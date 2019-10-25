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Все про:Єрусалим (44) Ізраїль (340) офіс (27) дипломати (231)

 Україна відкриє в Єрусалимі дипломатичний офіс з просування інвестицій

Україна відкриє в Єрусалимі дипломатичну установу - офіс з просування інновацій та інвестицій.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомив міністр закордонних справ Ісраель Кац.

"Офіс отримає статус дипломатичного представництва України в Єрусалимі. Основним напрямком діяльності цієї установи буде просування інновацій та інвестицій у сфері високих технологій", - цитує Каца видання newsru.co.il.

За словами глави МЗС, відкриття офісу з просування інновацій та інвестицій є одним з підсумків візиту прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху до Києва влітку 2019 року. Тоді під час переговорів обговорювалася можливість відкриття окремих офісів в Києві та Єрусалимі.

"Ця подія є результатом стійких відносин в сфері зовнішньої політики між нашими державами. Крім того, воно є свідченням наміру обох сторін продовжувати і просувати ці відносини у всіх сферах, приділяючи особливу увагу економічному співробітництву та сфері інновацій і високих технологій", - зазначив Кац.

Нагадаємо, що посольство України в Ізраїлі розташоване в Тель-Авіві.

Читайте також: Йшлося не про перенесення посольства України в Єрусалим, а створення там інноваційних офісів, - посол в Ізраїлі Надоленко про переговори Зеленського і Нетаньяху

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156054
 
 
 Топ коментарі
 
Говорите прямо: для продажи земли.
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Всё проще, как мне кажется. Израиль наверняка настойчиво уговаривал перенести посольство наше, в Иерусалим. На это пойти не рискнули, но дабы как-то подсластить пилюлю-отказ, открыли вот такую конторку...
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ну понятно - моника, ради одного Израиля ,ссорит нас со всеми мусульманами - вот зебил тупой
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ну понятно - моника, ради одного Израиля ,ссорит нас со всеми мусульманами - вот зебил тупой
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особенно, если учесть, что мусульмане ради израильского гражданства готовы маму продать
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это Ближний Восток - там все сложно ,то шо вы пишете ,то же имеет место быть.
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Бывает что они и папу могут продать.
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Мусульмане и исламисты с другими недонациками, совсем не одно и тоже.
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ладно если бы ради Израиля - накласть на тех мусульман.
Но тут скорее всего ради того чтобы чью-то жопу в теплом Израиле пристроить с хорошей зарплатой и прочими ништяками, за наш счет.
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мабуть, я поїду.
Ізраїль не теплий - він, кажуть, дуже гарячий.
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Большое спасибо Петру Алексеевичу и его команде. Им удалось построить экономику таким образом, что зелёные, при всем хрусте дров, ещё не смогли ее сломать. Но уже весной мы почувствуем правление великих реформаторов и великих политических деятелей галактики.
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Несколько дней тому Премьер объявил, что Украина поднялась на 18 мест в рейтинге по упрощению открытия бизнеса.
Правда, Премьера поправили - это результат отличной работы команды Порошенко
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В США земля же 250 лет продаётся- и никто пока что от этого не умер.
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В Европе только две страны не продают землю: Лукашенко и Украина.
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Те евреи с этими будут перепихиваться инвестициями.
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А вам выставят конец для отсасывания.
Украина откроет в Иерусалиме дипломатический офис по продвижению инвестиций - Цензор.НЕТ 3600
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Шо-то у тебя всё к отсасыванию свелось. С картинками даже. Нездорово. Пострадавший?
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Любой русский всегда сьезжает на гомосячью тему. Это у вас в крови.
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русский, это тупоВато даже для русмартышки. Україна відкриє в Єрусалимі дипломатичний офіс з просування інвестицій - Цензор.НЕТ 7466
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Будемо інвестувати в Ізраїль?! То це тепер так називається? А у Сейшельські острови, Науру та інші офшори теж будемо інвестувати?
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а может, Израиль будет инвестировать в Украину?
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Мародьор в Мальдиви непогано інвестував Украина откроет в Иерусалиме дипломатический офис по продвижению инвестиций - Цензор.НЕТ 3904
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Та ясно же, что завидно! Никанор не только Босой, но скорей всего еще и Голый и Голодный
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Розповім анекдот: Ізраїль. Маленький Додік сидить на колінах у сивочолого Мойші:
- Дєда, а правда, що ти, коли ще жив в СРСР, був секретним аґентом?
- Правда, внучок.
- А чим ти займався?
- Ніс соціалізм у країни світу, Анголу, Кубу, Кампучію.
- А чому в Ізраїль не приніс?
- А хто у рідну домівку біду кличе?
Ізраїльтяни - майже українці. Вони не те, що не дурні, а навіть не наївні.
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Почитайте-----''Сколько Германия платит Израилю или Бизнес на крови''
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Вот, вдобавок к пенсиям, надо лизнуть поглубже
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ЗеКВН вже не знають як ще познущатись над дурнями які їх обрали. От же ж їм повезло з населенням🤔
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зелена дрисня хоче привести в Україну ісламський тероризм
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Всё проще, как мне кажется. Израиль наверняка настойчиво уговаривал перенести посольство наше, в Иерусалим. На это пойти не рискнули, но дабы как-то подсластить пилюлю-отказ, открыли вот такую конторку...
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В чем тут "подсластить" для нас? ))
Это как раз у вас появится возможность выйти на инвесторов.
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Мы уговаривали открыть этот центр, ))) , расскажи мне, в чем же был смысл?
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Нет. Вовсе не центр. Я- о переносе посольства, повторяю. Так вот, эта конторка, которая не имеет никакого будущего, носит название: Офис получит статус дипломатического представительства Украины в Иерусалиме. Вот и всё. Но! Посольство пока что останется в Тель-Авиве таки.
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Странный вопрос. Перенос посольства важен для нас политически, поэтому и уговаривали.
Но, при чем тут центр, который будет пытаться найти инвесторов именно для вас? У нас то нет проблем с инвесторами.
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Хватит! Вы всё верно поняли: "Перенос посольства важен для нас политически, поэтому и уговаривали"(с). Так? Так! Ну, а мы нагло отказали. Далее- читайте выше, о пилюле. Именно потому, этому офису офису и присвоят такой статус- диппредставительства. Дабы не очень огорчать вас отказом с переносом посольства. И фсё.
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Конечно отказали. Я вообще не понимаю зачем наши просили. Вы не можете перенести в любом случае, так как от вашего желания ничего не зависит, до этого не дала бы Россия, сейчас не даст EC. Это же как 2x2=4.
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Будут чётками с электронной настройкой, торговать, и "диджитализованными" крестиками, у "гроба Господня"?....
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Затраты десять лимонов а год,инвестиций нуль целых нуль десятых,иных результатов у зелёных лягушек быть не может
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Ну почему же нуль, если будут хорошие идеи и настойчивость, то найдутся и инвесторы.
У меня знакомые три года перебивались "с воды на хлеб", имея в любую секунду возможность уйти на зарплату в $10.000 в месяц. Но не уходили и искали инвесторов, все время уделяя своей идеи. В итоге нашли инвесторов и сейчас они мультимиллионеры.
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У нас за 2018 инвесторы вложили более 6 миллиардов долларов в стартапы как и НИОКР у нас открыли почти всех крупнейшие хайтек компаний мира.

Это я к чему, эта контора нужна вам, а не нам.
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от і я думаю навіщо вам українська ЗЕМЛЯ ?
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Нам нужна земля, потому что мы ее вывозим космолетами на планету Нибиру, там в храме Императора Миров, растут яблоки и груши, они не цветут без вашей земли.
Сахару видел? Это мы всю землю вывезли.
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краще своїх одноплемінників вивезіть з України ...бажано всіх і відразу ...можете і на "ніберу" хоча у вашій "породі" тільки "беру" ...
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Высрался? Молодец, теперь иди побухай сивухи какой нибудь, заслужил ))
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Скоріше офіс квазііноваційних технологій по реалізації землі . Читайте Е. Ходоса .
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Таких офисов нужны десятки по миру! Вон поляки уже даже в Африке такое наоткрывали... Так что верное решение.
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В Израиле очередь стоит получить новые технологии: президент Индии, премьер Китая, Южной Кореи ...
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Позиции Израиля в международных рейтингах остаются высокими: страна занимает второе место в мире по развитию инноваций и третье - в сфере исследований и разработок (R&D). Особо следует отметить 9 место в мире (согласно рейтингу Всемирного банка) по защите прав миноритарных инвесторов. Для сравнения: США занимают 41 место, Россия - 53, Украина - 70-е.

По итогам исследования глобального стартап-рынка, первое место в десятке ведущих стран мира заняла Кремниевая долина (77 баллов в рейтинге),

второе - Стокгольм (67),

третье - Тель-Авив (65).

Сразу три крупных израильских компании объявили о создании своих представительств в Украине.
Wix планирует открыть R&D-центр в Киеве на несколько десятков человек (у компании уже есть команда в Днепре, состоящая приблизительно из 60 сотрудников).
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"Офис по продвижению инвестиций" или по продаже Украины Израилю ?
Кто в украинских верхах будет опираться этому процессу ?
Экспансией это не назовёшь - это сдача и продажа Украины
с её чернозёмами, пресной водой, климатом и транзитным расположением.
Израиль устал опреснять воду, поливать каждую веточку в пустыне,
устал от стреляющих арабов - вот почему появляются такие "офисы".
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Накормить изголодавшийся еврейский народ трудно.Накопление капитала у них на генном уровне ,в крови.Кто нибудь может назвать хоть одного пейсатого мецената?

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