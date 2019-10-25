 Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Стрілянину почав солдат строкової служби під час зміни варти, його затримано. Загинуло вісім осіб, ще двоє зазнали поранення, їх госпіталізували.

У Міністерстві оборони РФ заявили, що солдат міг розстріляти товаришів по службі через нервовий зрив, викликаний особистими причинами.

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