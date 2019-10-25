 Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила адвокат групи "ДТЕК" Наталія Дригваль.
"Під час визначення ціни коректно включалися такі чинники, як індекс АРI-2, вартість транспортування від портів Амстердама, Роттердама, Антверпена до українських портів, вартість транспортування вугілля з судна на склади українських портів, вартість транспортування вугілля залізничним транспортом територією України", - сказала адвокат, посилаючись на експертизу.
За словами Дригваль, судовий експерт також підтвердив, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердженням Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у 2016 році забезпечила прозорість механізму формування цін на електроенергію.
"Прийняття порядку не привело до зростання дохідності вуглевидобувних підприємств і ТЕС України вище за середній рівень вугільної та енергетичної галузі", - наголосила вона на базі проведеної експертизи.
Адвокат стверджує, що аналогічні результати отримали слідчі САП, проте їх не було включено в справу.
Отримані висновки, на думку юриста, є вичерпною підставою для закриття кримінального провадження.
Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.
8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).
"Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли...
аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.»
самый простой вопрос к тем экспердам, сколько украинского угля было отправлено в Роттердам что потом Украинцы оплатили его доставку обратно?
сколько угля добывают амстердамские шахтеры?
цена в Роттердаме как индикативная цена и никто покупая уголь в ЮАР, Австралии не возит с перевалкой в Роттердаме
разность между заключенной сделкой на бирже и фактической ценной на момент выполнения обязательств есть премия получаемая одним из участников и убытком для другого
Попроси маму, хай вона тобі розтолкує, що таке «Роттердам+»
Бо позоришся.
Роттердам+ регулировал цену угля, которая включалась в себестоимость электроенергии для ПРОМЫШЛЕННЫХ потребителей. Никто ни из Роттердама, ни из Амстердама, ни из какого другого дама не должен был возить уголь.
уголь в Украине должен иметь цену " - " стоимость доставки на склад в Роттердаме
Роттердам+ включает стоимость угля на Роттердамской бирже+доставка из Роттердама в Украину.
Почитай сначала что-нибудь о Роттердам+.
Можешь прочитать для начала мой коммент выше.
Может брехня?
Натюрліх !
Когда на Майдан?
Какие эксперты?
Этой САПатке им. Огненного Леща сидит куча разаблачитилей, которых кроме СКАНДАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ничего не интересует...
И между прочим - правильно не интересует. Ведь их финансирование зависит не от раскрытия реальных дел, а от количества затеянных в прессе скандалов!
Тысячу лучшых следоватиелей на раскрытие Ужасного Преступления Крававого Порошенко - поезди на Мальдивы на 10 дней за собственный счёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Зебіли, ВИ це "сделали"
пока никто не смоК.... даже по равной цене...
так Хде убытки и Хто кому переплатил?
отказ от этой формулы привел К РОСТУ ЦЕНЫ на уголь в украине..)))
тупость зебилов поражает
@urrus321
Госисполнительная служба арестовала счета двух компаний из структуры ДТЭК Рината Ахметова. Ахметов стал шантажировать что если ситуация не будет решена, то 3,5 млн жителей Донецкой области могут остаться без электричества.