 Главред "Схем" Седлецька відреагувала на критику розслідування про Маркарову

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Седлецька зазначила, що очікувала критики розслідування, оскільки Маркарова має хорошу репутацію в політико-бізнесових колах.
"Але схоже, наші критики не дивились і не читали самого матеріалу (а отже, керуються просто довірою до Маркарової). Коли емоції спадуть, ці люди зрозуміють, що вони захищали хитру фінансову схему", - зазначила редакторка.
Вона відреагувала на кілька закидів від критиків розслідування.
Зокрема, Седлецька пояснила чому ця тема виникла саме зараз.
"Попри те, що в основі розслідування лежить подія 2014 року, – ця історія цілком актуальна і сьогодні. Постраждалі вкладники "Актив-банку" все ще мають надію, що їм повернуть їхні заощадження (виведення активів з банку задешево напередодні банкрутства негативно вплинуло на його баланс і можливість повернути вклади). До того ж, державний (!) "Укрексімбанк" досі воює в судах за свою заставу (цей будинок був гарантією, що Клюєви повернуть свій кредит, але його не повернули). Найближче засідання призначене на 5 листопада, і ми їх відстежуємо", - зазначила журналістка.
Вона також відреагувала на наступний коментар журналіста Вахтанга Кіпіані: "Оксано, співчуваю, що тобі доводиться в сотий раз все це пояснювати".
Седлецька зазначила, що саме ця тема ніколи не звучала в ЗМІ. " Раніше були лише розслідування про купівлю Маркаровою "Актив-банку" у Клюєвих. Але до публікації матеріалу "Схем" публічно не було відомо, що напередодні банкрутства банку Маркарова вивела з нього цінний актив – великий будинок на Подолі – на свою фірму. Це для суспільства – нова інформація", - написала вона.
У відповідь на закид про те, чи немає журналістам більше про що писати, Седлецька опублікувала низку розслідувань щодо інших чиновників, зроблених редакцією з початку вересня.
Журналістка також пояснила, який стосунок має до цієї історії Вахтанг Кіпіані та Музей преси.
"Ми окремо на цьому не наголошували в сюжеті (зараз думаю, мабуть, дарма) – але у будинку, який задешево вибув з балансу банку напередодні банкрутства нині розмістився не тільки офіс бізнесу чоловіка Маркарової. Але і Музей-архів преси Вахтанга Кіпіані. На безоплатній основі. Це – меценатство з боку Маркарової. Я з великою повагою ставлюсь до діяльності Вахтанга, але не очікувала, що для нього не просто не буде мати значення історія приміщення, в якому перебуває його архів, але він накинеться на журналістів, які опублікували тривожні факти про недобросовісну історію переділу цього майна. Це дуже сумно", - зазначила Седлецька.
Редакторка "Схем" зазначила, що кожне їхнє "розслідування може бути комусь ситуативно вигідним", проте впливати вони на це не можуть.
"Але публікувати чи ні - завжди вибір простий, тому що не замовчувати ж через ці суспільно важливі факти?", - додала вона.
У відповідь на заперечення Маркарової причетності до купівлі-продажу будівлі на Подолі, Седлецька сказала:
"Ми листувалися з міністеркою, згодом брали в неї інтерв’ю, велика частина якого потрапила в ефір. Якщо ви подивитесь матеріал – ви побачите, що її аргументи не витримують жодної критики. Вона просто каже на чорне – біле. Маркарова каже, що банк продавав будівлю, коли вона 1) вже не була власницею банку, 2) вже не була власницею фірми-покупця. Це не так. Витяги з реєстру юридичних осіб, взяті на конкретну дату, доводять зворотне".
Нагадаємо, 24 жовтня журналісти опублікували розслідування про те, як майбутня міністерка фінансів Оксана Маркарова в 2014 році перед банкрутством "Актив-банку" вивела з нього на свою фірму цінну нерухомість в історичному центрі Києва. Маркарова заперечує звинувачення.
Когда несколько лет назад посыпались банки (не без посильной помощи некой главы НБУ), многие крупные вкладчики, неожиданно прекращали сотрудничество с будущим банкротом.
"Добрый совет" (за который в США или Европе, советчик сел бы лет на 10-15), не более того...
Гонтарева виновата в том, что Маркарова спи***ла здание.
Не, ну если сама Гонтарева, то это конечно все меняет - Маркарова просто вынуждена была это сделать, а то?...
Странно.
Надо было Кипиани еще тогда встревать
нэту там уток
там курыыы.
нащо дороги, якщо є вертольоти.
Нащо медицина ? - якщо є австрійські клініки.
Щодо патріотичної влади, то був Ющенко Віктор, була хай невелика фракція Свободи в парламенті. Щось не було видно захисту інтересів народу - всі хочуть злигатися в алігархією та отримати з того дохід - ось і весь наш патріотизм.
Ну а Свобода була представлена в парламенті декільками десятками депутатів і знаходилась в оппозиції, тому впливати реально на владу майже не могла. Хоча після перемоги Майдану свободівцям відійшли на півроку декілька посад у уряді, де вони або нічого не змогли зробити, або не схотіли нічого міняти.
А по -факту -якось не вийшло - все стало складно.
Що стосується Свободи, то все стало ясно, коли Турчинов оголосив, що Майдан закінчено - тягнибоки швидко побігли ділити портфелі, а не сказали - тверде - "ні - майдан продовжується!", що основні питання Майдану 2014 року не вирішено!
То ж коло замкнулося - інших хоча би порівняно з Свободою організованих національних патріотичних сил в Україні поки немає. Може я помиляюся, але так воно виходить із аналізу ситуації.
Юра Бутусов и Цензор у вас есть еще к чему стремиться.Я понимаю конечно,что Юра у нас спец по военной части.Но в последнее время как то слабенько на Цензоре дела идут.Вот например прочел сегодня материал:"Чому Міноборони обирає МАЗи замість КрАЗів?":"http://specmachinery.com.ua/ua/news/military/3968-chomu-minoborony-obyraie-mazy-zamist-kraziv
Але замість того, щоб формувати незалежність української армії на основі власної техніки, Міноборони чомусь віддає перевагу МАЗам, які на 80% комплектуються за участю російської сировини та матеріалів, цим самим економічно підтримуючи країну-агресора. На «АвтоКрАЗі» повністю відмовилися від комплектуючих із Росії ще у 2014 році і перейшли на нові стандарти. Той об'єм постачання двигунів, який щомісяця замовлявся «КрАЗом» на ЯМЗ, сьогодні підприємству без проблем компенсувала компанія Weichai Power. Електрообладнання КрАЗ закуповує в Польщі, Білорусії, підшипники - Польщі, Туреччині, Індії, метизну продукцію освоїли в Кривому Розі, листовий прокат - у Польщі, Чехії, Запоріжсталь перекриває поставки Новолипецького меткомбінату. І це далеко не повний перелік рівноцінної заміни російських на альтернативних постачальників.
довелось покопаться в электропроводках новых МаЗов и КрАЗов... краз тот еще отстой. в польше они покупают.. ага. тупо вся электрика стоит с совковых времен. которую либо с росии тянут либо аналоги с китая, хотя еще с каменецподольского завода остатки остались
Чому ж прослідковується дискримінація «АвтоКрАЗу»? Що заважає оснащенню наших військовиків автотехнікою вітчизняного виробника? Адже це не тільки престижно, а й вигідно для економіки держави, бо з'являються нові робочі місця, нові замовлення для підприємств-суміжників, зростає відсоток локалізації виробництва, збільшується обсяг надходжень до бюджетів різних рівнів. Наприклад, у 2018 році відрахування до держбюджету становили близько 121 млн грн; до міського бюджету - майже 60 млн грн.
Молодцы Схемы что это кубло "честных проффесионалов - голубых воришек" постоянно беспокоит!