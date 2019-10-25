EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  887  70
Матеріали за темою:
Все про:ТСК (95) Арахамія (95) Сватове (8) Балаклія (127) Калинівка (172) Ічня (99)

 Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонує Верховній Раді створити тимчасову слідчу комісію з питань розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014 -2018 роках.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, Арахамія в п'ятницю зареєстрував проєкт постанови №2312 про створення тимчасової слідчої комісії Ради з питань розслідування пожеж (вибухів) на складах боєприпасів в Ічні (Чернігівська обл.), Калинівці (Вінницька обл.), Балаклії, (Харківська обл.), Сватовому (Луганська обл.), Кривому Розі (Дніпропетровська обл.) в період з 2014 по 2018 роки.

Текст проєкту постанови поки на сайті парламенту не оприлюднено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деркач і Дубінський запропонували Раді створити ТСК з розслідування міжнародної корупції Гонтаревої, Яресько та уряду Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156006
 
   
 Топ коментарі
 
По не выполненным обещаниям ЗЕни они комиссию создать не хочут!?)))))
 показати весь коментар
 
Так, арахноїда більше мухами не годувати 😕
 показати весь коментар
 
А ВСК по вопросу подкупа слуг не? Это же чистой воды криминал с реальными сроками.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
создавайте, чего уж там. делать же больше нечего.
 показати весь коментар
 
 
Больше комиссий, экзотичных и разных. Вроде для этого специальные органы есть которые все расследуют, но этим парламентерам походу действительно нечем занятся, кроме как видимость выполнения своих обещаний создавать. А! И еще копать на папередников, что есть силы
 показати весь коментар
 
 
Оце його током торкнуло після "проктологоаналізатора". Не ходіть Зебобіки на перевірку до "проктолога" Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 8379
 показати весь коментар
 
Здається Давид Браун Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 9034 Істинний словянин, безпощадний до ворогів України Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 2403
 показати весь коментар
 
 
Единственное, что уже там можно "нарасследовать" - это служебную халатность и чего нет наказаных. Остальное - пустопорожнее бла бла бла.
 показати весь коментар
 
 
Вполне возможна халатность.
Но нужно выяснить, кто покидал склады накануне взрывов.
 показати весь коментар
 
 
Та к бабке не ходи - те же, что и Святой Лерке Магдалине хату подпалили.
 показати весь коментар
 
 
А ВСК по вопросу подкупа слуг не? Это же чистой воды криминал с реальными сроками.
 показати весь коментар
 
 
Ого.
Будемо дивитись як Путін проходить поліграф?
 показати весь коментар
 
 
на жаль ні . але я догадуюся , кого почнуть викликати на допити
 показати весь коментар
 
 
По не выполненным обещаниям ЗЕни они комиссию создать не хочут!?)))))
 показати весь коментар
 
 
Рейтинг падає, треба розпочати якийсь срач, та знйти привід знов почати поливати гавном Порошенка.
Але це може бути і атака на Собакова.
 показати весь коментар
 
 
та ну . у них (точніше у портова ) поки що порошенко головний ворог , потім будуть турчинова зживати . реваншисти хренові .
 показати весь коментар
 
Сиди тихо андрюща,а то путин нападёт.
 показати весь коментар
 
 
что одно бы закончили, а потом другим заниматься, а потом начнут плакать что не хватает ресурсов, а их и нет, как и мозгов у них...
 показати весь коментар
 
 
арахмундии радо двигаться на йух........освобождать историческую родтну Абхазию. А Украинцы приедут в гости на сезон!
 показати весь коментар
 
 
Молодец Без яиц. Если сам ничего не можешь придумать, ищи что там ещё у прежней власти было.
 показати весь коментар
 
 
Урон Украине колоссальный .Винных найдут.И это будут не солдаты.
 показати весь коментар
 
 
Это ещё счета за тепло не пришли. В декабре, когда они прийдут, посмеёмся !
 показати весь коментар
 
 
Прикинь сколько дебильных инициатив посыпется от СЛУГ!?))))))
 показати весь коментар
 
 
Можно, например, горобцов считать начать. Опять же жителям Прилук, Каменского занятие найдём .
 показати весь коментар
 
ну кроме прилук ще багато мілких підпріємців закрились , із за курса не витягнули, бізнесплан був 30-32 за евро і коли став 26 то ((((( так що якщо на заході горобців шугануть , сісти їм не дадуть до сходу
 показати весь коментар
 
Правильное решение.
Нужно разобраться какой враг это совершил, внешний или внутренний.
На халатность не очень похоже.
 показати весь коментар
 
 
тц хто це зробів уже мохляндії ордена натирають
 показати весь коментар
 
А ОНИ НЕ ХОТЯТ ШО ТО ПОЛЕЗНОЕ ДЛЯ УКРАИНЫ И ЕЕ ГРАЖДАН ДЕЛАТЬ СЕЙЧАС - ПОКА ОНИ ТОЛЬКО УХУДШАЮТ, СВОИМИ ЗАКОНАМИ ЖИЗНЬ, УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМ СЛОЯМ НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА В УКРАИНЕ - А ЭТО ТУПОЕ ОТВЛЕЧЕНИЕ ВНИМАНИЕ -есть для этого те кто за это деньги получает - вот пусть они и делают - это так просто
 показати весь коментар
 
 
Всем слоям населения цензора?
Откуда инфа, индеец?
 показати весь коментар
 
 
"Грузин прибабахнутый", ты лучше подумай, когда заработают ВСК над твоими "10% нелетальных ошибок" в принятых вами законах, во время "Турборежима"...
 показати весь коментар
 
 
Головатюк, а "голова" у тебя - чтобы шапку носить? Я написал не о "грузинах вообще", а о конкретном, "прибабахнутом".........
 показати весь коментар
 
 
слухай сюда , холодний (надіюсь що ще не посинів ) він не грузин.
 показати весь коментар
 
"Слухай сюда, посинівший", а хто ж він, за національністю? Прізвище - грузинське - значить, батько - грузин.. Абхазом буть не може, бо не тікав-би звідти... Хто мама - не відомо.. Що - "не може буть?!..", як в анекдоті?
 показати весь коментар
 
а, може, нарешті, крадіїв-олігархів, як і обіцяли(тобто брехали?) , до відповідальності притягати почнете??? В 3-х країнах світу: Англії, США. Швейцарії є докази відмивання коломойшею вкрадених в Україні коштів, то чому саме в обікраній ним та його угруппуванням, країні, досі не розпочато слідство з урахуванням матеріалів слідчих вищенаведених країн????
 показати весь коментар
 
Ха-ха . коломойському ще й грошей підкинули бо літаки облітают тереторію лугандонії і тратят пальне . 5 мільярдів , аж не віриться бл.
 показати весь коментар
 
Надо добавить Новобогдановку и Лозовую..А бывшему главковерху я бы советовал от стыда удавиться.
 показати весь коментар
 
 
я так розумію, що главковерх в той час курив на посту , ну коли бомбу закладували .
 показати весь коментар
 
Главковерх у нас для принятия парадов во время катастрофы. И Мальдивы с Панамой обогащать.
 показати весь коментар
 
Кого зараз хвилює 2014 рік? Це справа навіть не десята за значимістю, не загаджуйте нею інформаційний простір.

Уклоністи війська відводять і позиції всі залишають ворогу, а ви про склади мізки засираєте.

P.S. Таке враження, що не вдалося притягнути Пороха за канібалізм брата, тепер шукають нову справу.
 показати весь коментар
 
 
Коли вже будуть оприлюднені матеріали справи по самому Арахамїї? Як він замутив схему про постачання ПММ в АТО за завищеними цінами і заробив на цьому свій мільйон баксів?
 показати весь коментар
 
Предлагаю другую тему для расследования:

Зеленскому помогли ботофермы. Политтехнолог раскрыл скандальные подробности

Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 5914

Политтехнолог Дмитрий Раимов признал, что во время президентской избирательной кампании 2019 года в интересах Владимира Зеленского работали ботофермы. Армия ботов должна была нивелировать негатив после скандала со сдачей анализов тогда еще кандидатом в президенты.

«Мы не работали в штабе Зеленского, не получали никаких гонораров… Нас пригласили джентльмены, которые очень хотели, чтобы поменялась власть и, можно сказать, сочувствовали кандидату Зеленскому», - заявил Раимов.

Суть работы «группы поддержки» состояла в том, чтобы заставить общество изменить отношение к кандидату Зеленскому. «Мы отбивали негатив от Зеленского в социальных сетях. У нас для этого есть все необходимые компетенции, команда и свои ботофермы, сетки публичных страниц, Тelegram-каналы и группы экспертов и блогеров», - рассказал политтехнолог.

Раимов признает, что ботофермы - сильный и эффективный инструмент во время выборов: «Это сильный инструмент… Точно знаю, что этот инструмент работает. Люди читают комментарии и на их основе формируют свое мнение».

Источник
 показати весь коментар
 
 
Или вот это, например:
Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 9633

Премьер негосударственного образца Гончарук сказал, что "роста ВВП на 40% уже не будет" и затем призвал украинцев "повірити державі і дістати гроші з-під подушок"
- Кортежів не буде
- ФОПи ніхто чіпати не буде
- Тарифи зростати не будуть, тарифи знизять
- Субсідії ніхто чіпати не буде
- ВВП збільшиться на 40%
- Українці самі будуть вирішувати, кого призначати Генпрокурором, Головою СБУ, МВД, МО...
- 40.000.000.000 і ще два мішка інвестицій
і ще багато-багато цікавих жартів від "Кварталу 95".

Я їм пздць як вірю.
А ви?
Аллан Левитов
 показати весь коментар
 
 
Алкоголик - достойный член ЗэКоманды

Даже Масляков не выдержал:

"в политике не должно быть участников КВН, а Сивохо и вовсе не подходит на такую высокую должность,поскольку он часто уходил в себя(в запой,в смысле)и играл в КВН с большими перерывами.«Как бы это сформулировать помягче...Уходил в себя-вот так скажем»- солома (@elnazaro777) October 24, 2019
 показати весь коментар
 
 
Бреше, як собака: прем"єр Гончарук похвалився ЧУЖИМИ досягненнями

Премьер-министр, имеющий "диплом негосударственного образца", сегодня хвалился достижениями ПРЕДЫДУЩЕЙ команды (команды Порошенко и Гройсмана) - де, "мы поднялись на 48 пунктов в рейтинге doing business".
Только вот рейтинг этот, составлялся на МАЙ 2019 года).
Но потом кто-то решил, что "хуже_не_будет"...

- Готовятся протестовать "счастливые" освітяне
- Готовятся протестовать "счастливые" шахтеры
- В Днепре закрывается "Петровка" (завод им. Петровского)
- Собираются бастовать сотрудники КрАЗа - т.к. им режут зарплату и переводят на 4-дневку
- Банкротится "Запорожтрансформатор"
- Эксперты говорят, что после перестановок "зеленые" могут угр@бить "Укрспирт" за полгода
- Пишут - в Харькове оборонный завод, предыдущие 5 лет работавший в три смены - теперь перевели на 4 дневку. И урезали зарплаты.
- Остановился завод в Прилуках. Табачники (ТОП-налогоплательщики) собираются уходить из Украины
- Уходят неглупые ТОП-чиновники из госструктур (т.к., предположительно - понимают, что с "зелеными" грядет пздц, и никто не хочет брать на себя ответственность)
- В л/с пишут, что также активно гроб&тся "АНТОНОВ" (после встречи с Зеленским - президент Бразилии написал что "Украина будет покупать в Бразилии самолеты". Хотя АНАЛОГИЧНЫЕ производит "АН")

думаю, мы услышим еще много подобного в ближайшее время.
Почему никто не радуется? Говорили же "будет смешно"? ГДЕ СМЕХ, ГДЕ РАДОСТЬ?

Аллан Левитов
 показати весь коментар
 
 
не чЁ- не чЁ , сч 95-й начнет ездить в мохляндию на гастроли , такой подъем экономики будет.
 показати весь коментар
 
Странный парень , как все "слуги" . Для чего расследовать то , что взорвалось ? Может быть лучше усилить охрану для того , что осталось ?
 показати весь коментар
 
 
Так вже ж при петрі було доказано, що то інепланетяни винні... Що кому не зрозуміло? Арахамія пропонує Раді створити ТСК для розслідування вибухів на складах боєприпасів у 2014-2018 роках - Цензор.НЕТ 1090
 показати весь коментар
 
 
Правильно! Свыня с подельниками должен за все ответить!
 показати весь коментар
 
 
Продолжай полировать и думать, что это шоколад)))
 показати весь коментар
 
 
А может тск на всех Б,,, ну уродов, раскравших армию до 2014г!!! Когда она оказалась голая, босая, без иправного вооружения и боевой техники и с разваляной системой хранения боеприпасов!!! Дебил!!! Урод хочет наказать тех кто не сдал Украину, при нуле в казне восстановил армию, вооружение, дал зарплату адекватную рынку!! Идиоты все нельзя было сделать!! Нужно было, но не возможно!!!
 показати весь коментар
 
 
И без слуг уже все расследовали. Видно, Раша интересуется результатами, а комиссия как раз их и получит. Арахам - полезный идиот?
 показати весь коментар
 
5 арсеналів,це тисячі вагонів ***********,це невідновні збитки на мільярди доларів. Арсенали були пограбовані мародерами в погонах і потім підпалені.
 показати весь коментар
 
 
Блін! Читаю висери порохошвалі і впевнено заявляю: вони хворі на всю голову і хворі невиліковно! 5 складів, стратегічний запас *********** України, знищений і це - під час війни! Ну ніколи було сивочолому брехуну, на той час - верховному гавнокомандуючому, займатись армією. Воно ж до влади дорвалося тільки щоб тирити, тирити і ще раз - тирити. Обов"язково потрібно проводити розслідування цієї ганьби і винних саджати. Мільярдні збитки нанесені Україні, а винних - нема. Можливо наші Герої і не відповідають на обстріли лугандонської нечисті, бо нема чим?
 показати весь коментар
 
странно, разве до сих пор не расследовано?
вроде ж и уголовные дела были и суды.
что еще не ясно?
 показати весь коментар
 
Знаєте, є така собі прикольна пісенька: судьи рассудили ясно - гости к драке не причастны,
бил хозяйку лишь один Иван, все довольные остались,
снова в гости все подались,Иванов же прямо в Магадан.
Хто небуть з керівництва, хто мав би відповідати за збереження і безпеку стратегічних складів під час війни, відповів по закону? Ні! Якогось "прапора" "Іванова" можливо і покарали, а можливо і ні. Як в цій пісні.
 показати весь коментар
 
верное решение. никто из высшего руководства не понёс ответственность.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору