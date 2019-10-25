 ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що відповідну заяву Тетяна Чорновол передала директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня.
"При цьому в заяві не викладено обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину", - підкреслюють в ДБР.
Водночас повідомляється, що в разі незгоди з невнесенням за заявою Чорновол відомостей в ЄРДР, вона має право звернутися до суду.
Не заметил я
Что кто-то,
Копает под меня...
И раздался вопль деньком,
Подкупил вас дураков,
Ну так, походу Рябожопка..
(чет нет настроения стихоплетничать то, но всех бы посадить нуна(молится от раскрашенных досок)))
Проведу паралель із США: громадянин може бути за республіканців і крити факами демократів, або навпаки - це нормально. Але якщо при цьому поцієнт відкрито топить за бін Ладена, ІГІЛ або інших кривавих відморозків - то це говорить про більш неприємні обставини, ніж просто позиція республіканця або демократа.
Так само і тут. Просто бути за Зеленського - це
діагнозполітичне вподобання. Але топити за Портнова - це дещо гірше...
А шо твоего ***** задержали винторогий ??
M:ara
@Lotyzg
Жду первое избиение маршрутчиком, человека который передаст за проезд 1000 грн
Але що можна сказати про відморозка, який після страшної трагедії 9/11 заявив би - "вау, ай маладца Бин Ладен! Ай красавьі Аль-Каида, натянули Буша-дебила по самьіе помидорьі! Ай донт гив е фак, кто там и как, хоть Сейтан льісьій - главное, чтобьі Джорджи-долбо*ба вьіп*здить из Белого Дома!"
Ті, хто топить за Портнова та інших ворогів України - "лишь бьі они Пороха посадили!!!111!1" - не мають ЖОДНОЇ принципової відмінності від такого підлого вилупка.