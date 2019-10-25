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Все про:гепатит (23) діти (1692) Чернігів (154) школа (721)

 Спалах гепатиту в Чернігові: захворіли 12 школярів і посудомийка

12 учнів і співробітниця харчоблоку школи №7 м. Чернігова потрапили в лікарню з вірусним гепатитом.

Про це повідомила заступник гендиректора Чернігівської обласної дитячої лікарні Людмила Кривець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "UA: Чернігів".

Спочатку в лікарню потрапили 4 п'ятикласники і співробітниця харчоблоку. У школі провели санобстеження.

"Нашим управлінням було оперативно організовано проведення санітарно-епідеміологічного обстеження в школі №7. Під час проведення санітарного обстеження були відібрані зразки продукції, були відібрані зразки продукції зі шкільного буфету і відібрали зразок водопровідної води", - розповів начальник відділення Держпродспоживслужби Павло Моргацький.

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Пізніше стало відомо про госпіталізацію ще 8 учнів цієї ж школи. Тип гепатиту, з яким вони потрапили в лікарню, зараз встановлюють.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156039
 
 
 Топ коментарі
 
посудомойку отправить раздавать еду на "ні капітуляції" )))
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В городе Новомосковске Днепропетровской области сотрудницы супермаркета "АТБ" решили расслабиться прямо на рабочем месте. "Охрана, отмена… Компания из трех женщин решила расслабится после тяжелого рабочего дня. Накрыли стол прямо на кассовой ленте в рабочее время магазина, распивая спиртные напитки, не отходя от кассы" .
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У меня и внуки есть... Если ты не понял, то объясняю - "за жопу" надо брать тех, кто справки эти, "клепает"... Но, никто не "шевельнётся" - "общий надзор" у прокуратуры - забрали, СЭС - кончили... Кто будет выяснять, когда и где эта дура подхватила гепатит?
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СЭС это позорный пережиток совецкой оккупации, а гепатит нет! Тем более вирусный.
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Вот! Не зря я Гончарука послал тудой, как только он "дал две недели"(с)! Его точно пора послать, глядишь, кто-то умнее на его посту окажется. Можэ какой-то варяг даже!
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Сотрудница пищеблока скорее всего купила справку . А там уже знаете , что случилось .
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У тебя есть сомнения в том, что "тётка" заразу и занесла? Там так платят, что на работу принимают, даже если справка "левым задним копытом", нацарапана...
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Что ты хотел сказать ? Т.е. , пусть все заболеют , только без совести и реальной справки не обидим носительницу гепатита . У тебя есть дети ?
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У меня и внуки есть... Если ты не понял, то объясняю - "за жопу" надо брать тех, кто справки эти, "клепает"... Но, никто не "шевельнётся" - "общий надзор" у прокуратуры - забрали, СЭС - кончили... Кто будет выяснять, когда и где эта дура подхватила гепатит?
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посудомойку отправить раздавать еду на "ні капітуляції" )))
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Полный Аллес Капут в детском питании.Елену Зеленскую не пустили в пищеблок японской школы ,потому что там стерильно!!Как в операционной!А у нас? Отдали детское питание барыгам на откуп.Как и солдатское.
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В городе Новомосковске Днепропетровской области сотрудницы супермаркета "АТБ" решили расслабиться прямо на рабочем месте. "Охрана, отмена… Компания из трех женщин решила расслабится после тяжелого рабочего дня. Накрыли стол прямо на кассовой ленте в рабочее время магазина, распивая спиртные напитки, не отходя от кассы" .
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Ну то шо? Я теж дозволяв черговим технікам (супроводу цифрової магістралі) вночі малювати сайти, писати клікалки і качати з торентів. Навіть окремий комп поставив. Головне - щоби пильнували мережу.
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А якщо в тему - то у Великій Кишені не дозволяю касирці класти мої товари на кінцеву частину конвеєру. Оскільки деякі зебіли туди ставлять своїх кишенькових тер'єрчиків і чіхуах****.
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