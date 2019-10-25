EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Економіка
  1056  59
Все про:адвокат (673) ДТЕК (41) Роттердам+ (40)

 Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи

Сторона захисту у справі "Роттердам+" надала клопотання про закриття провадження у зв'язку з отриманими висновками судових експертів, що підтверджують законність формули, відсутність економічної шкоди та збитків для споживачів електроенергії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявила адвокат групи "ДТЕК" Наталія Дригваль.

"Під час визначення ціни коректно включалися такі чинники, як індекс АРI-2, вартість транспортування від портів Амстердама, Роттердама, Антверпена до українських портів, вартість транспортування вугілля з судна на склади українських портів, вартість транспортування вугілля залізничним транспортом територією України", - сказала адвокат, посилаючись на експертизу.

За словами Дригваль, судовий експерт також підтвердив, що Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердженням Порядку формування прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії у 2016 році забезпечила прозорість механізму формування цін на електроенергію.

"Прийняття порядку не привело до зростання дохідності вуглевидобувних підприємств і ТЕС України вище за середній рівень вугільної та енергетичної галузі", - наголосила вона на базі проведеної експертизи.

Читайте також: Суд зняв арешт із вилучених у НКРЕКП комп'ютерів з доказами у справі "Роттердам+"

Адвокат стверджує, що аналогічні результати отримали слідчі САП, проте їх не було включено в справу.

Отримані висновки, на думку юриста, є вичерпною підставою для закриття кримінального провадження.

Читайте також: Ексглава НКРЕКП Вовк перебуває в Брюсселі, - Холодницький

Як повідомлялося раніше, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) в рамках розслідування кримінального провадження за формулою "Роттердам+" в серпні 2019 року повідомило про підозру раднику директора "ДТЕК Східенерго" Лісовому та генеральному директору "ДТЕК Мережі" Гелюху.

8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156013
 
   
 Топ коментарі
 
Нормально! А кто-то когда-то возил уголь из портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты? Брендятина какая-то, а не экспертиза.
 показати весь коментар
 
З останнім найбільше не склалося)Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 5419
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ажбігом.
"Принятие Порядка не привело к росту доходности угледобывающих предприятий и ТЭС Украины выше среднего уровня угольной и энергетической отрасли...
аналогичные результаты были получены следователями САП, однако не были включены в дело.»
 показати весь коментар
 
что должен быть " + " а не " - " ?
самый простой вопрос к тем экспердам, сколько украинского угля было отправлено в Роттердам что потом Украинцы оплатили его доставку обратно?
сколько угля добывают амстердамские шахтеры?
цена в Роттердаме как индикативная цена и никто покупая уголь в ЮАР, Австралии не возит с перевалкой в Роттердаме
 показати весь коментар
 
 
Сколько уток было отправлено в Пекин, чтобы их приготовили по-Пекински в Киеве?
 показати весь коментар
 
 
Сколько Нефти выкачали на манхеттене чтобы продавать его на нью-йоркской бирже?
 показати весь коментар
 
цена биржи и цена по которой продают нефть это ни одно и тоже,
разность между заключенной сделкой на бирже и фактической ценной на момент выполнения обязательств есть премия получаемая одним из участников и убытком для другого
 показати весь коментар
 
Так думаю і люди (так звані порохоботи) це й так знали. А зебілам доказати може лише телевізор. Самі розумієте, телевізору це не вигідно. Вірніше тому, у когоцей телевізор на службі. Бо у зебілів у головах може народитися крамольна думка:"а нафіга було Порошенка змінювати?"
 показати весь коментар
 
 
если экспердам подкинуть на пропитание
 показати весь коментар
 
 
Ахметка экскаватором золотишко грузит.Без шуму и пыли.
 показати весь коментар
 
 
Нормально! А кто-то когда-то возил уголь из портов Амстердама, Роттердама, Антверпена в украинские порты? Брендятина какая-то, а не экспертиза.
 показати весь коментар
 
 
?
Попроси маму, хай вона тобі розтолкує, що таке «Роттердам+»
Бо позоришся.
 показати весь коментар
 
 
Типичный зелебобик.
Роттердам+ регулировал цену угля, которая включалась в себестоимость электроенергии для ПРОМЫШЛЕННЫХ потребителей. Никто ни из Роттердама, ни из Амстердама, ни из какого другого дама не должен был возить уголь.
 показати весь коментар
 
 
так никто из Украины не возил уголь в Роттердам и обратно что эти затраты включили в стоимость угля.
уголь в Украине должен иметь цену " - " стоимость доставки на склад в Роттердаме
 показати весь коментар
 
Читай матчасть.
Роттердам+ включает стоимость угля на Роттердамской бирже+доставка из Роттердама в Украину.
 показати весь коментар
 
 
Вкажіть ще які збитки понесла компанія, коли вугілля з портів Амстердама, Роттердама, Антверпена по дорозі з дамбвабве розсипалось.Источник: https://censor.net.ua/n3156013
 показати весь коментар
 
 
будьте так любезны, возьмите в вышеперчисленных портах выписку, сколько через них прошло уголька на Украину)))) ну так...для курам на смех
 показати весь коментар
 
 
То, что никакого вреда от Роттердама+ не было, стало понятным еще когда зебуины на своей сходке признали, что Роттердам+ дает самую дешевую цену угля для Украины. Дешевле и своего, и лугандонского, и Венесуельского. Только зелебобики еще чегото-там орали.
 показати весь коментар
 
 
конечно никакого ущерба - население за все заплатило.
 показати весь коментар
 
 
Населения это вообще не касалось.
 показати весь коментар
 
 
Если ты дебил,это надолго.
Почитай сначала что-нибудь о Роттердам+.
Можешь прочитать для начала мой коммент выше.
 показати весь коментар
 
 
"Уж в чем-в чем, а в формулах я разбираюсь" Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 4801
Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 4475
 показати весь коментар
 
 
Говорят еще, что к нам возили Панамский уголь по РЖД!
Может брехня? Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 1376
 показати весь коментар
 
 
Говорят, бытует мнение, принято считать - а дальше любой бред.
 показати весь коментар
 
 
Так что это получается? Зебилы нависли на свыно-торгового партнера Попутчика Гудка? Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 6667
Когда на Майдан? Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 7724
 показати весь коментар
 
Какие выводы?
Какие эксперты?
Этой САПатке им. Огненного Леща сидит куча разаблачитилей, которых кроме СКАНДАЛЬНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ничего не интересует...
И между прочим - правильно не интересует. Ведь их финансирование зависит не от раскрытия реальных дел, а от количества затеянных в прессе скандалов!
 показати весь коментар
 
 
ТЫсячу!
Тысячу лучшых следоватиелей на раскрытие Ужасного Преступления Крававого Порошенко - поезди на Мальдивы на 10 дней за собственный счёт!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
 показати весь коментар
 
 
Теперь или НАБУ докажет что эта формула была принята в интересах ДТЭК или снять носки . Че то спешит адвокат, САП может допросить эксперта в суде .
 показати весь коментар
 
І що? Тепер ціна вугілля формується по формулі Коломойша+ десь відсотків на 30 більше, а ніж по Роттердам+ . Відповідно зростуть тарифи на централізоване опалення і гарячу воду . До всього кабміном "слуг урода" прийнято рішення про зменшення розміру субсидій на 25% . Так що залишається тепер лише привітати всіх зебілів з закінченням "епохи бідності"

Зебіли, ВИ це "сделали"
 показати весь коментар
 
 
кого не устраивает формула "Роттердам+" вправе пойти купить дешевле.
пока никто не смоК.... даже по равной цене...
так Хде убытки и Хто кому переплатил?
отказ от этой формулы привел К РОСТУ ЦЕНЫ на уголь в украине..)))
тупость зебилов поражает
 показати весь коментар
 
 
Пока ахметка руководит Украиной , жить нам в дерьме.
 показати весь коментар
 
Мыльница и Вегас

@urrus321

Госисполнительная служба арестовала счета двух компаний из структуры ДТЭК Рината Ахметова. Ахметов стал шантажировать что если ситуация не будет решена, то 3,5 млн жителей Донецкой области могут остаться без электричества.
 показати весь коментар
 
Правильно...Есть отпечатки Коболева или других функционеров на кусках угля?...Нет! Вот пойдите и найдите их, тогда поговорим о составе преступления. Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 5361 Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 5361 Адвокати ДТЕК у справі "Роттердам+" клопочуть про закриття кримінального провадження на основі судової експертизи - Цензор.НЕТ 5361
 показати весь коментар
 
Если это так выгодно, почему во всём мире не покупают Роттердам плюс ? Зачем нам порты на чёрном море? Везли бы всё через Роттердам и прибавляли бы потом 2 перевалки и доставку по Ж\Д.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору