 18 депутатів Київради зі 120 попросили Зеленського звільнити Кличка

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відкритому листі, який оприлюднено С. Гусовським у Фейсбуці.

Депутати пишуть, що на рівні центральної влади після обрання Зеленського і нової Верховної Ради спостерігаються "перші позитивні зрушення", а в цей час Київ з Віталієм Кличком продовжує жити "за іншими правилами - шахрайства, кумівства, корупції і зловживання владою".

"Столицею нашої держави все ще керують люди, які і надалі не захищають інтереси громади, а використовують бюджет задля власного збагачення. Результатом такого "господарювання" є хаотична забудова, транспортний колапс, жахлива екологія та застаріла система ЖКГ", - сказано в обращении.

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Лист підписали в основному члени "Київської команди": Сергій Гусовський, Юлія Лобан, Максим Борозенець, Юрій Вахель, Сергій Башлаков, Костянтин Богатов, Людмила Березницька, Леонід Антоненко, Вадим Васильчук, Олексій Руденко, Анна Сандалова, Андрій Таранов, Сергій Харчук, Наталя Шульга. Також за звільнення Кличко висловилися Ілля Сагайдак, Дмитро Стрижов, Вадим Ноздря і Вадим Онуфрійчук.



