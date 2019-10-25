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 Суд відправив викрадачку немовляти на Київщині під нічний домашній арешт

Ірпінський міський суд Київської області на 2 місяці відправив під нічний домашній арешт з 20:00 до 08:00 Анастасію Глотову, затриману за викрадення тримісячного хлопчика в Коцюбинському.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Суд зобов'язав підозрювану носити електронний браслет і заборонив спілкуватися з потерпілою.

Адвокат Глотової заявив суду, що склад злочину не передбачає такої суворої міри запобіжного заходу, як тримання під вартою і просив вибрати альтернативний - домашній арешт.

Прокуратура ж відзначала ризики втечі, тиску на свідків, приховування або знищення доказів і просила суд заарештувати дівчину на два місяці без альтернативи внесення застави.

Жінці інкримінують статтю 146 Кримінального кодексу України - викрадення людини. У разі доведення провини їй загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, вранці 23 жовтня в селищі Коцюбинське невідома жінка викрала 3-місячну дитину у матері і зникла в невідомому напрямку на автомобілі.

Пізніше поліція повідомила про затримання викрадачки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція повідомила подробиці затримання викрадачки немовляти в Коцюбинському. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156064
 
 
 Топ коментарі
 
Я ви задовбали цією жінкою, вона втратила дитину і в неї мабуть психологічна травма і їй захотілось своєї дитини. Закритими всім смі ротяки, дати жінкі дитину за дитячого будинку і відпустити її додому.
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Суд отправил похитительницу младенца на Киевщине под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 9520 Страна дураков. Лишь бы Гонтареву и Петю не трогали ато путиннападэ и инвесторов распугаете
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Досент вьі еще не защитили докторскую?
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Це бот, що відповідає питанням на питання. Простенька програма, з якою не варто вести діалог.
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Смотря у кого украла, а может она и хотела лучшего, смотрю, как пропивают детские, а я смотрю, то может и к лучшему. Все в жизни бывает, а так сразу, НЕ НАДО.
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Я ви задовбали цією жінкою, вона втратила дитину і в неї мабуть психологічна травма і їй захотілось своєї дитини. Закритими всім смі ротяки, дати жінкі дитину за дитячого будинку і відпустити її додому.
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Дед, просто так там не дают, насколько знаю. То бишь усыновить/удочерить быстро-швыдко хрен выйдет.
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Психотерапевты должны решить давать ей ребенка или нет.
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Не в них дело, либо усыновление/удочерение, либо болт.
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Хотела на чужом материнском горе свое собственное счастье построить.
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Не совсем. Знавал я таких, у которых биологические часики затикали, страшнейшая вещь, сравнимая с атомной бимбой.
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Выдать её замуж за мужика,типа Егона Ковальски,отдать на попечение ребёночка из тетского дома и однокомнатную квартиру в кредит,пусть свое счастье строит!
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Страна дураков. Лишь бы Гонтареву и Петю не трогали ато путиннападэ и инвесторов распугаете
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Я же вам говорил что ето все постанова Авакова, чтобы вернуть мусорам народную любовь.
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