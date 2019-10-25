 Немає такої статті в бюджеті, - Маркарова про виплату Коломойському компенсації за "ПриватБанк"

Про це Маркарова заявила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.

"У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогодні власник "Приватбанку" - держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 млрд грн. За планом, банк має бути повернуто на приватний ринок і приватизовано. І держава має отримати назад максимальну частину з коштів, які ми туди вклали", - сказала вона.

Маркарова додала, що питання "ПриватБанку" важливе для міжнародної спільноти, як і питання належного нагляду над банківським сектором, що завжди було предметом уваги Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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Водночас, вона заперечує, що місія МВФ поїхала з України без меморандуму саме через "ПриватБанк".

18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. У зв'язку з націоналізацією капітал "ПриватБанку" збільшувався кілька разів. Держава трьома траншами докапіталізувала "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в тому числі ОВДП, прив'язаними до курсу долара.

Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.