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Все про:прокуратура (1944) стрілянина (1059) Харків (1528) Вороненков Денис (178)

 Убитий у перестрілці в Харкові Володимир Борох не надавав цінних свідчень у справі Вороненкова, - прокуратура

У прокуратурі Києва заявили, що свідчення убитого 25 жовтня в перестрілці в Харкові Володимира Бороха, надане раніше у справі про вбивство депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, не було цінним для слідства.

Про це повідомила в коментарі Цензор.НЕТ речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

"Він був знайомий з одним із підозрюваних, який зараз перебуває на лаві підсудних за звинуваченням у вбивстві Дениса Вороненкова. Крім того, він навіть затримувався одночасно з ним, проте під час слідства не було видобуто доказів для пред'явлення йому звинувачення в скоєнні цього злочину. Він мав статус свідка. Жодної цінної інформації для слідства щодо вбивства Вороненкова він не надав", - розповіла Максимець.

За її словами, прокуратура планує співпрацювати з правоохоронцями Харкова "для того, щоб з'ясувати, чи є якийсь зв'язок між подіями, які сьогодні відбулися в Харкові" та розслідуванням справи Вороненкова.

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"Поки не можемо сказати, що є якийсь зв'язок", - зазначила Максимець.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня в Харкові відбулася перестрілка, внаслідок якої одна особа загинула, іншу доставлено в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один із них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху. У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".

Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був застрелений у Києві 23 березня 2017 року. За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна. Вдова Вороненкова Марія Максакова, яка раніше була заміжня за Тюріним, стверджує, що той не має жодного стосунку до вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156038
 
   
 Топ коментарі
 
А в паРаше двадцатилетний военный типичный "Великоросс - руцкий" Шамсутдинов Р. открыл огонь по своим сослуживцам. Во время пересменки в комплексе военной подготовки этот срочник внезапно начал стрельбу на поражение по своим сослуживцам. Солдат целился военнослужащим прямо в голову, стрелял он и то тем, кто лежал на полу, добивая бойцов контрольными выстрелами. В результате семь человек погибли на месте, один умер в больнице, двое находятся на операционном столе с огнестрельными ранениями туловища и конечностей....Интересно а карточку ПС.."Правого Сектора "при нём ещё не нашли ? Такой оказался неожиданный нам союзник, замочил кацапов вояк в Забайкалье а они могли быть и на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса,. А тогда их как врагов захватчиков мочить надо было бы нам.
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Если бы это сделал не он, это бы сделали солдаты НАТО. Убитий у перестрілці в Харкові Володимир Борох не надавав цінних свідчень у справі Вороненкова, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6063
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Банду жиліна проріджують... Ще один у Вєтєрку повечеряв.
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А в паРаше двадцатилетний военный типичный "Великоросс - руцкий" Шамсутдинов Р. открыл огонь по своим сослуживцам. Во время пересменки в комплексе военной подготовки этот срочник внезапно начал стрельбу на поражение по своим сослуживцам. Солдат целился военнослужащим прямо в голову, стрелял он и то тем, кто лежал на полу, добивая бойцов контрольными выстрелами. В результате семь человек погибли на месте, один умер в больнице, двое находятся на операционном столе с огнестрельными ранениями туловища и конечностей....Интересно а карточку ПС.."Правого Сектора "при нём ещё не нашли ? Такой оказался неожиданный нам союзник, замочил кацапов вояк в Забайкалье а они могли быть и на временно оккупированных украинских территориях Крыма и Донбасса,. А тогда их как врагов захватчиков мочить надо было бы нам.
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Если бы это сделал не он, это бы сделали солдаты НАТО.
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на видео сразу тайсон атаковал киллера а потом киллер атаковал тайсона ...они знакомы что это за киллер на которого нападают с волынами терпилами а он в попыхах ищет в машине оружие
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Убитый в перестрелке в Харькове Владимир Борох не надавал ценных показаний по делу Вороненкова, - прокуратура\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Верим шо не надавал. А як же?
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Надавал. Вот взял і всєм надавал)

Вже виправили, а от для Скорботи ще один перл буде)
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Он был не ценный, так шушера. Но участвовать в перестрелках хотел продолжать. Видимо был очень порядочным и законопослушным человеком.
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Он был сыном тренера по л.атлетике бороха - друга физкультурника Чайки...
sic transit gloria mundi
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По жопє мона надавать, а показанія - дать, прохфєсора)))переходьте на вкраїнську, малята!
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Банду жиліна проріджують... Ще один у Вєтєрку повечеряв.
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цей в "Восторге" отоварився, що за дебільна назва.
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Чим більше рузьгємірців здохне тим краще.
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гепины соколы, епта... Еще со времен побоища на Клочковской в мае 2009 Убитий у перестрілці в Харкові Володимир Борох не надавав цінних свідчень у справі Вороненкова, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7509
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Какие-то гранаты у нас взрываются, мягко говоря- странные, вам не кажется? При этом- в умелых, натренированных руках! А можэ там во взрывателях дело? А шо, история знает примеры: в 1936, во время Гражданской войны в Испании, Абвер прокрутил знатную операцию. Через третьи руки, республиканцам была поставлена партия гранат, но со взрывателями мгновенного действия. Там отсутствовал замедлитель. Выдергиваешь чеку... и ты уже на небесах. Ну и рядом с тобой- тоже. А тут, вполне вероятно, при отпускании рычага предохранительного...
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вот новый видос есть ближе и качественееОдин погиб на месте: появилось видео перестрелки на Клочковской
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=m_By-OOhLFE
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Ну звісно, якщо "не цінний" то пряма дорога в жмурі І ніхто не сперечається!
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Короче суть всего пришедсвия, друзья Гепы они же бывший оплот устроили средь бела дня в Харькове перестрелку с криминалом из Донбасса. Что-то мне кажется с этой формулой Штайнмайера такого в стране будет значительно больше. Ну и пока семарню и криминал не начнут сажать.
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По итогам эпичной перестрелки в Харькове с участием лидеров ОПГ "Оплот", есть только один вопрос. А какого хрена вообще лидеры ОПГ "Оплот" находятся на свободе и спокойно ходят с оружием по Харькову?

Министр МВД ничего не хочет нам пояснить?
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и он канкретно убил кого хотел из пистоля а не гранатой
а прокурворы отбеливают путина очевидно что одна шайка
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Самый главный вопрос относительно перестрелки в Харькове
25.10.2019, 18:43 • 215 • 0

Убитий у перестрілці в Харкові Володимир Борох не надавав цінних свідчень у справі Вороненкова, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8893
Пару часов назад мужики с этого снимка мило беседовали в одном из кафе Харькова. Сейчас двоих из них уже нет в живых, и еще один с тяжелым ранением в больнице.
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"Тайсон", "Жора" и "Хам" - это лидеры харьковской ОПГ "Оплот", лидера которой Евгения Жилина несколько лет назад застрелили в России, в кафе "Ветерок". Кто такой Алексей Титов, который с ними на фото, - пока непонятно. Известно только, что он из оккупированной Горловки.
Посиделки закончились конфликтом и перестрелкой прямо на стоянке, у торгового центра средь бела дня. Судя по видео, "оплотовцы" атаковали Титова и практически в упор стали в него стрелять. Вероятно, из травмата, так как промахнуться было невозможно, но при этом Титов не только не умер, но и открыл ответный огонь, которым убил "Тайсона" и ранил "Жору". Затем Титов попытался сбежать, но был настигнут полицией и погиб в результате взрыва гранаты.
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Самый главный вопрос в этой истории на самом деле звучит так: а какого хрена лидеры "Оплота" вообще находятся на свободе, ходят по Харькову с оружием и устраивают перестрелки днем в людных местах? Это как вообще?
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Денис КАЗАНСКИЙ
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Вот и ответ на все "почему": полисмены с эсбеушниками ждали, пока банда сама себя уничтожит, без пожизненных посадок и прочих расходов.
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