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Матеріали за темою:
Все про:стрілянина (1059) Харків (1528) Ромалійська Ірина (388) Альона Лунькова (3) Вороненков Денис (178)

 Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат

Володимир Борох, загиблий у Харкові під час перестрілки, виступав свідком у справі про вбивство колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це медіапроєкту "Ґрати" повідомив адвокат Святослав Пархоменко - захисник Олександра Лося, підозрюваного в організації вбивства росіянина, інформує Цензор.НЕТ.

За даними журналістки Ірини Ромалійської, загиблий під час перестрілки Володимир Борох ("Тайсон") - брат цивільної дружини обвинуваченого у вбивстві Вороненкова Олександра Лося. "За інформацією джерел, оплачував його адвокатів. Володимира Бороха затримували у 2017 році разом з Лосем у справі Вороненкова, але через добу відпустили", - написала Ромалійська.

Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат 01

"Саме з Борохом вже після вбивства зустрічався розшукуваний усіма силовими структурами Левенець, якого слідство називає виконавцем вбивства", - доповнює журналістка Олена Лунькова.

Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат 02

Читайте також: Стрілянина в Харкові: кілери намагалися ліквідувати соратника терориста Жиліна Ісакова, - "Радіо Свобода"

У справі про вбивство Вороненкова фігурував і другий поранений під час перестрілки в Харкові 25 жовтня, стверджує Ромалійська. За її даними, Георгій Ісаков ("Жора") з'явився в справі про вбивство Дениса Вороненкова на етапі слідства.

Нагадаємо, в п'ятницю, 25 жовтня в Харкові відбулася перестрілка, в результаті якої одна людина загинула, іншу доставили в лікарню з пораненням. Поліція переслідувала стрільців. Один з них дістав гранату і за попередніми даними, хотів кинути її в поліцейських, але сам загинув від вибуху. У Харкові введена в дію спеціальна поліцейська операція "Сирена".

Також дивіться: Один із стрільців у Харкові підірвав гранату і загинув під час переслідування поліцейськими, - джерело. ВIДЕО

Колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков був застрелений у Києві 23 березня 2017 року. За даними Генпрокуратури, вбивство ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова організувала ФСБ через російського кримінального авторитета Володимира Тюріна. Вдова Вороненкова Марія Максакова, яка раніше була заміжня за Тюріним, стверджує, що той не має жодного стосунку до вбивства.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156011
 
 
 Топ коментарі
 
Короче, прокуратура блестяще провела расследование и уже завтра собиралась передать материалы дела в суд но тут произошло убийство ценного свидетеля и все...
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за останніми даними це був Рамілько Шамсудинюк з Правого Сектору...
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Здрасььь... а как же "действия часового на посту"? Даже в интерпретации узбека, при приближении постороннего лица: " Стой! Кккаму идьош"... при неподчинении: "Стой! Стырылят будишь!" При неподчинении "адын пуля навэрх"
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за останніми даними це був Рамілько Шамсудинюк з Правого Сектору...
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нет, они просто не знали пароль, а таких в карауле сразу валят
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Здрасььь... а как же "действия часового на посту"? Даже в интерпретации узбека, при приближении постороннего лица: " Стой! Кккаму идьош"... при неподчинении: "Стой! Стырылят будишь!" При неподчинении "адын пуля навэрх"
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а сколько пушок в полку? 10 таварись генерал, а танков сколько? 20 таварись генерал)) так ты тайну мне раскрыл?? а вдруг я шпийон? аааа так ты шпийон? а я думал нацяльника и нажал на гашетку
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Короче, прокуратура блестяще провела расследование и уже завтра собиралась передать материалы дела в суд но тут произошло убийство ценного свидетеля и все...
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Що пишуть кацапи. 22.10.2019 "Печерский районный суд Киева снял обвинения в организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова с российского "вора в законе" Владимира Тюрина. На этом настаивала сторона защиты и жена убитого Мария Максакова. Между тем, решение суда фактически означает отказ Киева считать Москву причастной к этому преступлению."
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це означає також, що кацапи вважають нормою те, що "Москву" уособлює "вор в законє"!
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може та версія була тупикова.
та й потерпіла наполягала.
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3 дні, як випустили і вбивство свідка ... Може
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Не копай яму ближньому. Забули кацапствуючі Закон Божий.
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Рука Кремля!Рука Кремля!Рука Кремля!Рука Кремля!
ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!
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Все рукоблудством занимаешься? Хорошо, что хоть смог закончить дело.
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При чем тут был свидетелем по делу ... ??? Пора не стесняться и открыто говорить о том, в Украину накрывает волна криминальных войн ы сыязи с наплывом преступных авторитетов из России. Там их начали прессовать, они побежали в Украину где отвоевывают себе место под солнцем.
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Тяга к перестрелкам у гражданина Бороха видимо была патологической, что собственно его и доконало. Видать интересной жизнью жил человек. Извините, пострадавший!
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Не пойму, зачем было убивать этого свидетеля? Наша прокуратура обратилась бы к нему через лет 30! Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат - Цензор.НЕТ 8901 Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат - Цензор.НЕТ 8901 Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат - Цензор.НЕТ 8901
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Банда кілерів пішла на справу але щось пішло не так, жертва почала відстрілюватись
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Та то сильно мудрено...
"о`плот" выяснял отношения, вот и фся пестня Загиблий у перестрілці в Харкові був свідком у справі про вбивство ексдепутата Держдуми РФ Вороненкова, - адвокат - Цензор.НЕТ 5386
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