 На кордоні з Росією затримано артилериста з Маріуполя, який воював проти ЗСУ

Терориста військовослужбовці Луганського прикордонного загону затримали в пункті пропуску "Мілове" на кордоні з Росією. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу.
"49-річний уродженець м. Маріуполь розповів, що свого часу закінчив вище артилерійське училище в м. Коломенськ. Маючи фахову освіту, влітку 2014 року брав участь у бойових діях проти Збройних Сил України на стороні так званого "ополчення" у м. Слов’янськ, а саме - здійснював технічне обслуговування артилерійського озброєння. Згодом у складі т.з. "1-ї Слов’янської механізованої бригади ДНР" брав участь на посаді "старшого офіцера батареї" у т.з. "обороні Сніжного" проти ЗС України, здійснював організацію системи вогню НЗФ, в т.ч. у боях в районі Саур-Могили. У період з весни 2015 р. до середини серпня 2017р. "проходив службу" на посаді заступника начальника відділення артилерії "5-ї механізованої бригади ДНР" у м. Макіївка та м. Докучаєвськ Донецької області", - сказано в повідомленні.
Викрити колаборанта вдалося військовослужбовцям загону та оперативних підрозділів Східного регіонального управління Держприкордонслужби України в тісній співпраці зі співробітниками ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях.
Після проведення всіх процесуальних дій чоловіка передали представникам СБУ для ухвалення подальшого правового рішення.
паек на 3 дня выдайте и нехай идет себе с миром кацартиллерист,
убивавший украицев......
И Украина принимает этот ДОКУМЕНТ. Специальная комиссия рассмотрит и примет решение. И мы будем платить счастливой мамочке помощь. Чтоб вырос красивый, крепкий гражданин УкраДыРы. Мамочка, конечно, может быть жертвой оккупанта, а может быть его женой. Это не важно же.
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Кабмин, конечно, подчеркнул, «наголосили, що визнання окремих довідок з ОРДЛО не означає визнання влади окупантів». И зеленые муд*илы, конечно, скажут одобрям мудрому решению................................адамс........
У гражданки терр.респ. ДНР есть паспорт Украины...Номинально она гражданка Украины...Все что гражданка "родит" на ВРЕМЕННО оккупированных УКРАИНСКИХ территориях - все это относится к государству Украина! Украина обязана принимать подобные фейковые документы о рождении и смерти! И все соц. выплаты тоже делаются на общих основаниях...
По сути это и есть в чистом виде финансирование терроризма...
Подстилки моторол совершенно законно оформляют пособия в Украине на своих выродков!