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 Політика України
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Все про:Газпром (462) Нідерланди (467) Південний потік (3) Вітренко Юрій (62)

 Окружний суд Амстердама заарештував акції "Південного потоку", що належать "Газпрому", - Вітренко

Окружний суд Амстердама 23 жовтня 2019 року заарештував 100% акцій "Південного потоку" (South Stream Transport BV), який відповідає за будівництво й управління "Турецьким потоком".

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Це було зроблено у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії "Газпрому" при передачі цих акцій компанії "Трансгаз Краснодар" (Transgaz Krasnodar LLC) за один день до того, як судові виконавці почали заморожувати активи "Газпрому" в Нідерландах за позовом "Нафтогазу", - написав Вітренко.

Нагадуємо, Стокгольмський арбітраж наприкінці лютого 2018 року за результатами двох арбітражних суперечок між "Нафтогазом" і "Газпромом" на поставку і транзит газу зобов'язав російську компанію доплатити НАК $2,56 млрд.

Читайте також: НАК "Нафтогаз" подасть проти "Газпрому" позов на $11 млрд, - Вітренко

"Нафтогаз" намагається стягнути борг з "Газпрому" в міжнародних судах, проводить кампанію з арешту активів "Газпрому" в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах і Люксембурзі. НАК вже домігся арешту у Великій Британії 51% Nord Stream AG, що належать "Газпрому", а також 50% + 1 акція Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопроводу "Блакитний потік") у Нідерландах. Крім того, в Нідерландах заарештовано боргові зобов'язання перед "Газпромом" на загальну суму близько $2,5 млрд.

Окружний суд Амстердама заарештував акції Південного потоку, що належать Газпрому, - Вітренко 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" зріс до $2,82 млрд

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156027
 
   
 Топ коментарі
 
На балалайке лопнула струна Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие "Газпрому" акции "Южного потока", - Витренко - Цензор.НЕТ 2743
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Очень неплохо! Схвалюю! Окружной суд Амстердама арестовал принадлежащие "Газпрому" акции "Южного потока", - Витренко - Цензор.НЕТ 1828
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Важко вирвати українську копійчину із мокшанських лап.
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Мифические 2,5 миллиарда долларов за которые мама Коболева получила 40 миллионов долларов. Ценой потери 4 миллиардов долларов в год от утери транзита газа плюс обесценивание ГТС, которую 10 лет назад оценивали в сотни миллиардов долларов. Плюс потеря статуса основного транзитера газа в ЕС.
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платимо хлопцям "копійчину" і вони ГасПрому горлягнку перегризуть !

а інакше не буде "копійчини" Окружний суд Амстердама заарештував акції "Південного потоку", що належать "Газпрому", - Вітренко - Цензор.НЕТ 1507
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не везет кацапской конторе в гейропе, каждый день в минус и минус, скрепы аж трещать а жрать то хочется и трахтенберг с ****** по долларам тоскують.
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Да вообще караул
Экспорт природного газа по трубопроводам в 2018 г. составил 220,6 млрд куб. м (рост на 3,7% или 7,8 млрд куб. м к 2017 г.). ...был направлен в основном в Германию (55,8 млрд куб. м), Турцию (24 млрд куб. м), Белоруссию (20,3 млрд куб. м), Италию (18,1 млрд куб. м), Великобританию (14,2 млрд куб. м, реально туда идет небольшая часть), Францию (13 млрд куб. м), Казахстан (11,3 млрд куб. м) и Австрию (10,6 млрд куб. м, часть уходит в другие страны).
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Неплохо, но трубу уже начали заполнять газом и это не изменить, хоть 200% акций арестуй...
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питання в тому, що акції можуть виставити на торги і продати.
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до трубы аферистов ещё не добрались, вопрос времени, а каждый день удавочка на шее ***** затягивается все сильней.
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Нужно добраться, а уж потом нанести удар по заводам СПГ.
Экспорт сжиженного природного газа в 2018 г. составил 16,44 млн т (рост на 50% или 5,47 млн т к 2017 г.). ...был направлен в основном в Японию (7,84 млн т), Тайвань (2,74 млн т), Республику Корею (2,15 млн т), Францию (1,12 млн т), Нидерланды (1,04 млн т, фактически, скорее всего, в другие страны) и Китай (0,68 млн т).
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Кацап, хорош умничать, бабло готовься возвращать, мангалоид !!!
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и тот окружной и этот окружной, а какая разница
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Видать, опять коболев мамочке деньжат отправит !!!
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Такие вопросы решаются на уровне международном в корне.Корни же ведут к неправомерному распределению активов при распаде совка,где 1/4 часть всего принадлежала украинскому народу.Теперь только суды,как между "Нафтогазом" и "Газпромом",занимающие мелкий местечковый уровень,ведь суды Европы завалены делами о воровстве газа из труб барыгами Украины и Европа даже агрессора вернула в Совет Европы,ссылаясь на "защиту населения раши".А защита населения Украины выходит противозаконна?Но так ли она противозаконна,если даже выход -это прежде всего-деньги.Вот и с распадом совка-мордор оккупировал всё тогда и агрессивную политику продолжает сейчас.Так что,радоваться мелким победам украинскому народу не стоит-их кинули,как лохов,которые никакой выгоды от этого решения не получат.Поэтому такие вопросы нужно поднимать на высший межгосударственный уровень,ведь сегодня агрессор захватил Крым для Юж.Потока и часть угольного бассейна Донбаса,а завтра-3-я Мировая Война.Собирайтесь Кравчуки,Кучмы,Ющенки,Порохи и подавайте в суды на мордор за неправомочный "брекзит" мордора из совка.Или "кишка тонка" поработать на Украину,которую разграбили,дорвавшись до власти?
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Вообще то Южный поток это не реализованный проект на Болгарию, а построен Турецкий поток. И акции Южного потока это ничем не обеспеченная пыль.
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Название нереализованного газопровода и название компании, отвечающей за постройку "Турецкого потока" не одно и то же (от слова совсем).

"8 декабря 2016 г. был подписан контракт между «Саут Стрим Транспорт Б.В.» (South Stream Transport BV) 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром» и «Оллсис Групп С. А.» на строительство первой нитки морского участка газопровода «Турецкий поток» с опционом на укладку второй нитки." всзято отсюда http://www.gazpromexport.ru/projects/
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Смерть Московії і сметь її настане швидко,якщо зацементувати дірки в землі з яких кацапи животіють,знищення срани-терорста Московії задача всього цивілізованого Світу.
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