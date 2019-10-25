 У Києві впродовж цього опалювального сезону тарифи не підвищуватимуть, - КМДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Упродовж цього опалювального сезону кияни розраховуватимуться за опалення і гарячу воду за звичними тарифами. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не підвищуватиме зазначені тарифи. Крім того, міська влада розширюватиме програми енергоефективності для житлових будинків, які дадуть змогу зменшити вартість цих послуг", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Зазначається, що стримувати вартість планують за рахунок підвищення енергоефективності, як на рівні окремих житлових будинків, так і на рівні всього теплоенергетичного комплексу міста.

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"Наприклад, тільки шляхом організаційних заходів ми за півроку зменшили тепловтрати на мережах на 2%. Безперечно, цей показник значно зросте після завершення ремонтної кампанії. Адже з травня ми вже замінили 100 км мереж. У роботі ще 30 км. Це, безумовно, позитивно позначиться на економіці теплопостачальної компанії "Київтеплоенерго", - зазначив Пантелєєв.

Нагадаємо, сьогодні в Києві стартував опалювальний сезон. Підключення до опалення всіх житлових будинків Києва планується впродовж 10 днів.