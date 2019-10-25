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Все про:Держприкордонслужба (2293) затримання (3044) тероризм (2154) Слов'янськ (202) Сніжне (3) Савур-Могила (3)

 На кордоні з Росією затримано артилериста з Маріуполя, який воював проти ЗСУ

49-річний чоловік брав участь у боях на боці незаконного збройного формування "ДНР". Він воював у Слов'янську, Сніжному і на Савур-Могилі.

Терориста військовослужбовці Луганського прикордонного загону затримали в пункті пропуску "Мілове" на кордоні з Росією. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.

"49-річний уродженець м. Маріуполь розповів, що свого часу закінчив вище артилерійське училище в м. Коломенськ. Маючи фахову освіту, влітку 2014 року брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на стороні так званого "ополчення" у м. Слов’янськ, а саме - здійснював технічне обслуговування артилерійського озброєння. Згодом у складі т.з. "1-ї Слов’янської механізованої бригади ДНР" брав участь на посаді "старшого офіцера батареї" у т.з. "обороні Сніжного" проти ЗС України, здійснював організацію системи вогню НЗФ, в т.ч. у боях в районі Саур-Могили. У період з весни 2015 р. до середини серпня 2017р. "проходив службу" на посаді заступника начальника відділення артилерії "5-ї механізованої бригади ДНР" у м. Макіївка та м. Докучаєвськ Донецької області", - сказано в повідомленні.

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Викрити колаборанта вдалося військовослужбовцям загону та оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби України в тісній співпраці зі співробітниками ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.

Після проведення всіх процесуальних дій чоловіка передали представникам СБУ для ухвалення подальшого правового рішення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156020
 
   
 Топ коментарі
 
На границе с Россией задержан артиллерист из Мариуполя, воевавший против украинского народа.
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На фоне новостей о криминальной войне в Украине, данная новость уже не "цепляет". (
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тебя не цепляет,а большинство украинцев довольны На кордоні з Росією затримано артилериста з Маріуполя, який воював проти ЗСУ - Цензор.НЕТ 329
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На границе с Россией задержан артиллерист из Мариуполя, воевавший против украинского народа.
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Ой дура-ак.. Сказал бы, что не по собственой воле, а по принуждению князя милославского чинил технику, и всё. У всех прокатывает.
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не прокатывает: весь етот сепарский биомусор есть в базе "Миротворец"
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Мне трудно представить. как это технически возможно. Там, что, личный состав всех их подразделений перечислен7
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возможно не весь,но те,кого ловят-явно перечислены в базе Миротворца
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премировать простить отпустить выплатить военную пенсию и зарплату, у нас таких не содют.
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отпстите ету падлу - ни в коем случае ни на кого не миняйте,
паек на 3 дня выдайте и нехай идет себе с миром кацартиллерист,
убивавший украицев......
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Нічого. Скоро ******* буде йому військову пенсію виплачувати, як учаснику "вайни в галавах"...
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приезжают родители со справкой, где написано, что у гражданки ДНР, кооторая проживает в государстве ДНР, родился маленький гражданинчик ДНР............................................
И Украина принимает этот ДОКУМЕНТ. Специальная комиссия рассмотрит и примет решение. И мы будем платить счастливой мамочке помощь. Чтоб вырос красивый, крепкий гражданин УкраДыРы. Мамочка, конечно, может быть жертвой оккупанта, а может быть его женой. Это не важно же.
....................
.................
Кабмин, конечно, подчеркнул, «наголосили, що визнання окремих довідок з ОРДЛО не означає визнання влади окупантів». И зеленые муд*илы, конечно, скажут одобрям мудрому решению................................адамс........
У гражданки терр.респ. ДНР есть паспорт Украины...Номинально она гражданка Украины...Все что гражданка "родит" на ВРЕМЕННО оккупированных УКРАИНСКИХ территориях - все это относится к государству Украина! Украина обязана принимать подобные фейковые документы о рождении и смерти! И все соц. выплаты тоже делаются на общих основаниях...
По сути это и есть в чистом виде финансирование терроризма...
Подстилки моторол совершенно законно оформляют пособия в Украине на своих выродков!

На кордоні з Росією затримано артилериста з Маріуполя, який воював проти ЗСУ - Цензор.НЕТ 8292
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Правильно. Владу не признаём, но бабло туда отстёгивать будем. А через 20 лет этот гражданинчик, которому мы бабло перегоняем, подрастёт, возьмёт автомат и вместо папы пойдёт и дальше воевать с бандеровцами.
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