 Окружний суд Амстердама заарештував акції "Південного потоку", що належать "Газпрому", - Вітренко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії "Газпрому" при передачі цих акцій компанії "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, як судові виконавці почали заморожувати активи "Газпрому" в Нідерландах за позовом "Нафтогазу", - написав Вітренко.
Нагадуємо, Стокгольмський арбітраж наприкінці лютого 2018 року за результатами двох арбітражних суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $2,56 млрд.
"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію з арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. НАК вже домігся арешту у Великій Британії 51% Nord Stream AG, що належать "Газпрому", а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") у Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $2,5 млрд.
а інакше не буде "копійчини"
Экспорт природного газа по трубопроводам в 2018 г. составил 220,6 млрд куб. м (рост на 3,7% или 7,8 млрд куб. м к 2017 г.). ...был направлен в основном в Германию (55,8 млрд куб. м), Турцию (24 млрд куб. м), Белоруссию (20,3 млрд куб. м), Италию (18,1 млрд куб. м), Великобританию (14,2 млрд куб. м, реально туда идет небольшая часть), Францию (13 млрд куб. м), Казахстан (11,3 млрд куб. м) и Австрию (10,6 млрд куб. м, часть уходит в другие страны).
Экспорт сжиженного природного газа в 2018 г. составил 16,44 млн т (рост на 50% или 5,47 млн т к 2017 г.). ...был направлен в основном в Японию (7,84 млн т), Тайвань (2,74 млн т), Республику Корею (2,15 млн т), Францию (1,12 млн т), Нидерланды (1,04 млн т, фактически, скорее всего, в другие страны) и Китай (0,68 млн т).
"8 декабря 2016 г. был подписан контракт между «Саут Стрим Транспорт Б.В.» (South Stream Transport BV) 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром» и «Оллсис Групп С. А.» на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с опционом на укладку второй нитки." всзято отсюда http://www.gazpromexport.ru/projects/