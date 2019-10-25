 ДБР не реєстрував провадження проти Богдана і Портнова за заявою Чорновол через відсутність обставин

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що відповідну заяву Тетяна Чорновол передала директору Державного бюро розслідувань Роману Трубі під час брифінгу 9 жовтня.

"При цьому в заяві не викладено обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального злочину", - підкреслюють в ДБР.

Водночас повідомляється, що в разі незгоди з невнесенням за заявою Чорновол відомостей в ЄРДР, вона має право звернутися до суду.

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