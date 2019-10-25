 Аудит МОЗ виявив численні порушення в Інституті раку

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті міністерства.
Перевірка, яка охопила період з 1 січня по 20 вересня 2019 року, встановила, що потреби для закупівлі лікарських засобів і медичних виробів формувалися в установі безсистемно. В результаті зафіксовано випадки несвоєчасних поставок і неналежний контроль за відвантаженням товарів.
В Інституті раку створено необґрунтовано великі залишки препарату Метотрексат Тева (доросла онкологія) - понад 4 тисячі упаковок при середньорічному використанні близько 800 флаконів.
Не використовуються 7 одиниць дорогого медичного обладнання, зокрема закуплений ще у 2011 році лінійний медичний прискорювач Varian Clinac iX.
Виявлено нестачу 149 комп'ютерів загальною вартістю 700 тисяч гривень, які було куплено в 2017 році для створення медичної інформатизаційної системи.
МОЗ направило матеріали аудиту в правоохоронні органи.
Національний інститут раку - провідний заклад МОЗ України з проблеми онкології.
У серпні 2019 року співробітники правоохоронних органів заявили про викриття лікарів Інституту на продажу безкоштовних ліків для онкохворих.
Звичайний сімейний лікар.
Дай Боже йому здоров'я.
Знищення українського народу прискореними темпами.
кореяь в зарплатах которые меньше чем у грузчика
врачи уезжают вдаль
а тут остаются бездари
пока не будет достойных зп ничего не уличшится
а зп будут когда будет промышленность производить продаваемую продукцию
а для этого нужны квалифицированныет кадры в тч и инженеры
которых щас не готовят
Ще років 10 і вже не буде кому лекції читати.
Ми зайшли в замкнене коло і кожний наступний крок лише погіршує ситуації.
а нас засунули
и не коло а спираль вниз
и действительно ничего даже уже не обещают на тему промышленного производства
соя подсолнух транзит хйловского газа заробитчаны
гасударство в китайском смартофоне
скоро нам скажут вас так мало осталось тому за кредиты МВФ отдайте ЮГ а сами в резервацию на Волынь
и кацы окажутся так же пролетевшими
Юг заберут бени бараком
Пам'ятаєте, коли Греція була на грані дефолту, то ї сказали - продайте пару островів - у вас їх багато. Греція показала пів-руки - на тому всі і скінчилося.
А в нас інше - у вас багато зарезервованих сільгосп. земель - продавайте швиденько.
Воно то можна було би і продати, але треба багато перед тим зробити - непідкупні державні сільгосп. інспекції, які би пильнували сівозміни та використання земель і тд.
у греков керують греки а вот у нас не украинцы
им то и нада себе землю захапать
и скорее всего получится
чего не может быть априори - толька подчеркивает - правдивость ответов полиграфируемого....
если у тебя есть комп и инет, но нет денех - ты урод
щас получают вдвое меньше чем грузчик нада шобы втрое меньше
вот и скомуниздил - наследственное )))))))))))))))))))))))))))))))))))))