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Все про:Мінздоров'я (1004) рак (40)

 Аудит МОЗ виявив численні порушення в Інституті раку

Внутрішній аудит МОЗ виявив численні порушення в Національному інституті раку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті міністерства.

Перевірка, яка охопила період з 1 січня по 20 вересня 2019 року, встановила, що потреби для закупівлі лікарських засобів і медичних виробів формувалися в установі безсистемно. В результаті зафіксовано випадки несвоєчасних поставок і неналежний контроль за відвантаженням товарів.

В Інституті раку створено необґрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія) - понад 4 тисячі упаковок при середньорічному використанні близько 800 флаконів.

Не використовуються 7 одиниць дорогого медичного обладнання, зокрема закуплений ще у 2011 році лінійний медичний прискорювач Varian Clinac iX.

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Виявлено нестачу 149 комп'ютерів загальною вартістю 700 тисяч гривень, які було куплено в 2017 році для створення медичної інформатизаційної системи.

МОЗ направило матеріали аудиту в правоохоронні органи.

Національний інститут раку - провідний заклад МОЗ України з проблеми онкології.

У серпні 2019 року співробітники правоохоронних органів заявили про викриття лікарів Інституту на продажу безкоштовних ліків для онкохворих.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156066
 
 
 Топ коментарі
 
Неужто при борцуне с фармомафией Уле Супрун таки мутили схемы по воровству? Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака - Цензор.НЕТ 4688
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Да пофиг,верните петю и ульяну Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака - Цензор.НЕТ 2167
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Абсолютно точно . Никакой путен , не в состоянии так навредить , как это умеет украинская гнида . Это Петлюра про украинскую гниду говорил Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака - Цензор.НЕТ 3681
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А що там слідкувати?
Звичайний сімейний лікар.
Дай Боже йому здоров'я.
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Дарвін для нього не потрібний. Достатньо Левенгука.
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Уволить всех из института рака, включая больных. А здание передать кварталу 95.
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Боюсь, что они слово раком воспримут слишком буквально
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Неужто при борцуне с фармомафией Уле Супрун таки мутили схемы по воровству? Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака - Цензор.НЕТ 4688
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институт рака подчиняется минздраву? там такие же схемы как и в институте сердца с директором которого Супрун воевала.
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А что ж гройсман с петькой ей не помагали.Что то мешало?
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це називається простим нецензурним словом - це пі-з _ єц.
Знищення українського народу прискореними темпами.
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Абсолютно точно . Никакой путен , не в состоянии так навредить , как это умеет украинская гнида . Это Петлюра про украинскую гниду говорил Аудит Минздрава обнаружил многочисленные нарушения в Институте рака - Цензор.НЕТ 3681
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особенно про толстосвиную гниду пецю офшоренка )))
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а 5 лет назад что только не писали мне за эти слова
кореяь в зарплатах которые меньше чем у грузчика
врачи уезжают вдаль
а тут остаются бездари
пока не будет достойных зп ничего не уличшится
а зп будут когда будет промышленность производить продаваемую продукцию
а для этого нужны квалифицированныет кадры в тч и инженеры
которых щас не готовят
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ну так правильно - не готують інженерів, бо немає потреби та попиту.
Ще років 10 і вже не буде кому лекції читати.
Ми зайшли в замкнене коло і кожний наступний крок лише погіршує ситуації.
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не ми зайшли
а нас засунули
и не коло а спираль вниз
и действительно ничего даже уже не обещают на тему промышленного производства
соя подсолнух транзит хйловского газа заробитчаны
гасударство в китайском смартофоне
скоро нам скажут вас так мало осталось тому за кредиты МВФ отдайте ЮГ а сами в резервацию на Волынь
и кацы окажутся так же пролетевшими
Юг заберут бени бараком
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вони працюють на випередження.
Пам'ятаєте, коли Греція була на грані дефолту, то ї сказали - продайте пару островів - у вас їх багато. Греція показала пів-руки - на тому всі і скінчилося.
А в нас інше - у вас багато зарезервованих сільгосп. земель - продавайте швиденько.
Воно то можна було би і продати, але треба багато перед тим зробити - непідкупні державні сільгосп. інспекції, які би пильнували сівозміни та використання земель і тд.
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e uhtrjd rthe.nm
у греков керують греки а вот у нас не украинцы
им то и нада себе землю захапать
и скорее всего получится
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некоторя взволнованностсть при вопросе "а деньги брали?"
чего не может быть априори - толька подчеркивает - правдивость ответов полиграфируемого....
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а ты без денег умеешь жить расскажи нам как
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не умею и привыкать не хочу...
если у тебя есть комп и инет, но нет денех - ты урод
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да пофиг нада еще зарплаты снизить
щас получают вдвое меньше чем грузчик нада шобы втрое меньше
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Компьютеры Пэця прихватил,ну так как и в ситуативной комнате СНБО.Любит он в танчики пограты.
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ну у пеци уже рефлекс тащить все что под руку подвернется
вот и скомуниздил - наследственное )))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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Оштрафують лікарів аж на 2000 грн і все.
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