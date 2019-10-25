 Росіянку Бутіну звільнили з в'язниці, її буде депортовано в РФ

Бутіну звільнили з в'язниці відразу після відбування 18-місячного ув'язнення. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NBC News.

Росіянку відразу ж передали співробітникам імміграційної і митної поліції США. Очікується, що тепер її депортують у Москву.

Нагадаємо, 29-річну Бутіну затримали 15 липня 2018 року в Вашингтоні. За даними слідства, починаючи з 2015 року і щонайменше до лютого 2017 року, вона діяла в США як агент, виконуючи вказівки високопоставленого російського чиновника. За інформацією The Washington Post, Бутіна будувала довірчі відносини з членами NRA та інших організацій, щоб просувати інтереси РФ.

За даними аналітика Вадима Лабаса, Бутіна також брала участь в окупації Криму, а після включилася в проект "Новоросія" - використовувала свій вплив серед певних верств населення і закликала до підтримки терористів на сході України.

У середині грудня 2018 року з'ясувалося, що Бутіна пішла на співпрацю зі слідством і погодилася з версією звинувачення, згідно з якою вона намагалася завести мережу контактів у Національній стрілецькій асоціації США (НСА). Ця організація - один з основних спонсорів Республіканської партії.

Росіянка повідомила, що готова розповісти про "громадянина США, з яким вступила в змову", щоб встановити зв'язки в американських політичних колах, а також про "російського чиновника", який, за її словами, керував її діями.

Під чиновником мається на увазі колишній заступник голови центробанку Росії і колишній віце-спікер Ради Федерації Олександр Торшин, чиєю помічницею кілька років вважалася Бутіна. Американець, про який розповіла слідчим Бутіна, - активіст Республіканської партії з Південної Дакоти Пол Еріксон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянку Бутіну засудили в США до 18 місяців ув'язнення за її діяльність як іноземного агента

26 квітня 2019 року Бутіну було засуджено до 18 місяців ув'язнення за роботу як іноземного агента. Він визнав, що росіянка як мінімум з 2015 року займалася в США "конспіративною діяльністю" на користь Росії, діяла як агент російського чиновника і "використовувала особисті зв'язки з американцем, що мають вплив на політику США".

Президент Росії Володимир Путін назвав тоді вирок Бутіній "свавіллям".