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 Політика України, Київські новини
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Все про:Київрада (240) Кличко (746) Гусовський Сергій (23)

 18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка

18 депутатів Київської міської ради на чолі з Сергієм Гусовським і Іллею Сагайдаком попросили президента Володимира Зеленського звільнити главу Київміськадміністрації Віталія Кличка і забезпечити проведення дострокових виборів у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі, який оприлюднено С. Гусовським у Фейсбуці.

Депутати пишуть, що на рівні центральної влади після обрання Зеленського і нової Верховної Ради спостерігаються "перші позитивні зрушення", а в цей час Київ з Віталієм Кличком продовжує жити "за іншими правилами - шахрайства, кумівства, корупції і зловживання владою".

"Столицею нашої держави все ще керують люди, які і надалі не захищають інтереси громади, а використовують бюджет задля власного збагачення. Результатом такого "господарювання" є хаотична забудова, транспортний колапс, жахлива екологія та застаріла система ЖКГ", - сказано в обращении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я обов'язково поспілкуюся з Кличком перед тим, як вирішуватиму питання про його звільнення, - Зеленський

Лист підписали в основному члени "Київської команди": Сергій Гусовський, Юлія Лобан, Максим Борозенець, Юрій Вахель, Сергій Башлаков, Костянтин Богатов, Людмила Березницька, Леонід Антоненко, Вадим Васильчук, Олексій Руденко, Анна Сандалова, Андрій Таранов, Сергій Харчук, Наталя Шульга. Також за звільнення Кличко висловилися Ілля Сагайдак, Дмитро Стрижов, Вадим Ноздря і Вадим Онуфрійчук.

18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка 01
18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156062
 
   
 Топ коментарі
 
18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко - Цензор.НЕТ 5330 Особенно улыбнуло про кумовство,и злоупотребление властью, пожаловались зебобе который устроил из власти междусобойчик из друзей ,подруг ,жен,мужей любовниц, еще и подтирающихся конституцией неоднократно.Иуды.
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О-о-о, йоп их пап! Очередное шоу на манеже. Мне показалось что Зеленский как-то смирился с мыслью о том что топить Виталика не следует, бо проблем и так- выше крыши. Однако! Гусовские и Вахели, а также примкнувшие к ним иные шабес-гои, решили иначе...
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Да Виталик может вообще не работать,он свое имя уже в истории спорта ,например , имеет , и деньги тоже.
А вот куды ты пойдешь работать когда зеля доконает Украину,это - вопрос...
18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко - Цензор.НЕТ 9392
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Ты прав к сожалению, воров и казнокрадов все еще подавляющее большинство. Нужно искоренять.
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Портнов с трубой уж искоренят-не расхлебаешь.
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Особенно умиляет, что эти 12 Свидетелей Зерро, обращаются к Зерро с просьюой снять Кличко. " Мы напишем в спортлото", не к тому обращаетесь. Должность Мэра не попадает под ответственность преЗЕдента. Это выборная должность. Зерро не может ни назначить, ни уволить мэра.
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как сказал классик :
А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Точнее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать
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Особенно улыбнуло про кумовство,и злоупотребление властью, пожаловались зебобе который устроил из власти междусобойчик из друзей ,подруг ,жен,мужей любовниц, еще и подтирающихся конституцией неоднократно.Иуды.
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нащо ви - негідники обзиваєте Президента, а ?
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батько українського народу - Президент Зеленський! отак правильно!
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від нього залежить - як його будуть сприймати.
Треба зараз підтримати нашого Президента Зеленського!
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досвід Віктора Федоровича показав, що Україною може керувати будь-хто, це легко і приємно.
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Нехай виходить на рінг - ми його підтримаємо! 18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка - Цензор.НЕТ 3396
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Встречный вопрос,а вы за что его так любите,а?
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я його не люблю, я поважаю посаду Президента України.
Якщо зробить реформацію, то й отримає всенародну шану та любов.
Якщо не зробить - то піде з ганьбою, може й 5 років не втриматись.
Зараз Зеленський демонструє всі ознаки правильних підходів, почалися вирішення питань, про які петі та інші папередніки лише обіцяли.
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Вам самому не противно такое писать?А мне читать - противно. коленки не сотрите ,да лоб не расшибите ,кланючись Помнится мне вы бились год назад здесь за Юлию Владимировну, она была бы в шоке как быстро ее адепты переобулись.
Если оно что то и демонстрирует ,то наверное лично вам, потому что никакие питання он не решал,вот именно что только трепиться.,и обещает.
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нічого - все піде! аж попре!
от побачите.
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Та я вже бачу що ви адвокатік за покликанням.
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Вас образило те що ви адвокатик? Чи для вас "адвокатик" і "***** протівная " одне і теж? Так це було ваш вибір не мій.І це ваш президент, не мій,я за його не голосувала ,і не признаю його ,тому бийте йому поклони без мене.
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мене виводить із себе ваша і не тільки - тут багато таких - безкультурщина , коли в дискусії, ви починаєте переходити на особистість співбесідника, лише тому, що він має іншу думку і хочете і підбираєте такі слова та словосполучення, щоби людину образити, ви знаєте, що людині буде неприємно і робите - саме так.
Якщо не хочете - можете просто не відповісти, але ж ні - з вас пре підлість та безкультурщина.

По дискусії - останнє - ні ми повинні всі накинутися на Президента України змішати все в гімно та в болото і ви думаєте так виростуть у нас квіти та буде лужок з квітами? - ні буде болото. Але ви все одно не зрозумієте.
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Вас виводить з себе моя особистість,але ви не хочете щоб торкались вашої, єкесь спотворене відчуття справедливості ,вас виводить з себе що хтось сміє мати протилежну від вашої думку,бо мною не було застосованого жодного образливого слова до вас .Не глядячи що ви назвали своїх оппонетів першої "негідниками",то бо не робить з себе янгола., не виходить.
І останне , маємо повне право критикувати владу , приймати участь у керівницьтві країною,та обговорювати закони і брати участь у створені законів, ви поганий юрист якщо не знаєте констітуції Укариїни ,і президента ви вибрали поганого, ще раз це ваш президент,я його не приймаю за президента ,і це моє право.Для мене в країні безвладдя та анархія,тому що нема господаря в країні ,суцільне болобольство та брехня
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пардон, мадам, але це почалося 25 років назад. Зараз треба якось виправляти ситуацію - та підтримувати Президента. А Президенту треба бути більш рішучим - та виводити країну на світлий шлях, а не оглядатися ні всі і кожного, якщо будуть реальні реформаторські дії - завтра в Києві вийде мільйон на підтримку.
Президент нормальний, а не поганий, нічим аж не гірший від попередніх, але треба стати кращим, бо так я к було - вже не буде.
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Ну да царь хороший,бояре плохие - чули вже.
Алеж це не театр, щоб годувати людей виставами, та що споживайте це лицедійство самі , мадам. Мабудь адептів зелі так нічого і не навчили 25 років порожніх обіцянок.Чекайте далі,ціна вашої помилки -Україна. Алеж пом,ятайте зеадепти , що ті хто проливав кров за Україну знесуть вам голови за ваши помилки.
Ви забули що президент це слуга народу , Народ -його працедавець,котрому народ сплачує зарплатню та найняв виконувати те що потребує той самий народ.Раджу писати саме Народ з великої літери,а не президент,може тоді хоч клоун впаде з п,ядістала та зрозуміє що саме він забов,язан народу ,а не навпаки.
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школа портнова , там все адвокатики и адвкатишки.
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і зовсім не протівно! А На кого мені ще сподіватись - може на Порошенка? так це було вже в мене і не тільки в мене..
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Не погоджусь... Можливо в юриспруденції і є якісь просування, проте бізнес такого сказати не може.
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в юриспруденції - так само - всі в очікуванні.
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осмелюсь спросить , какие такие пытаня вирішені , може чого не знаємо ?
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И какое отношение имеет шмар..ля к выбору и увольнению мера Киева?
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Ну так если разобраться все в чем обвинют людей можно смело инкриминировать Зе, вот пожалуйста - превышение полномочий.Зекодло преследует людей за то в чем сам погряз по самые уши .
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Причем тут мэр ?
Мэра выбирают- да, но в статье про мэра ничего не написано .....
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"Самонеміч" "прошеніє" подавала на колінах? Якщо ні, то не рахується.
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Не на колінах, а повзли на чотирьох, як заведено у короля Таїланду.


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Мало, Дурака не так просто сместить. Я не о Кличко. Он до последнего будет отстаивать. Почему? до психиатра.
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Депутаты пишут, что на уровне центральной власти после избрания Зеленского и новой Верховной Рады наблюдаются "первые позитивные сдвиги". Источник: https://censor.net.ua/n3156062

Доставило...
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А Педалик случайно не хочет водителем троллейбуса поработать ? Не ? Ну типо прочувствовать , як люди на такую зарплату выживают .
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Да Виталик может вообще не работать,он свое имя уже в истории спорта ,например , имеет , и деньги тоже.
А вот куды ты пойдешь работать когда зеля доконает Украину,это - вопрос...
18 депутатов Киевсовета из 120 попросили Зеленского уволить Кличко - Цензор.НЕТ 9392
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Не твоя печаль.Побеспокойся чтобы зеля чего не сломал играючи на пианинах.
Вот тогда у тебя ,тетя ,и будет безнадежное и мрачное бущдущее
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Раздался голос из междубулочной щели...😁
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Тоді не подобається робота водієм тролейбусу? То працюй академіком або диригентом симфонічного оркестру. Мер не вирішує твої матеріальні проблеми.
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А это мысль, уж по крайней мере от Виталика меньше вреда чем от зебила на троне.
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Наступний президент - Віталій Кличко!!!
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А сколько киевлян хотят уволить депутатов киевсовета? Не вы выбирали не вам и снимать. Почему не возьметесь за мера Харькова или Одессы?
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зараз хіба можна сказати киянин чи ні? зараз всі переміщуються, туди-сюди - сьогодні у Києві, завтра у Нью-Йорку
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Щодо виборів мера Києва - штамп у паспорті до студії! За відсутності наявності - море там! --->
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судя по всему , сегодня бердычев а завтра жмеренка . какой нью-йорк на х.. ты кому там всрався ?
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О-о-о, *** их пап! Очередное шоу на манеже. Мне показалось что Зеленский как-то смирился с мыслью о том что топить Виталика не следует, бо проблем и так- выше крыши. Однако! Гусовские и Вахели, а также примкнувшие к ним иные шабес-гои, решили иначе...
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Кличко заработал свои миллионы честно на виду у миллионов людей. Грабить и воровать может не каждый . А зарабатывать как Кличко может каждый мужик. Каждый может выучить немецкий и английский язык и свободно общаться с гражданами других стран.Каждый может держать себя в хорошей физической форме . Как показатель того что может добиться каждый мужик Кличко образец для подражания.
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Ну, ти так активно не заявляй про "чесні мільйони"... В 90-ті бачив "оперативку" на "братиків".. Коли "запахло смаленим", вони дриснули за кордон, з грошима, а "бригаду" переловили і пересаджали... (а декому, в розборках кримінальних, і "голови повідривали"...).
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Да нет... Там "первых бизнесменов" в лес вывозили - били по почкам, а у них с кошельков деньги сыпались....
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"Добавляй", что хочешь... Можешь и "где-то".. ТО есть, в Голосеевском лесу...
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Знаем, знаем, чем менты продажные взяточники с 90х до 2014 года занимались - организацией и крышеванием ОПГ. Цена вашим "оперативкам" две копейки
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"Оперативки", во-первых, не мои. Во-вторых, у тебя, кроме - "менты продажные взяточники", аргументы есть?
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Есть аргументы. В абсолютном большинстве - подонки и взяточники-вымогатели. Судейские и прокуроры - аналогично. Адвокаты - посредники и связующее звено в организации взяток. Правда, бывают исключения, но крайне редко
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Ясно... Бла-бла-бла... Вот только, когда тебя "клюёт в жопу жареный петух", ты бежишь к этим "взяточникам" и "вымогателям", и требуешь, чтобы они тебя защитили...
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синенький то знову ******, як завжди. натякаєш що мент ? то тім більше підозра що продажний
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ярик замерший! почему у вас одна песня на всех, Кличко бандит? суд доказал его вину, или ты с кентом на троещинском базаре так решили!? бери любого депутата и смело веди его в суд. завись к людям тяжкий грех. Кличко успешный человек, с именем в мире спорта. первые крысы побежали к ткаченко удивительно , что мало. вот тех бегунов нужно презирать и осуждать! хотя кому о что я пытаюсь доказать!
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звиздиш, зебіл. Сабаковці - серед тих "18-ти".
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я не звезджу и не зебил. ты звездишь. ты зебил.
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Точно! Ти лахтинець. Молодець що зізнався.
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Психіатри та реаніматологи назвали би твої відповіді "ехолалія". Це коли пацієнт бездумно повторює щойно посуті уривки фраз без жодного осмислення. Продовжуй.
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саме цікаве, що не вкурив отой зебіл... Що код "102" - телефон поліції. А він звиздить "а 102 не попросили"
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у них в кацапії мабуть інший номер. 02 як було у совку.
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Аж 18 зебілів на всю Київську міську раду?! .... Ну, то тепер Вофка ******** давай йди по шосе і соси шишку . Хрін тобі в дупу, а не Київ.
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Вечером того же дня все 18 вышеупомянутых депутатов Киевсовета в травматологии больницы скорой помощи со знанием дела и большими проблемами с дыханием, речью и ходьбой обсуждали отличия и преимущества апперкота, кросса, хука и свинга.
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ти как чєлобітную сцарю подайош, пьос смєрдящій?
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...оні кушать нє моґут...такая сільная лічная нєпріязнь...
kurwa, яка совдепія. І це ж не якісь пристаркуваті люди, а ще доволі молоді. І так свербить розпочати розкрадання бюджету Києва, що не можуть потерпіти якихось кілька місяців 18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка - Цензор.НЕТ 892
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Ну, залишається "спрацювать" по принципу переводу шкіл" на русский язик обучения" - "по многочисленним просьбам родителей.... (трьох з класу в тридцять-сорок осіб).
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Лично я считаю перебывание Кличка на должности мэра - ошибкой. Но с каких хренов зеленая плесень пытается выборную должность деноминировать?
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