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 Політика України
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Все про:армія (2595) Міноборони (2876) призов (164)

 У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років

Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ініціює повернення призову на строкову службу з 18 років.

Про це розказав начальник відділення комплектування Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ підполковник Микола Качаненко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Нещодавно відповідна ініціатива була озвучена в Офісі Президента в ході робочої наради, яку підтримав Генеральний Штаб ЗС України.

За словами офіцера, в питаннях призову до лав Збройних Сил існують певні розбіжності між законом "Про військовий обов’язок і військову службу" і президентським Указом про призов. У законодавчому документі йдеться, що призову на строкову службу підлягають громадяни, яким "виповнилося 18 років та старші особи, які не досягли 27-річного віку". А відповідно до останніх президентських указів, призивали громадян з 20 років.

Окрім відновлення призову з 18 років, а не як зараз у 20 років, також було піднято питання збільшення суми штрафів щодо неявки за повісткою та інші законодавчі ініціативи щодо підвищення відповідальності призовників за порушення правил військового обліку і, зокрема, за неявку до військкомату за повісткою та ухилення від військової служби

"Для призовника сьогодні не є проблемою сплатити штраф у 255 гривень і продовжувати ігнорувати повістки. За ухилення від військової служби у нас покарання не "позбавлення волі", а лише "обмеження". Найсуворіший наш суд у кращому випадку може винести вирок у вигляді умовного покарання. Тому окремим призовникам вигідніше навіть бути умовно засудженими, ніж служити у війську", – розказав Качаненко

Тому є ймовірність, що наступний Указ президента про призов громадян на строкову службу відповідатиме Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" і юнаків знову призиватимуть до війська з 18 років.

Читайте також: Майже 35 тисяч призовників у Києві переховуються від військкомату, - військком Київського військового комісаріату Клявлін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156070
 
   
 Топ коментарі
 
В зеленій програмі було вказано,за повністю контрактну службу.Це як розуміти? Зестадо підкажіть.
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Винторогий сепар, а надо было здаца?? Мдее..за одно можно сказать спасибо клоуну что сразу вскрыл всю эту латентную сепарскую шваль ..любителей расиюшки как этот Скрепы неизвестно чего
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всё зебилы, это решение вашего кумира - служить, сцуки!

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ктоб чеб не говорил , но штыков не хватает , и львиная доля юношей не понимает почему они должны рисковать и стрелять ничего не имея , законами боец не защищен - вобще , любой судья может закрыть кого угодно - просто так , и получается де-юре Родина - это поля, леса ,люди , а де-факто рада , чиновники и прочие проходимцы
дети любого чиновника ( даже из радсела ) в армии небыли и не будут , вот и едут кто куда ( кто в польшу , кто в рашку )
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Нынешний главнокомандующий подходит каптёрщиком в их казарму.
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В СА был " закон" ,если хочешь спокойно спать -- : зам.- чурек ,сундук( каптер) -- хохол.
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таааак, это детки зебилов и "новых лиц"?
ты не потерялось, ничтожество? У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років - Цензор.НЕТ 2431
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🐷, ДЯ-КУКУ-ЄЄ-МО!!
Твоя заслуга, падлюко!!
1000 в день та інші "🍫"!
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В Минобороны хотят возобновить призыв на срочную службу в армию с 18 лет - Цензор.НЕТ 3818

Вручіть цьому призовнику повістку у військомат !
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Если хотите призывать, то только с 21 года. И это правильно. Не надо с 18. И вообще, фамилию огласите "НОВАТОРА".
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Я не пойму чего это зе-стадо так возбудилось? Ну поменяет "барыга" гражданство одному своему сыну, денег у него на это хватит. А вам то всем и вашим детям придётся исполнять законы вашего преЗедента. А иначе тюрма!
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Молодь буде відразу підписувати контракт аби не мучитися на "строчці". Хитре рішення. Плюс, ті гроші що поцупили в Армії на утримання апарату РНБО, також якось треба компенсувати.
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Украина переходит на 12 летнее среднее образование.
Задача для клоунов--во сколько лет идём в школу?
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Александр Т 6dffb803 Ну подумаєш школа.Після армії в Трускавці довчаться. У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років - Цензор.НЕТ 1914
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Ну що зебобіки задоволені? Готуйте ранці своїм дітям.
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В современной профессиональной армии пацанам без образования делать не фиг, 20- 21 год и техническая специальность.. У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років - Цензор.НЕТ 7488
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У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років - Цензор.НЕТ 6493

Вимагаємо призивати інших призовників тільки після призову 18 - річного Михайла Порошенка ! У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років - Цензор.НЕТ 2715
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Вимагаємо призивати інших призовників тільки після призову 18 - річного Михайла Порошенка ! У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років - Цензор.НЕТ 5516
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Дурне рішення. З 20 років до армії - це нормально, хлопці хоч подорослішають трошки, кеби в голові добавиться. Та й ще можна вступити вчитись, освіту здобути. Мене таке рішення засмутило. Дуже б хотіла, щоб син після коледжу продовжив навчання. А так він втратить свій шанс, а після півтора року армії взагалі нікуди не вступить: сертифікати ЗНО вже втратять чинність, та й деякі предмети забудуться.
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Можно и в Лондоне, только вот сейчас ЗЕбилы закончат эпоху бедности и каждый учитель сможет в Лондон скатаца на шопинг..
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Бандерівець Порошенко мвже не президент.Але він напевно твою дружину трахає,бо ти чомусь тут спамиш в істериці.
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З 20 років - пізно. 18-19 -норма,по собі знаю. В свій час у мене в 21 вже було 35 підлеглих,за яких я ніс відповідальність.А зараз хлопці тендітні,як балярини
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Igor Zhadan Повна фігня.В США середній вік в армії 30 років.Призов взагалі потрібно відмінити.
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Не завадило би збільшити термін призовної служби,десь до двадцяти п'яти років. У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років - Цензор.НЕТ 2338
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в 20+ ума поболее, красить заборы генералью зажратому труднее наплужить,
да и вопросы неудобные, а там и от принятия присяги отказываться начнут,
может надо как то объяснить призывникам, что за хрень со складами, кто виноват и зачем им оружие дают, или присягу с куклой принимают ?
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Мажоры в армию не идут, цыгане не идут, заробитчане не идут, артисты - юмористы не идут, титушки (ой, спортсмены) не идут...Остаётся безработная сельская молодёжь! Им есть что защищать!
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Невже й стрибунерів до захисту України долучити надумали?
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уроды вы рашко совковые а где контрактная профессиональная армия по стандартам нато
вы ублюдки с европейского образа жизни народу суете гей парады ********** и цены
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kapper Ну в Європі є призовна служба.Але на мою думку,вона нам не підходить.
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Бумеранг. Чтобы закончилась война нужно детей Коломойского и его братии направить служить на Донбасс.
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Не завадило би повернути харчування,як в 90-х роках і одяг.Бо зебобіки казали,що тоді було в армії все чудово. У Міноборони хочуть відновити призов на строкову службу в армію з 18 років - Цензор.НЕТ 1827Думаю в таку армію,їм не страшно буде відпускати дітей.
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По Украинским законам с 21 года можно владеть охотничьим гладкоствольным оружием а с 25 нарезным. Есть возможность с 18 лет пострелять с танка!!!
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Ну 18 летні зебіли, готуйтесь 😁 ви явно такого не очікували коли за Моніку голосували, от халепа 😁😁
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