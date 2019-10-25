EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  1517  43
Все про:Портнов (131) Чорновол Тетяна (102) ДБР (584) Богдан Андрій (196)

 ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин

Державне бюро розслідувань не реєструвало кримінальне провадження і не здійснює досудове розслідування замаху на розтрату коштів державного бюджету країни у розмірі більше 3 млрд гривень заступником міністра Кабінету Міністрів України Андрієм Богданом і керівником Головного управління з питань судоустрою Адміністрації президента України Андрієм Портновим у 2012 і 2013 роках.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідну заяву Тетяна Чорновол передала директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня.

"При цьому в заяві не викладено обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину", - підкреслюють в ДБР.

Водночас повідомляється, що в разі незгоди з невнесенням за заявою Чорновол відомостей в ЄРДР, вона має право звернутися до суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Дуже хочу, щоб він подивився мені в очі", - нардепка Чорновол повідомила голові ДБР Трубі про його злочин, за який загрожує 3 роки в'язниці. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156036
 
   
 Топ коментарі
 
Главное шо Портнов у тебя не проблема винторогий сепарок Денис Юхименко 7e3a3625
 показати весь коментар
 
Оййопт...читать тошнит...гбр...труба!
 показати весь коментар
 
Окацапелому петренко, кончно, разве такое может понравиться?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Оййопт...читать тошнит...гбр...труба!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Бред сумасшедшей, которое Черновол называет заявлением не для прокуратуры, а для психиатров.
 показати весь коментар
 
 
Окацапелому петренко, кончно, разве такое может понравиться?
 показати весь коментар
 
 
Читать надо само заявление, а не размахивать старой справкой (возможно фальшивой) Таньки. Так вот в заявлении о совершении преступления ничего параноидального нет. Одни факты. Но кто ж теперь тронет врагов Украины.
 показати весь коментар
 
 
Сёма, ви таки разговариваити с очинь сильным акентам Сёма... и когда ви что-то говорите, хочицца шобы ви таки замолчали свой рот, бо не дай бог скажите ищё чивото Сёма...
 показати весь коментар
 
 
Та що и сема петренко - ЗЕБІЛ кажеш ?? А ті заяви портняжки , що труба зареестрував проти Пороха - це не " бред сивой кобіли " ???
 показати весь коментар
 
 
На выборы надо не просто ходить , а и думать головой . Если в ней есть мозги .
 показати весь коментар
 
 
Глядя на бабло
Не заметил я
Что кто-то,
Копает под меня...

И раздался вопль деньком,
Подкупил вас дураков,
Ну так, походу Рябожопка..
(чет нет настроения стихоплетничать то, но всех бы посадить нуна(молится от раскрашенных досок)))
 показати весь коментар
 
Да Кто ж их посадить??? они же Памятники!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чорновол еще в дурке не сидит? Странно.. ей только там и место)
 показати весь коментар
 
 
Главное шо Портнов у тебя не проблема винторогий сепарок Денис Юхименко 7e3a3625
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Винторого утырка ты в зеркале видишь. Потеряйся))
 показати весь коментар
 
 
Сам теряйся сепар . Уже все поняли что у вас сепарни только Порошенко проблема, и в тоже время вся сепарня у вас в почёте. Против Портнова ты козломордый почему то не выступаешь.
 показати весь коментар
 
 
А це характерний індикатор сепарів.
Проведу паралель із США: громадянин може бути за республіканців і крити факами демократів, або навпаки - це нормально. Але якщо при цьому поцієнт відкрито топить за бін Ладена, ІГІЛ або інших кривавих відморозків - то це говорить про більш неприємні обставини, ніж просто позиція республіканця або демократа.
Так само і тут. Просто бути за Зеленського - це діагноз політичне вподобання. Але топити за Портнова - це дещо гірше...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
шизоид танька чоновол вообще поехала, после задержания плешивого чма,
 показати весь коментар
 
 
после задержания плешивого чма,

А шо твоего ***** задержали винторогий ??
 показати весь коментар
 
 
Так у ЗЕбилов эти сепары бандюки это свои парни, другое дело Порошенко. ВОт бы ЗЕбилятни набежало на уголовное дело против Порошенко. А Портнов и Багдан по понятиям ЗЕбилов малороссов - правильные ребята.
 показати весь коментар
 
 
Порохобот скажи мне за каденцию Порошенко - Луценко хоть одного топ-чиновника времен Януковича, Тимошенко и т.д. посадили???? А дааааааааа заочное решение по Януковичу. ГБР не регистрировало производство против Богдана и Портнова по заявлению Чорновол из-за отсутствия обстоятельств - Цензор.НЕТ 2064
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
тобто усьо просто: писати можна онлі на пєцю(чим більше тим краще), причому чим ідіотське подання тим суперовіше! можна на кличка, парубія, і тд. от на святих та кошерних зелених поросят зась!
 показати весь коментар
 
 
Ну так конец эпохи олигархата, зробимо их разом.
 показати весь коментар
 
Зря труба так подставляется. Ублюдок портнов слиняет если что-ему не привыкать. А трубе может быть труба.
 показати весь коментар
 
 
Чорновол до Портнова в частині юридичній грамотності дуже далеко
 показати весь коментар
 
Ну как братан Труба посадит братана портнова ну наивные А если серьезно сажать надо и трубу и портнова ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин - Цензор.НЕТ 5416
 показати весь коментар
 
 
тобиш у него есть свидетельства что порох ездил на мальдивы за гос средства? мудак редкостный
 показати весь коментар
 
 
а те, щомурло-портнов штампує наклепи на Пороха, які ДБР реєструє миттєво,- там є "обстоятєльства"??? Гниди, вже Панамське правосуддя цього виродка портнова звинувачує в дачі неправдивих свідчень і залучає до кримінального провадження. а ви риєте відпочинок Пороха за власні кошти....Відроддня зєлєбєніне! НЕ відкривають справи проти реальних злочинців, а неугодних бєні, тягають по допитах...Якесь "зазеркалля" по відношенню до розвинених країн...Сомалі....
 показати весь коментар
 
 
Ну бабло бени отрабатывать надо а ты что думал это тебе не порох бабло вкладывал в оборону страны ясное дело в пределах разумного а некоторые зарабатывали непристойными местами игрой на рояле и деньги выводили с привата в офшоры ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин - Цензор.НЕТ 4832
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Все Трубе труба , как он посмел Йёкнутой Таньки маляву не взять ?Она икона для ЦН ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин - Цензор.НЕТ 5833
 показати весь коментар
 
 
Улыбнитесь ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин - Цензор.НЕТ 2729









M:ara

@Lotyzg

Жду первое избиение маршрутчиком, человека который передаст за проезд 1000 грн
 показати весь коментар
 
 
Танька Че на днях поцарапала и затем оскорбила ругательными словами журналиста, но на цынзере тыша.
 показати весь коментар
 
Зеботи! Чорновіл- ворог України? Портнов- патріот?!
 показати весь коментар
 
 
Для ілюстрації ось такий приклад. Вогнені срачі (особливо перед виборами) між демократами та республіканцями в США - це нормально. Це свобода. І коли президентом був Джордж Буш-молодший, супротивники піддавали його дуже жорсткій критиці й остракізму - та ще й іржали з нього лютіше, ніж у нас з Віталі Кличка. Це теж нормально для вільної країни (ще й поіржати там було з чого).
Але що можна сказати про відморозка, який після страшної трагедії 9/11 заявив би - "вау, ай маладца Бин Ладен! Ай красавьі Аль-Каида, натянули Буша-дебила по самьіе помидорьі! Ай донт гив е фак, кто там и как, хоть Сейтан льісьій - главное, чтобьі Джорджи-долбо*ба вьіп*здить из Белого Дома!"
Ті, хто топить за Портнова та інших ворогів України - "лишь бьі они Пороха посадили!!!111!1" - не мають ЖОДНОЇ принципової відмінності від такого підлого вилупка.
 показати весь коментар
 
Тутешні зезомбіки мабуть такі заможні що на інфу про розкрадання бюджета не реагують. Зезо, усім вже виплатили по 4 кілобакси?
 показати весь коментар
 
 
Чорновол в суд??? да никогда, там надо справку показать что ты дееспособен, а у неё такой справки быть не может...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору