 Чорновол заявила, що за її зверненням ДБР почало кримінальне провадження проти Портнова. ДОКУМЕНТ

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці

ДБР почало досудове слідство за моєю заявою проти Богдана і Портнова. Це справа "трьох мільярдів для Міністерства оборони РФ". Богдана я звинувачую в організації злочину, Портнова - в замовленні.

Детально з обставинами злочину можна ознайомитися в моїй заяві, яку я розіслала в НАБУ, ГПУ, а що стосується ДБР, то її я віддала директору Трубі особисто в руки на пресконференції 9 жовтня.

Я особисто сподівалася на реакцію НАБУ. Вже зневірилася чекати, що залежний від Портнова директор ДБР Роман Труба порушить кримінальну справу проти Портнова, адже він навіть три рішення суду, які зобов'язували його це зробити, проігнорував. І тут на тобі... Щось у лісі здохло?))

ДБР мені офіційно повідомило, що кримінальне провадження щодо "можливих неправомірних дій посадових осіб Кабінету міністрів України (тобто Богдана) і посадових осіб Адміністрації президента (тобто Портнова) внесено до ЄРДР під номером №62019000000001392 від 11.10.2019 за ознаками кримінального злочину ч .1 ст .255 "Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину... карається позбавленням волі від 5 до 12 років".

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