EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події
  297  0
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5640) Донбас (13413)

 Від початку доби ворог 9 разів порушив перемир'я, поранено трьох наших воїнів, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив 5 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

  • неподалік Новомихайлівки - з мінометів калібру 82 мм;
  • поблизу Красногорівки - з СПГ і крупнокаліберних кулеметів;
  • двічі поблизу Водяного - зі стрілецької зброї і станкових і ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Лебединського - з крупнокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли наших позицій:

  • двічі поблизу Новозванівки - з автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів;
  • неподалік Хутору Вільного - зі стрілецької зброї;
  • біля Луганського - з СПГ, автоматичних гранатометів і крупнокаліберних кулеметів.

Упродовж цієї доби поранення зазнали троє військовослужбовців Об'єднаних сил. Один - у результаті обстрілу, двоє - внаслідок підриву на встановленій раніше ворогом розтяжці, яку той залишив, відступаючи з певних позицій".

Читайте також: Одного українського воїна поранено на Донбасі. За добу - 25 ворожих обстрілів, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156060
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору