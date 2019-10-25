EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1706  39
Все про:Коломойський (620) компенсації (134) Приватбанк (334) Маркарова (74)

 Немає такої статті в бюджеті, - Маркарова про виплату Коломойському компенсації за "ПриватБанк"

Міністр фінансів Оксана Маркарова заперечує можливість виплати бізнесменові Ігорю Коломойському компенсації за "ПриватБанк". Держава, за її словами, розраховує повернути вкладені в "ПриватБанк" гроші, а не виплачувати компенсації.

Про це Маркарова заявила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогодні власник "Приватбанку" - держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 млрд грн. За планом, банк має бути повернуто на приватний ринок і приватизовано. І держава має отримати назад максимальну частину з коштів, які ми туди вклали", - сказала вона.

Маркарова додала, що питання "ПриватБанку" важливе для міжнародної спільноти, як і питання належного нагляду над банківським сектором, що завжди було предметом уваги Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Читайте також: Коломойський прокоментував націоналізацію "Приватбанку": "Я хочу подякувати Кабінету Міністрів і особисто Володимиру Гройсману"

Водночас, вона заперечує, що місія МВФ поїхала з України без меморандуму саме через "ПриватБанк".

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. У зв'язку з націоналізацією капітал "ПриватБанку" збільшувався кілька разів. Держава трьома траншами докапіталізувала "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в тому числі ОВДП, прив'язаними до курсу долара.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156069
 
   
 Топ коментарі
 
значит точно придумали какую то схему...(
 показати весь коментар
 
Опять игра в наперстки! Да конечно же нет стать!. И возвращать Приват не будут. И из бюджета платить не будут. Отдадут землей, Просто как в шашках. Коломойскому нужно решение суда- для суда в Лондоне. И Макарова обо всем прекрасно знает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Мы её, можно сказать на помойке нашли, а она нам фигвамы рисует?
 показати весь коментар
 
 
А кто сказал, что бене через бюджет будут возвращать???? Мало того, что это еврейское падло обворовало Украину и ее граждан, оно еще и пытается на этом заработать.....
 показати весь коментар
 
 
Так, у бюджеті грошей нема, то може народ України допоможе, як завжди ?
Немає такої статті в бюджеті, - Маркарова про виплату Коломойському компенсації за "ПриватБанк" - Цензор.НЕТ 4891
 показати весь коментар
 
 
Ой, и шо ж теперь подсвинкам делать? о чем визжать?
 показати весь коментар
 
А статья о рейдерском захвате чужой приватной собственности есть? Долги, господа "патриоты" надо отдавать!
 показати весь коментар
 
 
К 10.9 млн фунтов Беня должен вернуть в казну ещё 155,3 млрд грн.,и только после этого может стать вопрос о возврате ему Приват Банка. Но только это ему обойдётся ещё в несколько трлн. грн. Бизнес, ничего более...
 показати весь коментар
 
 
Він (вони) розраховують на те, що держава не ризикне "покласти" Приват. І віддасть компенсацію за це.
 показати весь коментар
 
Беня сам развалил свой банк, теперь он чужой.
 показати весь коментар
 
 
не хочешь - заставят....статьи в бюджете нет, но уже есть банкнота в 1000 грн, а это такие возможности
 показати весь коментар
 
 
Опять игра в наперстки! Да конечно же нет стать!. И возвращать Приват не будут. И из бюджета платить не будут. Отдадут землей, Просто как в шашках. Коломойскому нужно решение суда- для суда в Лондоне. И Макарова обо всем прекрасно знает.
 показати весь коментар
 
 
Пусть едет в Казахстан, крутится на фотографиях.
 показати весь коментар
 
 
нарид - вам приятно в глаза ссать - вы впитываете...
ваша моника...
 показати весь коментар
 
 
В пятницу, 25 октября, в аэропорту Харькова пограничники задержали Михаила Лысенко - заместителя мэра Днепра Бориса Филатова.
Как сообщило в Facebook Восточное региональное управление Госпогранслужбы, сегодня в аэропорту Харькова задержали украинского гражданина, 1977 года рождения, который находился в розыске.
Отмечается, что задержанный прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что гражданин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 и ст. 366 УК Украины.
По данным "Информатора", речь идет о заместителе мэра Днепра Лысенко, которого прокуратура подозревает в хищении бюджетных средств во время ремонта Нового моста. Лысенко длительное время находился за пределами страны.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко. Вместе с Лысенко в розыск были объявлены начальники управления городского совета и лица, осуществлявшие технический надзор. Чиновников подозревают в присвоении почти 30 млн грн. бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.(с)
На этой ноте, возможно мажорной, а для кого-то и минорной, пойду-ка я спать...
 показати весь коментар
 
Нахабну брехню куми олігарха Петра Порошенка Валерії Гонтаревої викрито
Брудні офшорні ЗМІ олігарха Петра Порошенка зробили з куми мученицю, яку переслідують в Україні.
Насправді ж кума Порошенка Валерія Гонтарєва відчуває себе як ніколи краще.
За нашими даними ніяка машина Валерію Гонтареву не збивала, це вигадка брудних ЗМІ Порошенко.
Валерія Гонтарєва перенесла операцію в зв'язку з варикозом! Брехливі пропагандистські ЗМІ збрехали українцям, що її збила машина, але це цинічна і нахабна брехня!
Брехливі злочинні ЗМІ олігарха Порошенко брехали Україні, що Валерії Гонтаревої спалили будинок.
Правоохоронцям вже відомо, що будинок загорівся зсередини! Правоохоронці на 100% впевнені, що це була інсценізація самої Гонтаревої для отримання політичного притулку. Найближчим часом буде офіційна інформація з цього приводу
А вам відомо де живе мучениця кривавого режиму Порошенко?
Член угруповання Валерія Гонтарєва живе в найдорожчій квартирі Лондона, яка належить олігархові Ринату Ахметову!
Ось як живуть мучениці кривавого режиму:
 показати весь коментар
 
 
це ти зацитувала офіційний сайт зеленої шмарклі?
 показати весь коментар
 
 
завила зєльоная вьіпь з мокшанських боліт. Немає такої статті в бюджеті, - Маркарова про виплату Коломойському компенсації за "ПриватБанк" - Цензор.НЕТ 3242
 показати весь коментар
 
То есть, какая-то свинота уже пустила фэйк о такой статье в бюджете? Нет такой статьи в бюджете, - Маркарова о выплате Коломойскому компенсации за "ПриватБанк" - Цензор.НЕТ 1885
 показати весь коментар
 
зебіл, ти хоч інфу почитай: за статтю сама Макарова сказала.
 показати весь коментар
 
Мур Ло, я сторонник Михо...
Но зебилы мне симпатичнее за порохоботов...
 показати весь коментар
 
Якщо нема статті в бюджеті, то знайдеться схема у богдана.
 показати весь коментар
 
Статі в бюджеті нема, а в крімінальному кодексі є.
 показати весь коментар
 
Яка дипломатична відповідь, хай йому Немає такої статті в бюджеті, - Маркарова про виплату Коломойському компенсації за "ПриватБанк" - Цензор.НЕТ 446
пані маркарова, а чому не скажете просто, без лукавої мови: наш уряд нічого не виплачуватиме коломИйському! Ніколи!
 показати весь коментар
 
Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы.

Современные инструменты влияния на общественное мнение применялись по просьбе группы бизнесменов-симпатиков кандидата.
 показати весь коментар
 
тебе, зебіл, хтось питатиме...
Ти, головне, в числі 73/43%зебілів прогаласував - а далі вони самі знають, як викуртити компенсацію для бені.
 показати весь коментар
 
 
Думаю, незабаром цій перманентній реформаторці відповідну статтю підшукають.
 показати весь коментар
 
До влади прийшли абсолютні авантюристи, які нічого робити не вміють, не хочуть і не будуть. Але вони знають одне: треба дуже скоро і дуже багато вкрасти, та утриматись кілька років у влади.
Тому вони хочуть за рахунок української землі закрити дірки в бюджеті.
Немає такої статті в бюджеті, - Маркарова про виплату Коломойському компенсації за "ПриватБанк" - Цензор.НЕТ 8900
 показати весь коментар
 
"А гімна мерзлого не хочеш?"©
КолоМойше прозвище боярина князя-воеводы Ивана Петровича Охлябинина на воротник.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору