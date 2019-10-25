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 Політика України
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 Жодних дискусій щодо визнання окупації Криму не буде, - Загороднюк

Міністр оборони Андрій Загороднюк назвав провокацією висловлювання російської сторони про те, що якщо Україна хоче розблокувати судноплавство в Керченській протоці, то Київ має визнати окупацію Криму.

Про це він заявив журналістам після участі в Брюсселі під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО з партнерами по операції в Афганістані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Це провокація для того, щоб посилити тиск на Україну. Жодних дискусій щодо визнання (окупації Криму Росією. - Ред.) не буде. Про це просто не серйозно говорити", - сказав міністр.

Загороднюк зазначив, що завдання української сторони в Азовському морі - "посилювати наші можливості". "Це наш флот, наша берегова охорона, підготовка військ, нарощування можливостей", - уточнив він.

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За словами міністра, питання надання можливої ​​допомоги НАТО Україні в цьому аспекті буде на порядку денному майбутнього візиту Північноатлантичної Ради НАТО в Україну, який відбудеться наступного тижня.

Нагадаємо, 22 жовтня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що переговори між Україною і РФ про морський кордон можливі за відсутності спору про права "на материкову або острівну територію". Він сказав, що хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між країнами могло б стати визнання Україною окупації Криму.

У МЗС України цю заяву російського дипломата назвали "черговою брудною маніпуляцією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156059
 
 
 Топ коментарі
 
Загороднюк, судьбу Данилюка, помнишь? Думай... Или "кандидат на увольнение", или "дежурная задница", на которую "ЗЕ-команда" "навесит всех собак", когда придётся отвечать за "фокусы" со "стрелять-не стрелять"...
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Ларочка, у вас "помутнение рассудка"? Это Вы МНЕ "пред"явы" выдвигаете? Так это же не я "рвал задницу на британский флаг" - "Лишь-бы не Порох!!!". Теперь пожинайте плоды своих стараний....
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Лара, так и я же не дурак - понимаю, если МНЕ адресовано, и умею оценивать написанное... А ещё имею хорошую память, поэтому помню ваши "истерики" - в том числе, и в мой адрес... Так что "кушай деточка, тобою "наваленное", не "обляпайся"..
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Загороднюк, судьбу Данилюка, помнишь? Думай... Или "кандидат на увольнение", или "дежурная задница", на которую "ЗЕ-команда" "навесит всех собак", когда придётся отвечать за "фокусы" со "стрелять-не стрелять"...
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Никаких дискуссий у них по Крыму не будет, а по чем будет? По Донбассу? И что там? Будете его отдавать сепарам и под руководство Путина? И будете Путина делать посредником в этой войне, а не участником? Может медаль ему еще дадите, вместо подачи на него в международный трибунал? Уродцы моральные. Ничтожные слуги.
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Ларочка, у вас "помутнение рассудка"? Это Вы МНЕ "пред"явы" выдвигаете? Так это же не я "рвал задницу на британский флаг" - "Лишь-бы не Порох!!!". Теперь пожинайте плоды своих стараний....
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Я пишу не тебе, а умным людям, порохоботина. А ты не читай
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Лара, так и я же не дурак - понимаю, если МНЕ адресовано, и умею оценивать написанное... А ещё имею хорошую память, поэтому помню ваши "истерики" - в том числе, и в мой адрес... Так что "кушай деточка, тобою "наваленное", не "обляпайся"..
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от исчо один коммент и будет 2-е непорочне зачатие от удивления у Лоры...
ну и кому ето надо?
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Мне... Я помню её "психи", когда я ей, весной, "провозвещал последствия прихода непорочного Блазня...". Так она рвалась мне "глаза выцарапать...". А сейчас её "колбасит", потому что "получила разочаровашку" в своих несбывшихся надеждах....... А признаться в том, что "обделалась" - стыдно и страшно...
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зеленые никогда не признаются, шо они красные.
никому их признание и не нужно....)))))
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в собачьей упряжке - до 16 собак им надо есть пить и отдыхать каждый день.
погонялы не тока противодифрерийный груз везли, а еще и хавчик для етих собачиков,
шо обычно 1 мороженый салмон в день на собачика - в ту гонку собак не жалели....
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А як відносно допитів українських моряків, щодо «провокації Порошенка у Керченській протоці» ?
Россія ждьоть положітєльний рєзультат.
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Как это понять , признать окупцию Крыма?
Да я признаю наглуую , военную , с нарушениями всех возможных законов ООН , всех международных договоров , кстати которые параша подписала и этим взяла на себя обязанность их выполнять, с нарушением будапештского меморандума оккупацию Украинского Крыма , парашей. Вот ответ уродам из за поребрика.
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Я что то не понял его выражения- вдумайтесь-" Никаких дисскусий в отношении признания оккупации Крыма не будет"! Так он по факту оккупирован РФ!!!! Ты есть, вы не признаете его оккупацию, я так понимаю! В этом выражении и кроется суть. По факту- Украинский Крым- оккупированная территория, часть Донецкой и Луганской области- это оккупированные территории! То есть, Загороднюк предлагает не обсуждать факт оккупации? Оговорка по Фрейду! Тогда какие это территории? Это понятно, что это Украинские территории, но каков их статус на сегодняшний день? По факту- оккупированные РФ. Так он признает сам факт оккупации или нет? Я так и не понял!
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