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 Київські новини, Суспільство
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 У Києві впродовж цього опалювального сезону тарифи не підвищуватимуть, - КМДА

"Київтеплоенерго" впродовж цього опалювального сезону не підвищуватиме тарифи на опалення і гарячу воду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Упродовж цього опалювального сезону кияни розраховуватимуться за опалення і гарячу воду за звичними тарифами. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" не підвищуватиме зазначені тарифи. Крім того, міська влада розширюватиме програми енергоефективності для житлових будинків, які дадуть змогу зменшити вартість цих послуг", - заявив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Зазначається, що стримувати вартість планують за рахунок підвищення енергоефективності, як на рівні окремих житлових будинків, так і на рівні всього теплоенергетичного комплексу міста.

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"Наприклад, тільки шляхом організаційних заходів ми за півроку зменшили тепловтрати на мережах на 2%. Безперечно, цей показник значно зросте після завершення ремонтної кампанії. Адже з травня ми вже замінили 100 км мереж. У роботі ще 30 км. Це, безумовно, позитивно позначиться на економіці теплопостачальної компанії "Київтеплоенерго", - зазначив Пантелєєв.

Нагадаємо, сьогодні в Києві стартував опалювальний сезон. Підключення до опалення всіх житлових будинків Києва планується впродовж 10 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156019
 
 
 Топ коментарі
 
я ответил на твой тупой высер на счёт понижения.при барыге был 8500,сейчас 6250
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При Пете сейчас минимум 12 стоил бы, ему по хрену та Европа.
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По привычным? Подсвинки из Киевкнессета издеваются шоле?
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Ха-ха-ха! Вообще то зелохи ожидали понижение тарифов. Значит не судьба...
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Причем с нетерпением! Каждый раз радуясь очередному повышению
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Роттердама плюс уже нет, а тарифы не упали. Почему?
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Кому снизили? Бене? Ты хотя бы заголовок статьи прочитал?
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я ответил на твой тупой высер на счёт понижения.при барыге был 8500,сейчас 6250
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идиот!!!! он в Европе подешевел, поэтому и у нас! А тепло из этого газа делают!!! Почему тепло не дешевеет?????
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При Пете сейчас минимум 12 стоил бы, ему по хрену та Европа.
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лошина,он подешевел в 18 году,а у барыги он только дорожал.
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Тут тебе уже ответили. Я хочу только добавить , что тепло это вообще побочный продукт на наших ТЭЦ. Оно должно было по любому подешеветь.
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та мы уже вас выучили фуфлометов - значить даю 1500% что будут... Кого вы ипете? Себя ?
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Это как?... "завышенные в три раза злочинной владой попередников" тарифы снижать не будут? Будут наживаться и дальше на "зубожілому населенні"?.... У Києві впродовж цього опалювального сезону тарифи не підвищуватимуть, - КМДА - Цензор.НЕТ 2149
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То есть? А в остальных городах будут повышать? На это нам тонко намекают? 3600 гривен в месяц еще мало? За трехкомнатну. квартиру (с балконом и лоджией, коридором и санузлами, в которых по факту нет никаких радиаторов)). Как они считают... Откуда берут тарифы... И сколько это всё может продолжаться...
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Повысьте пожалуйста до 12 грн за куб всем, кто за Порошенко, они сильно этого хотят.
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меня заинтересовало - 12 гривен за куб чего?).
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Газа, если автономное отопление, или частный дом.
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Спасибо) А сейчас сколько стОит куб газа для указаных пользователей?)
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нафига уже врубили батареи , на улице теало и в квартире тоже, а квитанции горячие будут.
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А Хде же понижениЯ драконАФских тариХВов от зебилов?
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