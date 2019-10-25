 Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках

Як повідомляє сайт Верховної Ради, Арахамія в п'ятницю зареєстрував проєкт постанови №2312 про створення тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії, (Харківська обл.), Сватовому (Луганська обл.), Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) в період з 2014 по 2018 роки.

Текст проєкту постанови поки на сайті парламенту не оприлюднено.

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