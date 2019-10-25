 Зеленський підписав закон про позбавлення депутатів-прогульників виплат

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради , інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, Зеленський підписав зміни до Регламенту Верховної Ради України про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України".
"25.10.2019 Повернуто з підписом від президента", - йдеться в таблиці статусу законопроєкту.
Нагадаємо, 16 жовтня Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та Регламент Верховної Ради України про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України "(№1035-2). Ухвалення відповідного рішення підтримали 265 народних депутатів за мінімально необхідних 226-ти.
Закон визначає, що народному депутату не відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням повноважень за відповідний календарний місяць, якщо він упродовж календарного місяця впродовж однієї чергової сесії ВР без поважних причин не бере особистої участі в більш ніж 30% голосувань при узваленні рішень на пленарних засіданнях парламенту або в більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого він обраний.
Також, згідно із законом, народні депутати перед відкриттям кожного пленарного засідання мають реєструватися в залі засідань за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки "за".
У разі, якщо народний депутат не зареєструвався таким чином, але впродовж пленарного засідання здійснював голосування з питань порядку денного, він вважатиметься зареєстрованим за допомогою електронної системи.
Дані участі народних депутатів у не менш ніж 70% голосувань є підставою для нарахування їм зарплати за час участі в пленарних засіданнях. Облік їхньої участі в голосуваннях здійснюється за допомогою електронної системи, а відповідні дані публікуються за кожен день пленарних засідань на офіційному сайті Верховної Ради і на особистій сторінці народного депутата, розміщеній на сайті парламенту.
25.10.2019, 19:09 • 3 • 0
Депутаты начали получать зарплату в конверте? Какой сюрприз.
Выплата зарплат в конверте депутатам является абсолютно предсказуемым результатом отказа от увеличения официальных доходов народных избранников. У "Слуги народа" был выбор. По-настоящему бороться за чистоту и повысить зарплату депутатам до реального уровня, который сейчас может быть получен только доплатами в конверте. В турборежиме. Или сделать вид, что всем хватает зарплаты, которая меньше, чем получают джуниоры в ИТ. Выбрали второй вариант. Потому что повышать зарплаты непопулярно. Украинскому обществу это бы не понравилось.
И снова мы видим, что вместо того, чтобы расходовать высокий рейтинг на непопулярные, но правильные шаги, власть пытается всеми силами сохранить рейтинг. Рейтинг ради рейтинга. Одна и та же история, что в земельной реформе, что в вопросе депутатских зарплат.
Читайте также: Портников: "Поліграф" - діагноз "турборежиму"
А теперь тупик. Теперь уже поздно. Теперь весь созыв парламента депутаты будут получать зарплаты в конверте. И кто будет им платить, тот и будет их танцевать. Это может быть руководство партии. А может быть конкурирующий олигарх, который готов дать больше. И в этом парламенте не так много людей, которые готовы отказаться. Особенно если мы говорим о случайных людях, снимавших свадьбы до того, как попасть в парламент. Возможно, не все депутаты "Слуги народа" берут конверты. Все-таки среди них есть люди с ценностями. Но большей части будет легко пойти на компромисс с собой и объяснить, что это справедливо.
Единственный способ сохранить независимость депутата - это повысить ему зарплаты до рыночного уровня. И признать публично перед всей страной, что зарплата депутат будет выше в десятки раз, чем зарплата учителя. Все прочее - лицемерие. Депутат должен получать 5-10 тысяч долларов. Депутат, который говорит, что ему хватает зарплаты в 1 тысячу долларов, - врет. Не хватает. И да, депутаты должны зарабатывать больше, чем учителя. Иначе учителя никогда не будут зарабатывать много.
Только один механизм работает. Вы даете высокую зарплату депутату, на эту зарплату депутат работает честно, это приводит к возможности повысит зарплату учителю. По-другому это не работает. Лицемерно рассказывать, что пока страна бедная, депутаты готовы терпеть. Потому что никто не терпит. И потому что в частном секторе эти люди могут заработать гораздо больше. И никто не будет годами проедать свои накопления, понимая, что рано или поздно они закончатся и они останутся у разбитого корыта. Это против человеческой природы.
Читайте также: Навіщо поліграф? "Слугам" слід брати приклад із президента - "зуб даю!"
Многие опытные политики утверждают, что депутаты не должны получать высокие зарплаты. Правда, большая часть из этих политиков живет в шикарных домах в Конче-Заспе и будут не в силах объяснить, как они умудряются тратить так много, зарабатывая так мало. И если вы услышите такого (такую), то просто спросите, где они отыскали секрет философского камня. И если они поделятся секретом, который при этом будет совершенно не противоречить криминальному кодексу, то можно вернуться к разговору и сойтись, что пусть депутаты зарабатывают мало. Потому что не всем везет снимать шикарный дом по цене комнаты на Троещине. И не все могут часто выигрывать в лотерею.
Когда выбираешь лицемерие - выбираешь и коррупцию. Потому что когда вы платите зарплату депутатам в конверте, вам надо эти конверты чем то наполнять. То есть деньгами. А эти деньги надо откуда то получать. И это возможно только из коррупционной схемы. Или от олигарха. Но олигарх ведь тоже не будет платить просто так, он попросит что-то взамен. И мы снова упираемся в коррупцию. Поэтому выплаты депутатам так опасны не только потому, что депутаты получают деньги от руководства, а потому что означают, что руководство освоилось и начало генерировать теневой поток денег. Часть которого идет на зарплаты депутатам.
И сейчас этот поток уже пошел. Остальное додумайте сами…
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube
Сергей ФУРСА
на хлеб не будет, придется икру прямо на колбасу накладывать.