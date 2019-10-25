 Зеленський доручив скоротити на 10% витрати на чиновників у бюджеті-2020

Про це повідомляє його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема Зеленський заслухав міністра фінансів Оксану Маркарову щодо основних показників і поставив завдання скоротити витрати держбюджету на наступний рік на утримання чиновників на 10%.

"Це дозволить заощадити кошти і направити їх на соціально важливі статті бюджету. Це скорочення не має торкнутися вчителів і лікарів - тих, від кого залежить майбутнє України", - зазначив глава держави.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала законопроєкт, який передбачає запровадження державної служби за контрактом. ВIДЕО