 Немає такої статті в бюджеті, - Маркарова про виплату Коломойському компенсації за "ПриватБанк"

Про це Маркарова заявила в інтерв'ю виданню "Лівий берег", інформує Цензор.НЕТ.
"У нас немає такої статті в державному бюджеті. На сьогодні власник "Приватбанку" - держава. Держава капіталізувала в цей банк 155,3 млрд грн. За планом, банк має бути повернуто на приватний ринок і приватизовано. І держава має отримати назад максимальну частину з коштів, які ми туди вклали", - сказала вона.
Маркарова додала, що питання "ПриватБанку" важливе для міжнародної спільноти, як і питання належного нагляду над банківським сектором, що завжди було предметом уваги Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Водночас, вона заперечує, що місія МВФ поїхала з України без меморандуму саме через "ПриватБанк".
18 грудня 2016 року стало відомо, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку". Перший заступник голови банку заявив, що рішення про передачу "Приватбанку" державі було ухвалено через безпрецедентну інформатаку і загрозу для клієнтів. У "Приватбанку" запевнили, що з грошима на рахунках нічого не станеться: "Це було ключовою умовою переговорів". У свою чергу, голова Мінфіну Данилюк підтвердив: "Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці і захищені державою". За даними НБУ, загальна потреба "Приватбанку" в капіталі становить 148 млрд гривень. У зв'язку з націоналізацією капітал "ПриватБанку" збільшувався кілька разів. Держава трьома траншами докапіталізувала "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в тому числі ОВДП, прив'язаними до курсу долара.
Рішення про націоналізацію "Приватбанку" підтримали в МВФ і ЄБРР, а також країни G7, Євросоюз і США.
ваша моника...
🤗
Как сообщило в Facebook Восточное региональное управление Госпогранслужбы, сегодня в аэропорту Харькова задержали украинского гражданина, 1977 года рождения, который находился в розыске.
Отмечается, что задержанный прибыл в Украину рейсом из Стамбула. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что гражданин подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 и ст. 366 УК Украины.
По данным "Информатора", речь идет о заместителе мэра Днепра Лысенко, которого прокуратура подозревает в хищении бюджетных средств во время ремонта Нового моста. Лысенко длительное время находился за пределами страны.
Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура объявила в розыск заместителя Днепровского городского головы Михаила Лысенко. Вместе с Лысенко в розыск были объявлены начальники управления городского совета и лица, осуществлявшие технический надзор. Чиновников подозревают в присвоении почти 30 млн грн. бюджетных средств при ремонте Нового моста в Днепре.(с)
На этой ноте, возможно мажорной, а для кого-то и минорной, пойду-ка я спать...
Брудні офшорні ЗМІ олігарха Петра Порошенка зробили з куми мученицю, яку переслідують в Україні.
Насправді ж кума Порошенка Валерія Гонтарєва відчуває себе як ніколи краще.
За нашими даними ніяка машина Валерію Гонтареву не збивала, це вигадка брудних ЗМІ Порошенко.
Валерія Гонтарєва перенесла операцію в зв'язку з варикозом! Брехливі пропагандистські ЗМІ збрехали українцям, що її збила машина, але це цинічна і нахабна брехня!
Брехливі злочинні ЗМІ олігарха Порошенко брехали Україні, що Валерії Гонтаревої спалили будинок.
Правоохоронцям вже відомо, що будинок загорівся зсередини! Правоохоронці на 100% впевнені, що це була інсценізація самої Гонтаревої для отримання політичного притулку. Найближчим часом буде офіційна інформація з цього приводу
А вам відомо де живе мучениця кривавого режиму Порошенко?
Член угруповання Валерія Гонтарєва живе в найдорожчій квартирі Лондона, яка належить олігархові Ринату Ахметову!
Ось як живуть мучениці кривавого режиму:
Но зебилы мне симпатичнее за порохоботов...
пані маркарова, а чому не скажете просто, без лукавої мови: наш уряд нічого не виплачуватиме коломИйському! Ніколи!
Современные инструменты влияния на общественное мнение применялись по просьбе группы бизнесменов-симпатиков кандидата.
Ти, головне, в числі 73/43%зебілів прогаласував - а далі вони самі знають, як викуртити компенсацію для бені.
Тому вони хочуть за рахунок української землі закрити дірки в бюджеті.
КолоМойше прозвище боярина князя-воеводы Ивана Петровича Охлябинина на воротник.