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Все про:бюджет (682) Зеленський (3338) медицина (799) держслужбовці (122) вчитель (113)

 Зеленський доручив скоротити на 10% витрати на чиновників у бюджеті-2020

Президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки держбюджету-2020 до другого читання.

Про це повідомляє його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема Зеленський заслухав міністра фінансів Оксану Маркарову щодо основних показників і поставив завдання скоротити витрати держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%.

"Це дозволить заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету. Це скорочення не має торкнутися вчителів і лікарів - тих, від кого залежить майбутнє України", - зазначив глава держави.

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Зеленський доручив скоротити на 10% витрати на чиновників у бюджеті-2020 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156009
 
 
 Топ коментарі
 
Расходы на РНБО при ЗЕне увеличили больше чем в 300 раз!!!!
Кому вы в очи ссыте падлюки ЗЕленые!?)))
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знов прибиральниць звільнять Зеленський доручив скоротити на 10% витрати на чиновників у бюджеті-2020 - Цензор.НЕТ 7770
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Ну прямо таки царська щедрість від імператора Вофкі Такасука. Таки не на марно відбулася його поїздка до Джапонії разом імператрицею Такасамою 😃
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Расходы на РНБО при ЗЕне увеличили больше чем в 300 раз!!!!
Кому вы в очи ссыте падлюки ЗЕленые!?)))
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такі Ж ДА!!

АЛЕ!!! = в Україні з 400тис службовців 100тис ЗАЙВІ
Вже є плани зменшення кількості рай-рад та зменшення іншого"баласта".
Так що зменшив до 300тис кількость держ службовців.. і підвищив залишившимся зряплату на на 30% можно буде зменшити витрати на 10%
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а шо охфис зеленского не относится к чиновникам? почему эта контора увеличила свои расходы на 30% по сравнению с порошенковским?!
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Ну,теперь на 10% уменьшат. Зелебобики будуь рады.
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розумієте, приЗедент турбується за людей...
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а, може, пане зєлєЧМОніка, почнете зі своєї ОПи??? СБУ, куди ви поставили керівником свого друга дитинства? та інших силових структур, де навпаки фінансування збільшено і досить суттєво????
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Ну прямо таки царська щедрість від імператора Вофкі ********. Таки не на марно відбулася його поїздка до Джапонії разом імператрицею Такасамою 😃
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ЗЕБИЛЫ - ОН ВАС ЗА ДЕБИЛОВ ВООБЩЕ ДЕРЖИТ - сколько вы популизм терпеть будете?
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а ти чого шини не палиш? чи вже отримав інвалідность на школядних фронтах і маєш тепер право тихо попьордивать на дивані? ?
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Не сипте, шановний, їм сіль на голову, бо мозги їхні сіль розїсть. Вони "гомосапієнс зеленікум недумаючий" Зеленський доручив скоротити на 10% витрати на чиновників у бюджеті-2020 - Цензор.НЕТ 1175
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А как это можно поручить сократить на 10%? а если сократить нельзя, но поручил, значит сократят все равно?
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Бєніні торгаші *****: спочатку не слабо так підняли видатки на ЗЄчинуш, а потім децл урізали. Але ЗЄлохторат це схаває за ЗЄперемогу.
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Зрааааада! При Свинорохе такого не было!
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Теоретично-можливо.Ще за Порошенка планували скоротити непотрібні РДА.Але на 10% -не зможуть.
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"сократить на 10% расходы на чиновников" - фигня, пипл не схавает!
А вот сократить ЧИСЛЕННОСТЬ, да как Голобородько в своём избирательном ролике - из автомата - вот это избиратиль адобрит!
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они уже "сократили" численность в АП, места стало не хватать всем)))))
щас вот расходы "сокращать" будут..."существенно")))
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Не, ну я "хренею"!!! Сначала "поднял в разы" расходы, а теперь требует "уменьшить на 10%"... Хочет кого-то, надурить"? Ну, "зелюки" "схавают"...
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а что будет, если смогут только на 7,5%? ))))
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то ли дело Мародьор.. и в мыслях такого не было, чтобы ограничивать себя любимого и любих друзів
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И что есть те кто в это верит?!!

Забыли уже про уменьшение тарифов и про то что будут давить ОЛИГАРХОВ и МОНОПОЛИИ!(обещания перед выборами) И что тарифы растут, монополии развиваются, ОЛИГАРХИ то же не плохо себя чувствуют! Так что пофигу кто что говорит главное что делают! А по факту вроде собираются чиновникам зарплаты повышать!
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В 2019 році на утримання чиновників витрачається 45% ВВП країни. Невже стануть витрачати "всього" 40,5%? Яка радість... В Швеції весь держапарат витрачає на всі потреби держави (аппарат управління, дипломати, поліція, армія, вязниці) 15% ВВП. Решта - прмі соціальні видатки населенню. У нас податки на 20% більші ніж в Швеції, а ось соціальні видатки були 13,6% ВВП. Оце заживем! Хоча ... мабудь клоун усьо витратить на цирки, шоу і телепузіків-миротворців - це ж так прикольно... Зеленський доручив скоротити на 10% витрати на чиновників у бюджеті-2020 - Цензор.НЕТ 8203
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Видать человеку не хватило в Японии на гейшу. Страна, надо помочь!
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А крайними и лишними окажутся учителя, врачи, воспитатели...
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А то что то самолеты и кортежи из 20 машин никак не состыкуются с предвыборным велосипедом
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Начинай с себя.
В США, есть Белый Дом, Кемп Дэвид и Блэр-Хаус (гостевая резиденция).
А в Украине не менее семи резиденций (и это без Крыма, в котором еще восемь).
Не слишком ли много для одного "слуги" в беднейшей стране Европы?
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Зелебоб поручил... Отакой царь! Типа грозный-жук навозный. Сразу все усрались, как, например те таможенники, которых он недавно разогнал Зеленський доручив скоротити на 10% витрати на чиновників у бюджеті-2020 - Цензор.НЕТ 7524
Они взяли и положили на него то, что он клал на пианино
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нехай шмаркля починає з себе.

за таке лайно в Президентах платити щомiсяця 78 мiльйони...за ЗєлєБеню i 7 тис. гривень забагато.
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Працівникам держслужби статистики приготуватись на вихід. Думаю, що економія почнеться з них. Дубілет вже їх "скоротив".
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