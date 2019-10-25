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Все про:Росія (20258) США (5711) Бутіна (13)

 Росіянку Бутіну звільнили з в'язниці, її буде депортовано в РФ

Марію Бутіну, яка відбула покарання за "конспіративну діяльність" на користь Росії, звільнили з в'язниці і передали співробітникам імміграційної служби.

Бутіну звільнили з в'язниці відразу після відбування 18-місячного ув'язнення. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на NBC News.

Росіянку відразу ж передали співробітникам імміграційної і митної поліції США. Очікується, що тепер її депортують у Москву.

Нагадаємо, 29-річну Бутіну затримали 15 липня 2018 року в Вашингтоні. За даними слідства, починаючи з 2015 року і щонайменше до лютого 2017 року, вона діяла в США як агент, виконуючи вказівки високопоставленого російського чиновника. За інформацією The Washington Post, Бутіна будувала довірчі відносини з членами NRA та інших організацій, щоб просувати інтереси РФ.

За даними аналітика Вадима Лабаса, Бутіна також брала участь в окупації Криму, а після включилася в проект "Новоросія" - використовувала свій вплив серед певних верств населення і закликала до підтримки терористів на сході України.

У середині грудня 2018 року з'ясувалося, що Бутіна пішла на співпрацю зі слідством і погодилася з версією звинувачення, згідно з якою вона намагалася завести мережу контактів у Національній стрілецькій асоціації США (НСА). Ця організація - один з основних спонсорів Республіканської партії.

Росіянка повідомила, що готова розповісти про "громадянина США, з яким вступила в змову", щоб встановити зв'язки в американських політичних колах, а також про "російського чиновника", який, за її словами, керував її діями.

Під чиновником мається на увазі колишній заступник голови центробанку Росії і колишній віце-спікер Ради Федерації Олександр Торшин, чиєю помічницею кілька років вважалася Бутіна. Американець, про який розповіла слідчим Бутіна, - активіст Республіканської партії з Південної Дакоти Пол Еріксон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіянку Бутіну засудили в США до 18 місяців ув'язнення за її діяльність як іноземного агента

26 квітня 2019 року Бутіну було засуджено до 18 місяців ув'язнення за роботу як іноземного агента. Він визнав, що росіянка як мінімум з 2015 року займалася в США "конспіративною діяльністю" на користь Росії, діяла як агент російського чиновника і "використовувала особисті зв'язки з американцем, що мають вплив на політику США".

Президент Росії Володимир Путін назвав тоді вирок Бутіній "свавіллям".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156047
 
 
 Топ коментарі
 
Всё логично . У нас "Сваты" на 1+1 . Россиянку Бутину освободили из тюрьмы, она будет депортирована в РФ - Цензор.НЕТ 4571
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Трамп бесхарактерное чмо!.. США достойны другого, настоящего лидера!
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Та её кто только ни кормил..
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Наоборот: изберут в Сенат или Думу, как это сделали с другими уродами, пойманными и высланными (Луговой, Чапман и пр.)
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А что с ними сталось? Кстати, что слышно о туристах Петрове и Боширове?
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Вы не правы. Эти двое - "ихтамнеты", их пиарить никто не стал бы. Как говоритя, "на нет и суда нет". А Бутина - "невинная жертва" американского произвола, её будут пиарить и сделают героиней, вспомните мои слова....
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Всё логично . У нас "Сваты" на 1+1 . Россиянку Бутину освободили из тюрьмы, она будет депортирована в РФ - Цензор.НЕТ 4571
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Она отсидела свой срок назначенный судом еще во время Пети, при чем здесь Сваты.
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цензор лови ссылку на перестрелку в Харькове ..и видео качественнее и длиннее и вообще не то что у вас снятое на нокию 6600
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=m_By-OOhLFE
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2 попытки не удались- но осталось ещё 9 месяцев.
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Трамп бесхарактерное чмо!.. США достойны другого, настоящего лидера!
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В чем именно он тут чмо, она отсидела то что присудил суд, или он суд подкупил?
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А шо не так с Трампом ? Экономика прёт, уровень безработицы в США сейчас самый низкий за многие десятки лет. А до других стран простым америкосам никакого дела нет. Это я тебе говорю как человек, который много общается с ними по работе. Какая-то там рашка, Украина - где это вообще ?!
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Да срать и нам на простых американцев.Выборная система там такая,что президентом может стать и получивший меньшинство в абсолютном измерении. Главное,чтобы все срослось и пришел кто-то типа Байдена. Останется Трамп-ну что ж? Четыре года потерпеть,как и зелика.
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Тьі думаеш, что ее освободил Трамп??? Тьі ничего не знаешь об США, там самого президента могут посадить и никого он, ни по его указке освободить не в силах.
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Трампушка постарался, висит на крючке таки у ху))
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Будет депортирована и сдохнет в автокатастрофе за длинный язык. Да и хрен бы с ней.
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Да бросьте - её уже вовсю пиарят, изображают "жертвой американского произвола".
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шакалов из арды нужно возвращать в гавно-стойло. им нет места в цивилизованном сообществе. пусть твари купаются в выгребных ямах посередь двора. ублюдо анклав.
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Сиськи у неЁ нечего, жаль Утилизирують Курву Россиянку Бутину освободили из тюрьмы, она будет депортирована в РФ - Цензор.НЕТ 7538
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жестоко！
Вернуть в козлостан это похлеще чем грохнуть
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Сопротивлялась депортации.
Но американская фемида беспощадна - сдохнет в Орде.
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Чому Україна не запросила цю суку на видачу ?? років 5 посиділа б тут в українській зоні за Крим та Новоросіію а я б порадувався )
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Проституткошпигунки.
Класика з часів СРСР.
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Не думаю, что дома ее ждем шоколадный торт, исчезнет просто, с предателями там не церемонятся!!!
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