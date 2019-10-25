 "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма

Про це у Чернігові, після традиційного вручення стипендій Благодійного фонду "Україна" кращим студентам Чернігівського національного технологічного університету, сказав експрезидент України Леонід Кучма, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так - а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося... Це взагалі "здати нас із потрохами", так би мовити", - зазначив політик.
За словами Кучми, проведення виборів на Донбасі без попереднього виведення військ, роззброєння, відновлення українського кордону - це повний абсурд. Бо за нинішніх умов контролювати виборчий процес туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти.
Не може бути мови і про особливий статус Донбасу, вважає експрезидент, тому що це - шлях до конфедераційного устрою України, який для нашої держави є неприйнятним.
Ще одним нюансом, який треба враховувати, перш ніж погоджуватись на якісь умови, зауважив Кучма, є стан окупованої території.
"Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно 100 млрд євро", - сказав він.
Відтак, додав політик, відновлення миру на Донбасі - процес тривалий, відповідальний і значною мірою залежить від позиції лідерів європейських країн, а, особливо, від позиції Президента США Дональда Трампа.
"Бо сьогодні тільки ця країна більш-менш має вплив на Росію", - зауважив Кучма.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра".
- сегодня минус 8 военных преступников...
але добре, що він озвучив свої думки з приводу цієї "формули".
В нас там у владі мазохісти позбирались ? Чи просто дурні ?
Кучма - в твоей весне
Кучма - в каждом счастливом дне
Кучма - в тебе і во мне.
Так какого же чёрта ты с ней согласился?!!! Что, "жареным запахло" - боишься, что повесят, рядом с "Блазнем", на Майдане?!........
первым пунктом у штанмайера разведение войск вдоль линии соприкосновения (а не вывод их с нашей территории нах), а вторым - выборы в "зоне дыры"
т.е не тишина (чтоб не стреляли), не вывод ихтамнетов, не восстановление границы под контролем ОБСЕ или еще кого (уж если не под нашим), а уж потом бы выборы по законам Украины (в идеале...) ... но...
(да Вы, наверное, это и так знаете!!!...пардон еще раз)
вместе с зеляй обосрались!давить нужно этих гнид зеленых!
..
По чему ты не в тюрьме?
Закінчення війни на Донбасі його реінтеграція та вирішення питання Криму може бути здійснене через передачу цих регіонів в управління міжнародним організаціям. До речі, так було з Сінгапуром, Гонконгом, так зазначено в конституції Польщі (звісно, це стосується їх і їх прийнятих запобіжників) В УКРАЇНІ це питання може бути вирішене на всеукраїнському референдумі, згідно КУ. За пять років, ні одна міждународна організація такий проект не запропонувала. Тому треба створювати таку міжнародну організацію, що передбачено Проектом "Внесок України в світовий розвиток та лідерство Європи" http://www.c2n.biz
Не будь этой плешивой гниды, не было бы и януковича и кацапы не напали бы на Украину.
раша пойдет на уступки только в том случае,если Украина не выйдет из орбиты мордора
он подписант - моника не при делах .....