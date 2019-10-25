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Все про:Київ (6688) дифтерія (15)

 У хворого в Києві хлопчика - нетоксикогенна форма дифтерії, йому навіть не стали вводити сироватку, - лікарі

9-річний київський школяр, що захворів на дифтерію, у задовільному стані. Його сім'ю і однокласників обстежили.

Про це розповів на брифінгу директор комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва" Юрій Сміщук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У сім'ї троє дітей, вони навчаються в школі. Я скажу, що 16 жовтня дитина в школу вже не ходила, контакти там були обмежені, тим не менш діти всі оглянуті, взяті мазки, обстежена вся сім'я. Нинішній стан дитини — задовільний", - розповів Сміщук.

За його словами, у хворого хлопчика нетоксигенна форма дифтерії, тому сироватку йому не вводили.

"Дитина захворіла 16 жовтня, до наших лікарів мама звернулася 18-го. Лікар-педіатр діяла згідно з наказами, протоколами медичного лікування. Оглянула, призначила лікування, взяла мазок, направила його на дослідження. 22 жовтня ми отримали від лабораторії дослідження, що мазки виявили бактерії дифтерії. Були висновки, що це нетоксигенна форма дифтерії. Але ми працюємо на випередження, на недопущення ускладнень, і дитину було направлено в стаціонар", - зазначив лікар.

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Водночас заступник начальника управління – начальник відділу загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Олена Батечко повідомила, що у класі, де навчається хлопчик, було обстежено всіх дітей.

"Сьогодні були обстежені всі діти класу, в якому навчається дитина. І зараз проходять обстеження діти 1-4 класів - усі діти, батьки яких забажали пройти таке обстеження", - повідомила вона.

У четвер, 24 жовтня МОЗ підтвердив випадок дифтерії у 9-річного київського школяра. Хлопець не була вакцинована.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156032
 
 
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Сказал. что это полезная дифтерия была.
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На этот раз в игре родителей в рулетку на жизнь сына, им повезло. Но игра продолжается.
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а то, что он и семья могли носить инактивированную инфекцию и и пацана на фоне простуды/гриппа/ОРВИ просел иммунитет и инфекция развилась - вы не допускаете?
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Ну вот в случае с тубиком, ваша первая версия же будет падение иммунитета у заболевшего а лишь потом отсутствие БЦЖ, так почему с дифтерией по другому?
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Я реально опасаюсь 90-х, но не из-за отсутствия прививок а резкое понижение уровня жизни, холодные и сырые квартиры, ужасная еда, тяжелое положение у людей, когда они даже будучи больными, будут ходить на работу, так надо чем-то детей кормить да и самому что-то есть. Будете смеяться, но предложенный зелупеньями в Раде новый трудовой кодекс может намного сильней повлиять на все виды заболеваний, чем любые прививки или их отсутствие, когда из-за боязни потерять работу на нее будут переться в любом случае, не смотря на свое здоровье.
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https://www.unian.net/health/country/10732014-zabolevshego-difteriey-kievskogo-shkolnika-lechili-gomeopatiey-mediki.html

Ну разве не чудесно? Лечила дифтерию козьими шариками куриными кубиками сахарной пудрой! Наверное, как обычно, думала, что "хуже не будет"?
Я вообще не понимаю, нафиг люди от прививок отказываются, если они не понимают вызовов и возросшей ответственности, которая на них возлагается в таком случае?? С такими медицинскими познаниями ей намного рациональней было бы все-таки привиться, шансов выжить семейству точно будет больше
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модер цензора у вас что руки от новостей в Харькове трясутся ?
смотрите что вы написали Исаев или Исаков а может Исаев
25.10.19 14:41
Перестрелка в Харькове: киллеры пытались ликвидировать соратника террориста Жилина Исакова, - "Радіо Свобода"
Стрелком, который покушался на харьковчанина Георгия Исаева (Жора) Источник: https://censor.net.ua/p3156028
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Модер следит только за порядком на сайте. Редакция пишет.
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