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 Події, За кордоном
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Все про:армія РФ (2008) Росія (20258) стрілянина (1059) військовослужбовці (2556)

 Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі

Військовослужбовець у Забайкальському краї РФ відкрив вогонь по товаришах по службі у військовій частині в селищі Гірський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Стрілянину почав солдат строкової служби під час зміни варти, його затримано. Загинуло вісім осіб, ще двоє зазнали поранення, їх госпіталізували.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що солдат міг розстріляти товаришів по службі через нервовий зрив, викликаний особистими причинами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл російським вертольотом Ка-52 глядачів навчань "Захід-2017": випущено 3 ракети, пошкоджено 2 військові вантажівки, поранено 3 людини, - InformNaplm. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156018
 
   
 Топ коментарі
 
Если бы он этого не сделал...
- то это сделали бы солдаты НАТО!
Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі - Цензор.НЕТ 8792
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Об украинском следе,казламордные ещё не заявляли?
ЖдёмС!
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очередной православный раб сьехал с петель и пошел крошить доминирующих в их армии хачей. Рузкие, сдавайтесь нам - у нас тепло, сытно и мы знаем как двухсотить их еще со времен "штурмов" ЖАПА в мае 2014 года)))
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Даёшь больше и качественных нервных срывов в армии Рассеи! ))
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Ты будешь первым,
Не сядь в калош.
Чем крепче нервы-
Не пропадёшь!
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Рискну предположить что это был резидент НАТО.
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краще мг 42 і багато набоїв , хлопчик має здібності , цьому требя сприяти
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Чистокровный русский Рамиль Шамсутдинов
В/ч 54160 (РТБ) ЗАТО Горный
Мир стал чище
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половина обосРахи такие и чем дальше, тем больше...

Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі - Цензор.НЕТ 901
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Ну что по этому поводу можно сказать?
Меткий татарин - который не любит русню...

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Ми повинні як один з методів гібридної війни застосовувати натравлювання та розятрювання міжнаціональної ворожнечі в стані кацапів. ********* має бути зруйновано.
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Сейчас окажется что он Чеченец, ивинятся и отпустят
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Уже сказали он татарин - Рамиль Шамсутдинов...
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Nasha Canada - Наша Канада створює опитування.
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Опрос.
Какая из этих двух стран, на ваш взгляд, внесла более весомый вклад в победу над гитлеровской Германией?

27%СССР

73%США
Слышно как рвутся ватные пуканы по всей Канаде!
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По-моему, тут ещё и половая причина не исключена. Он мог их счесть не пригодными к размножению.
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Молодець хлопець.
Зробив з 8 поганих кацапів 8 хороших кацапів.
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З почином.Щоб вони там одне одного перестріляли і не лізли в Україну.
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Маловато как-то.... 30 патронов - 8 трупов... Следующий нервный, надеюсь, более меткий будет
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Скільки було в караулі, стільки і поклав
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ВОзможно там на смене караула физически больше никого не было. АТо настрелял бы ещё)
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Отета Вчер!!! Отета Пятница!!! Отета Я понимаю конец рабочей недели!!! Праздник!
Пошел К ёханой Матери за КОНЬЯКОМ. Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі - Цензор.НЕТ 2075 Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі - Цензор.НЕТ 380
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Хорошо но не очень...Будем надеяца что следующий такой солдат будет служить в ракетных войсках и даст хороший залп Смерча по Масквабаду.
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Солдат-срочник армии РФ застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье/

Предлагаем обменять героя на Медведчука😂😂😂
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"Солдат-срочник армии РФ застрелил 8 сослуживцев в Забайкалье..."
Требую продолжения банкета!
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Цей хлопець убив вісім російських солдатів:

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пухленький на дэвачка похож...кавказ таких любит
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8 кассабофф, вже прочуйствовалі єго лубоффь.

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- 8 рашистских ихтамнетов! и это ХОРОШО!!!))))
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к сожалению 8 фашистов это не о чём .. там ещё 140 млн. в наличии имеются ...
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Там в Забайкалье
пороблэно
Мне как-то пришлось быть в Монгольской народной
она относится к ЗабВО
С тех пор я точно знаю
что о Советской армии рассказывают те, кто не имел соблазнов
Жизнь армейского начальства была сложной
примерно 20 числа дележ бичиков (талоны на товары повышенного спроса)
30 числа получение бичиков и их обмен, если таких тряпок уже 5
10 числа отоваривание бичиков и обмен тряпками

20 числа дележ бичиков

Стрелялись каждый день, но запомнилось два случая
Боец написал рапорт, что его обижают, приложил список
Командир положил его в сейф и забыл. Нужно было разбираться с бичиками.
Боец взял автомат, взял список
пошел в курилку, там пятеро, двое из списка, раз и нет 2-х и двух зацепил
Вышел на крыльцо
там группа . 3-е из списка. Тоже кого-то зацепил
Потом извинялся перед теми кого не было в списке. Мол автомат повело.

Второй расстрелял, кажется 18 человек, в Чойре
ему перебили ноги и он был в госпитале
везут его сестрички на качалке, а он одну хвать за жо...
Майор кулаком ему по морде
и попал солдатик к моей жене в стоматологию с перебитой в двух местах челюстью
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те кто попал по приказу за кривое озеро , никогда не забудут жизнь , быт и отношение местного населения к служивым , хотя места там красивые
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М О Л О Д Ч А Г А !!! К Р А С А В А !!!
Чим більше втрат буде у російсько-фашистських загарбників - тим менше в світі буде вбивств , тероризму , мародерства , війн , ненависті і зла .
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Все оказалось точно, солдат расстрелявший 2 офицеров и 6 солдат в Забайкальском ВО был призван в июле 2019 т.е. салабон, Рамиль Шамсутдинов в/ч 54160. 100% неуставные взаимоотношения, в итоге 8 человек не попали на Донбасс.
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"Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів..."

Альо! Товаришів не розстрілюють. Мабуть однослужбовців...
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кассабів.
Тих хто знищив Казань.
Вбивали всіх тих, хто був вищий колеса ТЄЛЄГІ.
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Що тільки не роблять щоб не їхати на Донбас...
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Шож так мало, надо было всю часть ложить раз уж пошла такая пьянка ... Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі - Цензор.НЕТ 238
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Будемо сподіватись що ті двоє 300х теж стануть 200тими
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