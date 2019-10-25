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Все про:розслідування (1562) Маркарова (74) Седлецька (51)

 Главред "Схем" Седлецька відреагувала на критику розслідування про Маркарову

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька відреагувала на критику розслідування "Маневр Маркарової" про міністерку фінансів Оксану Маркарову, яка, згідно з матеріалами журналістів, перед банкрутством "Актив-банку" вивела з нього у свою фірму цінну нерухомість в історичному центрі Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Седлецька зазначила, що очікувала критики розслідування, оскільки Маркарова має хорошу репутацію в політико-бізнесових колах.

"Але схоже, наші критики не дивились і не читали самого матеріалу (а отже, керуються просто довірою до Маркарової). Коли емоції спадуть, ці люди зрозуміють, що вони захищали хитру фінансову схему", - зазначила редакторка.

Вона відреагувала на кілька закидів від критиків розслідування.

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Зокрема, Седлецька пояснила чому ця тема виникла саме зараз.

"Попри те, що в основі розслідування лежить подія 2014 року, – ця історія цілком актуальна і сьогодні. Постраждалі вкладники "Актив-банку" все ще мають надію, що їм повернуть їхні заощадження (виведення активів з банку задешево напередодні банкрутства негативно вплинуло на його баланс і можливість повернути вклади). До того ж, державний (!) "Укрексімбанк" досі воює в судах за свою заставу (цей будинок був гарантією, що Клюєви повернуть свій кредит, але його не повернули). Найближче засідання призначене на 5 листопада, і ми їх відстежуємо", - зазначила журналістка.

Вона також відреагувала на наступний коментар журналіста Вахтанга Кіпіані: "Оксано, співчуваю, що тобі доводиться в сотий раз все це пояснювати".

Седлецька зазначила, що саме ця тема ніколи не звучала в ЗМІ. " Раніше були лише розслідування про купівлю Маркаровою "Актив-банку" у Клюєвих. Але до публікації матеріалу "Схем" публічно не було відомо, що напередодні банкрутства банку Маркарова вивела з нього цінний актив – великий будинок на Подолі – на свою фірму. Це для суспільства – нова інформація", - написала вона.

У відповідь на закид про те, чи немає журналістам більше про що писати, Седлецька опублікувала низку розслідувань щодо інших чиновників, зроблених редакцією з початку вересня.

Журналістка також пояснила, який стосунок має до цієї історії Вахтанг Кіпіані та Музей преси.

"Ми окремо на цьому не наголошували в сюжеті (зараз думаю, мабуть, дарма) – але у будинку, який задешево вибув з балансу банку напередодні банкрутства нині розмістився не тільки офіс бізнесу чоловіка Маркарової. Але і Музей-архів преси Вахтанга Кіпіані. На безоплатній основі. Це – меценатство з боку Маркарової. Я з великою повагою ставлюсь до діяльності Вахтанга, але не очікувала, що для нього не просто не буде мати значення історія приміщення, в якому перебуває його архів, але він накинеться на журналістів, які опублікували тривожні факти про недобросовісну історію переділу цього майна. Це дуже сумно", - зазначила Седлецька.

Редакторка "Схем" зазначила, що кожне їхнє "розслідування може бути комусь ситуативно вигідним", проте впливати вони на це не можуть.

"Але публікувати чи ні - завжди вибір простий, тому що не замовчувати ж через ці суспільно важливі факти?", - додала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Маркарова до того, як очолити Мінфін, вивела на свою фірму елітну нерухомість зі збанкрутілого банку, - "Схеми". ВIДЕО

У відповідь на заперечення Маркарової причетності до купівлі-продажу будівлі на Подолі, Седлецька сказала:

"Ми листувалися з міністеркою, згодом брали в неї інтерв’ю, велика частина якого потрапила в ефір. Якщо ви подивитесь матеріал – ви побачите, що її аргументи не витримують жодної критики. Вона просто каже на чорне – біле. Маркарова каже, що банк продавав будівлю, коли вона 1) вже не була власницею банку, 2) вже не була власницею фірми-покупця. Це не так. Витяги з реєстру юридичних осіб, взяті на конкретну дату, доводять зворотне".

Нагадаємо, 24 жовтня журналісти опублікували розслідування про те, як майбутня міністерка фінансів Оксана Маркарова в 2014 році перед банкрутством "Актив-банку" вивела з нього на свою фірму цінну нерухомість в історичному центрі Києва. Маркарова заперечує звинувачення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156025
 
   
 Топ коментарі
 
Спасибо "Схемам" за то что они обличают этих упырей.
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Так в Украине, это уже даже не "схема".
Когда несколько лет назад посыпались банки (не без посильной помощи некой главы НБУ), многие крупные вкладчики, неожиданно прекращали сотрудничество с будущим банкротом.
"Добрый совет" (за который в США или Европе, советчик сел бы лет на 10-15), не более того...
Главред "Схем" Седлецкая отреагировала на критику расследования о Маркаровой - Цензор.НЕТ 2266
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Вау, круто!
Гонтарева виновата в том, что Маркарова спи***ла здание.
Не, ну если сама Гонтарева, то это конечно все меняет - Маркарова просто вынуждена была это сделать, а то?...
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Спасибо "Схемам" за то что они обличают этих упырей.
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Так в Украине, это уже даже не "схема".
Когда несколько лет назад посыпались банки (не без посильной помощи некой главы НБУ), многие крупные вкладчики, неожиданно прекращали сотрудничество с будущим банкротом.
"Добрый совет" (за который в США или Европе, советчик сел бы лет на 10-15), не более того...

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Вау, круто!
Гонтарева виновата в том, что Маркарова спи***ла здание.
Не, ну если сама Гонтарева, то это конечно все меняет - Маркарова просто вынуждена была это сделать, а то?...
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Ну поддержи овациями "главу НБ столетия/тысячелетия".
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мадам седлецкая , вы уже столько раз обложались со своими заказными материалами , что как то все не верится . хотя хочется верить . сч что то будет присходить ,заказ уже выполнен ,ждем и вычисляем кто это заказал .
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Да что там "вычислять" - вали сразу на порошенко, ведь для зебилов он теперь главный враг, прямо как агенты кремля при порошенко. Тем более что назначили ее еще при шоколадке, а значит она 100% агент проклятого путчиста, который мешает нашему самому честному в мире велосипедисту хавать шаурму.
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вот не понятно. Значит про Порошенко что он видите ли на Мальдивы полетел с семьей за свои деньги - это ок, а про выведение дома - это позор.

Странно.

Надо было Кипиани еще тогда встревать
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зашли на курофэрму и захотели найти там честнуюутку??

нэту там уток

там курыыы.
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на нашому елітному, урядовому небосхилі взагалі то хоч є нормальні люди?
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Ні, немає, тому що за всі роки незалежності ми жодного разу не мали дійсно української патріотичної влади, Україна для них місце добування гешефту і не більше. Саме тому ми маємо катастрофіні показники деградації майже по всім показникам - тривалість життя, доступність медицини , якість освіти, наука, економіка, деіндустріалізація, оккупація інформаційного простору і як наслідок голосування за пархатих мародерів і т.д. І саме погане в нинішній ситуації, що зебіли дискредитують саме поняття "нові обличчя" у владі, так саме як повністю дискредитоване поняття "реформа".
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наші еліти не збираються жити в Україні- інакше не було би такої гидотної забудови українських міст, розвивалася би медицина та будувалися дороги і тд.
нащо дороги, якщо є вертольоти.
Нащо медицина ? - якщо є австрійські клініки.
Щодо патріотичної влади, то був Ющенко Віктор, була хай невелика фракція Свободи в парламенті. Щось не було видно захисту інтересів народу - всі хочуть злигатися в алігархією та отримати з того дохід - ось і весь наш патріотизм.
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Що до Ющенко, так він був дуже слабким президентом - сам по собі він не лідер, так ще й оточив себе коррупціонерами. Крім того у нього не було реальної більшості в парламенті, а тоді перед виборами були проголосовані зміни до Конституції які перетворили Україну на парламентсько-президентську державу. Ющенко це такий собі Грушевський початку 21століття, безхребетний нездара у вишиванці, який під кінець своєї каденції ще й пішов на змову з відверто прокацпськими ригами (жуля звичайно ще та гидота, але не гірша за зека).
Ну а Свобода була представлена в парламенті декільками десятками депутатів і знаходилась в оппозиції, тому впливати реально на владу майже не могла. Хоча після перемоги Майдану свободівцям відійшли на півроку декілька посад у уряді, де вони або нічого не змогли зробити, або не схотіли нічого міняти.
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ви вище написали, що не було дійсно патріотичної влади -, то , отже, де-факто, вона все ж була, тільки знов не така і не таке, То ж і патріотична (на словах), а на ділі? - а на діла - вже ж біля влади - то вже й так добре - нащо щось міняти? а народ та держава? - та якось буде.
А по -факту -якось не вийшло - все стало складно.
Що стосується Свободи, то все стало ясно, коли Турчинов оголосив, що Майдан закінчено - тягнибоки швидко побігли ділити портфелі, а не сказали - тверде - "ні - майдан продовжується!", що основні питання Майдану 2014 року не вирішено!
То ж коло замкнулося - інших хоча би порівняно з Свободою організованих національних патріотичних сил в Україні поки немає. Може я помиляюся, але так воно виходить із аналізу ситуації.
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лавред "Схем" Седлецкая отреагировала на критику расследования о Маркаровой" - стыдно за Вахтанга Кипиани, что он прикрывает аферистку, а Наталка Седлецкая молодец, смелый, честный патриот Украины.
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Маркаровой лучше помолчать следуя совету амереканских копов при аресте. Для полного букета кого то в правительстве еще не хватает... А еще они строили планы и кого то расмешили.
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"Схемы",Бигус-инфо,да и ваааще все журналисты,которые коррупционные схемы выкрывают-МОЛОТКИ.
Юра Бутусов и Цензор у вас есть еще к чему стремиться.Я понимаю конечно,что Юра у нас спец по военной части.Но в последнее время как то слабенько на Цензоре дела идут.Вот например прочел сегодня материал:"Чому Міноборони обирає МАЗи замість КрАЗів?":"http://specmachinery.com.ua/ua/news/military/3968-chomu-minoborony-obyraie-mazy-zamist-kraziv
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Як відомо, автомобілі «Богдан» складають на черкаському заводі з машинокомплектів, перш за все, білоруського підприємства «БелАвтоМАЗ», використовуються 9,7-літрові дизельні двигуни Weichai Power і коробки передач Fast Gear. До речі, саме з цими агрегатами першими поставлені на озброєння ЗСУ автомобілі КрАЗ, а вже потім із аналогічними протоколами - автомобілі «Богдан». Якщо проаналізувати лінійку автомобілів «Богдан-МАЗ», то виявиться, що у Богдана-5316 є аналог - КрАЗ-5233, Богдану-6317 відповідає КрАЗ-6322. До речі, із загального переліку закуплених для ЗСУ МАЗів немає таких моделей, щоб на сьогодні не виготовлялися б на «АвтоКрАЗі».
Але замість того, щоб формувати незалежність української армії на основі власної техніки, Міноборони чомусь віддає перевагу МАЗам, які на 80% комплектуються за участю російської сировини та матеріалів, цим самим економічно підтримуючи країну-агресора. На «АвтоКрАЗі» повністю відмовилися від комплектуючих із Росії ще у 2014 році і перейшли на нові стандарти. Той об'єм постачання двигунів, який щомісяця замовлявся «КрАЗом» на ЯМЗ, сьогодні підприємству без проблем компенсувала компанія Weichai Power. Електрообладнання КрАЗ закуповує в Польщі, Білорусії, підшипники - Польщі, Туреччині, Індії, метизну продукцію освоїли в Кривому Розі, листовий прокат - у Польщі, Чехії, Запоріжсталь перекриває поставки Новолипецького меткомбінату. І це далеко не повний перелік рівноцінної заміни російських на альтернативних постачальників.
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Електрообладнання КрАЗ закуповує в Польщі....

довелось покопаться в электропроводках новых МаЗов и КрАЗов... краз тот еще отстой. в польше они покупают.. ага. тупо вся электрика стоит с совковых времен. которую либо с росии тянут либо аналоги с китая, хотя еще с каменецподольского завода остатки остались
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Хто при владі, усі одним міром змащені. Хронічні клептомани. Хвороба передається у спадок від чиновника до чиновника і ще є генетичною.
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КрАЗи значно перевершують автомобілі МАЗ-Богдан та й іншу аналогічну техніку у прохідності, що кожного разу доводять навчання, тренування та випробовування військовими, як на полігонах, так і у реальних умовах. Ніша спеціальної техніки КрАЗ - робота в найважчих умовах, рівних йому у подоланні бездоріжжя ніколи не було. Плюсом до високої прохідності є капотна компоновка КрАЗу - це 1,5 метрів життя, як заслужено називають її військові різних поколінь у різних країнах. Тобто, в нашій країні є вітчизняна техніка, яка не потребує заміни іноземною.

Чому ж прослідковується дискримінація «АвтоКрАЗу»? Що заважає оснащенню наших військовиків автотехнікою вітчизняного виробника? Адже це не тільки престижно, а й вигідно для економіки держави, бо з'являються нові робочі місця, нові замовлення для підприємств-суміжників, зростає відсоток локалізації виробництва, збільшується обсяг надходжень до бюджетів різних рівнів. Наприклад, у 2018 році відрахування до держбюджету становили близько 121 млн грн; до міського бюджету - майже 60 млн грн.
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Так у меня возникает логичный вопрос.Почему мы продолжаем покупать военную технику,которая на 80% состоит из комплектующих страны агрессора?У меня этот вопрос возник,а вот у Цензора с Бутусовым-бэз пытань.Странно как то.
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За то Цензор всю эту неделю "слезы льет рекой" за хибару Леркину,что сгорела.Хотя Лерка страховку за нее получила.А вот то,что запчасти на Пэцины Мазы-Богданы у кацапов заказывать придется,хоть и через посредников в лице Бацьки,то такэ,то не интересно.
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А ты что недавно на цензоре сидишь? Меня тут несколько раз банили и терли комментарии за то, что я писал посты против надвигающегося дерибана земли, а так же когда писал про необходимость обязательной вакцинации населения. Просто цензор принадлежит сектанту "кровавому пластырю" и под его дудку тут все и пляшется, а значит если выгодно пластырю, то будут правду-матку рубить, а если нет, то будут молчать и банить и тереть комментарии всех кто говорит что-то "не так" как этого требует хозяин. Так что скорее всего в замене КРАЗов на МАЗы каким-то образом замешан и сам пластырь (все таки бы секретарем РНБО и мог поднять вопрос о закупках машин у страны союзника парашки и зависимости в будущем от их запчастей).
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Еще Маркарова пользуется инсайдерской информацией. Ейный муж закупил ОВГЗ под 18%. Которые она выпускает. Явный конфликт интересов, в США села бы надолго
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Государство гниет с головы! И пока не отсечем эту гнилую голову, они все будути путать государственные деньги и свой кошелек!
Молодцы Схемы что это кубло "честных проффесионалов - голубых воришек" постоянно беспокоит!
Главред "Схем" Седлецька відреагувала на критику розслідування про Маркарову - Цензор.НЕТ 9961

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Наверное приходит время что пора розгонять ГПУ НАБУ ДБР на их место поставить пару толковых журналистов-раследователей и толку в Украине будет больше и средств на содержание государственной коррупционной установы надо будет меньше
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