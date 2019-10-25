 Зеленський доручив скоротити на 10% витрати на чиновників у бюджеті-2020

Про це повідомляє його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема Зеленський заслухав міністра фінансів Оксану Маркарову щодо основних показників і поставив завдання скоротити витрати держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%.
"Це дозволить заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету. Це скорочення не має торкнутися вчителів і лікарів - тих, від кого залежить майбутнє України", - зазначив глава держави.
Кому вы в очи ссыте падлюки ЗЕленые!?)))
АЛЕ!!! = в Україні з 400тис службовців 100тис ЗАЙВІ
Вже є плани зменшення кількості рай-рад та зменшення іншого"баласта".
Так що зменшив до 300тис кількость держ службовців.. і підвищив залишившимся зряплату на на 30% можно буде зменшити витрати на 10%
А вот сократить ЧИСЛЕННОСТЬ, да как Голобородько в своём избирательном ролике - из автомата - вот это избиратиль адобрит!
щас вот расходы "сокращать" будут..."существенно")))
Забыли уже про уменьшение тарифов и про то что будут давить ОЛИГАРХОВ и МОНОПОЛИИ!(обещания перед выборами) И что тарифы растут, монополии развиваются, ОЛИГАРХИ то же не плохо себя чувствуют! Так что пофигу кто что говорит главное что делают! А по факту вроде собираются чиновникам зарплаты повышать!
В США, есть Белый Дом, Кемп Дэвид и Блэр-Хаус (гостевая резиденция).
А в Украине не менее семи резиденций (и это без Крыма, в котором еще восемь).
Не слишком ли много для одного "слуги" в беднейшей стране Европы?
Они взяли и положили на него то, что он клал на пианино
за таке лайно в Президентах платити щомiсяця 78 мiльйони...за ЗєлєБеню i 7 тис. гривень забагато.