизняних Статутів на базі STANAG. Буде дорожня карта, план, після виконання якого ми зможемо говорити, що досягли повної оперативної сумісності з НАТО", - сказав Загороднюк.

Другим пріоритетом міністр назвав систему управління військової кар'єрою і управління персоналом. "Також - професійна військова освіта і підготовка, зокрема сержантсько-старшинського складу", - додав він.