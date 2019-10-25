 Убитий у перестрілці в Харкові Володимир Борох не надавав цінних свідчень у справі Вороненкова, - прокуратура

Про це повідомила в коментарі Цензор.НЕТ речниця прокуратури Києва Надія Максимець.
"Він був знайомий з одним із підозрюваних, який зараз перебуває на лаві підсудних за звинуваченням у вбивстві Дениса Вороненкова. Крім того, він навіть затримувався одночасно з ним, проте під час слідства не було видобуто доказів для пред'явлення йому звинувачення в скоєнні цього злочину. Він мав статус свідка. Жодної цінної інформації для слідства щодо вбивства Вороненкова він не надав", - розповіла Максимець.
За її словами, прокуратура планує співпрацювати з правоохоронцями Харкова "для того, щоб з'ясувати, чи є якийсь зв'язок між подіями, які сьогодні відбулися в Харкові" та розслідуванням справи Вороненкова.
"Поки не можемо сказати, що є якийсь зв'язок", - зазначила Максимець.
Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня в Харкові відбулася перестрілка, внаслідок якої одна особа загинула, іншу доставлено в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала тих, хто стріляв. Один із них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху. У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".
Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був застрелений у Києві 23 березня 2017 року. За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна. Вдова Вороненкова Марія Максакова, яка раніше була заміжня за Тюріним, стверджує, що той не має жодного стосунку до вбивства.
Верим шо не надавал. А як же?
Вже виправили, а от для Скорботи ще один перл буде)
sic transit gloria mundi
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=m_By-OOhLFE
Министр МВД ничего не хочет нам пояснить?
а прокурворы отбеливают путина очевидно что одна шайка
25.10.2019, 18:43 • 215 • 0
Пару часов назад мужики с этого снимка мило беседовали в одном из кафе Харькова. Сейчас двоих из них уже нет в живых, и еще один с тяжелым ранением в больнице.
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"Тайсон", "Жора" и "Хам" - это лидеры харьковской ОПГ "Оплот", лидера которой Евгения Жилина несколько лет назад застрелили в России, в кафе "Ветерок". Кто такой Алексей Титов, который с ними на фото, - пока непонятно. Известно только, что он из оккупированной Горловки.
Посиделки закончились конфликтом и перестрелкой прямо на стоянке, у торгового центра средь бела дня. Судя по видео, "оплотовцы" атаковали Титова и практически в упор стали в него стрелять. Вероятно, из травмата, так как промахнуться было невозможно, но при этом Титов не только не умер, но и открыл ответный огонь, которым убил "Тайсона" и ранил "Жору". Затем Титов попытался сбежать, но был настигнут полицией и погиб в результате взрыва гранаты.
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Самый главный вопрос в этой истории на самом деле звучит так: а какого хрена лидеры "Оплота" вообще находятся на свободе, ходят по Харькову с оружием и устраивают перестрелки днем в людных местах? Это как вообще?
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Денис КАЗАНСКИЙ