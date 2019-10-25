 Жодних дискусій щодо визнання окупації Криму не буде, - Загороднюк

Про це він заявив журналістам після участі в Брюсселі під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО з партнерами по операції в Афганістані, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Це провокація для того, щоб посилити тиск на Україну. Жодних дискусій щодо визнання (окупації Криму Росією. - Ред.) не буде. Про це просто не серйозно говорити", - сказав міністр.
Загороднюк зазначив, що завдання української сторони в Азовському морі - "посилювати наші можливості". "Це наш флот, наша берегова охорона, підготовка військ, нарощування можливостей", - уточнив він.
За словами міністра, питання надання можливої допомоги НАТО Україні в цьому аспекті буде на порядку денному майбутнього візиту Північноатлантичної Ради НАТО в Україну, який відбудеться наступного тижня.
Нагадаємо, 22 жовтня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що переговори між Україною і РФ про морський кордон можливі за відсутності спору про права "на материкову або острівну територію". Він сказав, що хорошою основою для врегулювання питання про морське розмежування між країнами могло б стати визнання Україною окупації Криму.
У МЗС України цю заяву російського дипломата назвали "черговою брудною маніпуляцією".
ну и кому ето надо?
никому их признание и не нужно....)))))
погонялы не тока противодифрерийный груз везли, а еще и хавчик для етих собачиков,
шо обычно 1 мороженый салмон в день на собачика - в ту гонку собак не жалели....
Россія ждьоть положітєльний рєзультат.
Слава Україні!!!
95 регіон московії?!!!
Да я признаю наглуую , военную , с нарушениями всех возможных законов ООН , всех международных договоров , кстати которые параша подписала и этим взяла на себя обязанность их выполнять, с нарушением будапештского меморандума оккупацию Украинского Крыма , парашей. Вот ответ уродам из за поребрика.