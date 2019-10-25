 18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі, який оприлюднено С. Гусовським у Фейсбуці.
Депутати пишуть, що на рівні центральної влади після обрання Зеленського і нової Верховної Ради спостерігаються "перші позитивні зрушення", а в цей час Київ з Віталієм Кличком продовжує жити "за іншими правилами - шахрайства, кумівства, корупції і зловживання владою".
"Столицею нашої держави все ще керують люди, які і надалі не захищають інтереси громади, а використовують бюджет задля власного збагачення. Результатом такого "господарювання" є хаотична забудова, транспортний колапс, жахлива екологія та застаріла система ЖКГ", - сказано в обращении.
Лист підписали в основному члени "Київської команди": Сергій Гусовський, Юлія Лобан, Максим Борозенець, Юрій Вахель, Сергій Башлаков, Костянтин Богатов, Людмила Березницька, Леонід Антоненко, Вадим Васильчук, Олексій Руденко, Анна Сандалова, Андрій Таранов, Сергій Харчук, Наталя Шульга. Також за звільнення Кличко висловилися Ілля Сагайдак, Дмитро Стрижов, Вадим Ноздря і Вадим Онуфрійчук.
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Точнее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
Треба зараз підтримати нашого Президента Зеленського!
Якщо зробить реформацію, то й отримає всенародну шану та любов.
Якщо не зробить - то піде з ганьбою, може й 5 років не втриматись.
Зараз Зеленський демонструє всі ознаки правильних підходів, почалися вирішення питань, про які петі та інші папередніки лише обіцяли.
Если оно что то и демонстрирует ,то наверное лично вам, потому что никакие питання он не решал,вот именно что только трепиться.,и обещает.
от побачите.
Якщо не хочете - можете просто не відповісти, але ж ні - з вас пре підлість та безкультурщина.
По дискусії - останнє - ні ми повинні всі накинутися на Президента України змішати все в гімно та в болото і ви думаєте так виростуть у нас квіти та буде лужок з квітами? - ні буде болото. Але ви все одно не зрозумієте.
І останне , маємо повне право критикувати владу , приймати участь у керівницьтві країною,та обговорювати закони і брати участь у створені законів, ви поганий юрист якщо не знаєте констітуції Укариїни ,і президента ви вибрали поганого, ще раз це ваш президент,я його не приймаю за президента ,і це моє право.Для мене в країні безвладдя та анархія,тому що нема господаря в країні ,суцільне болобольство та брехня
Президент нормальний, а не поганий, нічим аж не гірший від попередніх, але треба стати кращим, бо так я к було - вже не буде.
Алеж це не театр, щоб годувати людей виставами, та що споживайте це лицедійство самі , мадам. Мабудь адептів зелі так нічого і не навчили 25 років порожніх обіцянок.Чекайте далі,ціна вашої помилки -Україна. Алеж пом,ятайте зеадепти , що ті хто проливав кров за Україну знесуть вам голови за ваши помилки.
Ви забули що президент це слуга народу , Народ -його працедавець,котрому народ сплачує зарплатню та найняв виконувати те що потребує той самий народ.Раджу писати саме Народ з великої літери,а не президент,може тоді хоч клоун впаде з п,ядістала та зрозуміє що саме він забов,язан народу ,а не навпаки.
Мэра выбирают- да, но в статье про мэра ничего не написано .....
Доставило...
А вот куды ты пойдешь работать когда зеля доконает Украину,это - вопрос...
Вот тогда у тебя ,тетя ,и будет безнадежное и мрачное бущдущее
kurwa, яка совдепія. І це ж не якісь пристаркуваті люди, а ще доволі молоді. І так свербить розпочати розкрадання бюджету Києва, що не можуть потерпіти якихось кілька місяців