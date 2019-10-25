 Чорновол заявила, що за її зверненням ДБР почало кримінальне провадження проти Портнова

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці
ДБР почало досудове слідство за моєю заявою проти Богдана і Портнова. Це справа "трьох мільярдів для Міністерства оборони РФ". Богдана я звинувачую в організації злочину, Портнова - в замовленні.
Детально з обставинами злочину можна ознайомитися в моїй заяві, яку я розіслала в НАБУ, ГПУ, а що стосується ДБР, то її я віддала директору Трубі особисто в руки на пресконференції 9 жовтня.
Я особисто сподівалася на реакцію НАБУ. Вже зневірилася чекати, що залежний від Портнова директор ДБР Роман Труба порушить кримінальну справу проти Портнова, адже він навіть три рішення суду, які зобов'язували його це зробити, проігнорував. І тут на тобі... Щось у лісі здохло?))
ДБР мені офіційно повідомило, що кримінальне провадження щодо "можливих неправомірних дій посадових осіб Кабінету міністрів України (тобто Богдана) і посадових осіб Адміністрації президента (тобто Портнова) внесено до ЄРДР під номером №62019000000001392 від 11.10.2019 за ознаками кримінального злочину ч .1 ст .255 "Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину... карається позбавленням волі від 5 до 12 років".
https://fakty.org/polyttekhnoloh-***********-s-zelenskym-m-yspol-zovaly-botoferm-dlia-otbyvanyia-nehatyva/
так тебе любимчика богдана и отдадут... а портнов, гнида та еще, возомнившая себя полубогом... и подмявшая суды под себя... замнет и это "уголовное производство"
там должны быть такие железобетонные аргументы... что..
вот как надо за чупакабру биться! )))) если бы тому хвост не прищемили Танюха б и не рыпнулась))))
Зато как зебилы за рыга Портнова горой! Совсем не палятся.
25.10.2019 19:51
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Так тримати, Тетянка!
Заявник про злочин не має практично ніяких процесуальних прав - крім, якщо він же і потерпілий. Тобто дії Тані на цьому вже всі закінчилися.
Така поведінка не дивовижне, адже в 1996 році Чорновіл псіхіатори поставили діагноз «Синдром гіперактивності з ознаками шизоаффективного розладу за змішаним типом». Лікарі розповідали, що вона схильна до необдуманих і імпульсивних дій. Вона двічі перебувала на стаціонарному лікуванні в психіатричній лікарні.
Крім поведінки, дивують і обурюють довідки про дохід нардепки. Вона постійно заявляє, що живе за межею бідності. У 2012 році в її декларація була просто порожньою, жінка заявляла, що у неї зовсім немає джерел доходу. У 2014 році, коли вона стала нардепом, так само подала «нульову» декларацію.
Але в 2017 виявилося, що вона придбала квартиру в Києві вартістю 854 100 гривень, земельну ділянку в Криму площею в 1513 кв. м. У нардепки дві іномарки - Chevrolet вартістю 50000 грн. і Mitsubishi 246 750 грн.
Сама жінка живе в двоповерховому особняку під Києвом, але будинок оформлений на батьків.
Підлога країни вже втекло, не стерпівши оці борошна.
Но при порохе Портнов из раши и нос не показывал,а Богдан сидел как мыш под веником. А сейчас - они власть!
Меня интересует: "а успеют?"
Канада зняла санкції з рахунків портнова лише в серпні 2019, бо ГПУ надіслали листа (богдан попросив на 100% сваїво чілавєка).