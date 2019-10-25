 Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Стрілянину почав солдат строкової служби під час зміни варти, його затримано. Загинуло вісім осіб, ще двоє зазнали поранення, їх госпіталізували.
У Міністерстві оборони РФ заявили, що солдат міг розстріляти товаришів по службі через нервовий зрив, викликаний особистими причинами.
ЖдёмС!
Не сядь в калош.
Чем крепче нервы-
Не пропадёшь!
В/ч 54160 (РТБ) ЗАТО Горный
Мир стал чище
Меткий татарин - который не любит русню...
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Опрос.
Какая из этих двух стран, на ваш взгляд, внесла более весомый вклад в победу над гитлеровской Германией?
27%СССР
73%США
Слышно как рвутся ватные пуканы по всей Канаде!
Зробив з 8 поганих кацапів 8 хороших кацапів.
Пошел К ёханой Матери за КОНЬЯКОМ.
Предлагаем обменять героя на Медведчука😂😂😂
Требую продолжения банкета!
пороблэно
Мне как-то пришлось быть в Монгольской народной
она относится к ЗабВО
С тех пор я точно знаю
что о Советской армии рассказывают те, кто не имел соблазнов
Жизнь армейского начальства была сложной
примерно 20 числа дележ бичиков (талоны на товары повышенного спроса)
30 числа получение бичиков и их обмен, если таких тряпок уже 5
10 числа отоваривание бичиков и обмен тряпками
20 числа дележ бичиков
Стрелялись каждый день, но запомнилось два случая
Боец написал рапорт, что его обижают, приложил список
Командир положил его в сейф и забыл. Нужно было разбираться с бичиками.
Боец взял автомат, взял список
пошел в курилку, там пятеро, двое из списка, раз и нет 2-х и двух зацепил
Вышел на крыльцо
там группа . 3-е из списка. Тоже кого-то зацепил
Потом извинялся перед теми кого не было в списке. Мол автомат повело.
Второй расстрелял, кажется 18 человек, в Чойре
ему перебили ноги и он был в госпитале
везут его сестрички на качалке, а он одну хвать за жо...
Майор кулаком ему по морде
и попал солдатик к моей жене в стоматологию с перебитой в двух местах челюстью
Чим більше втрат буде у російсько-фашистських загарбників - тим менше в світі буде вбивств , тероризму , мародерства , війн , ненависті і зла .
Альо! Товаришів не розстрілюють. Мабуть однослужбовців...
Тих хто знищив Казань.
Вбивали всіх тих, хто був вищий колеса ТЄЛЄГІ.