 Окружний суд Амстердама заарештував акції "Південного потоку", що належать "Газпрому", - Вітренко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії "Газпрому" при передачі цих акцій компанії "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, як судові виконавці почали заморожувати активи "Газпрому" в Нідерландах за позовом "Нафтогазу", - написав Вітренко.

Нагадуємо, Стокгольмський арбітраж наприкінці лютого 2018 року за результатами двох арбітражних суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $2,56 млрд.

Читайте також: НАК "Нафтогаз" подасть проти "Газпрому" позов на $11 млрд, - Вітренко

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію з арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. НАК вже домігся арешту у Великій Британії 51% Nord Stream AG, що належать "Газпрому", а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") у Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $2,5 млрд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" зріс до $2,82 млрд