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 Політика України
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Все про:Кучма (386) Донбас (13405) Формула Штайнмаєра (151)

 "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма

Так звана формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не приведе, оскільки вона не є формулою миру.

Про це у Чернігові, після традиційного вручення стипендій Благодійного фонду "Україна" кращим студентам Чернігівського національного технологічного університету, сказав експрезидент України Леонід Кучма, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Формула Штайнмаєра до миру на Донбасі не призведе, бо це не формула миру. Це формула на якийсь час політично чи так - а раптом ми дотиснемо українців, вони на неї погодяться, і ми розвернемося... Це взагалі "здати нас із потрохами", так би мовити", - зазначив політик.

За словами Кучми, проведення виборів на Донбасі без попереднього виведення військ, роззброєння, відновлення українського кордону - це повний абсурд. Бо за нинішніх умов контролювати виборчий процес туди не поїдуть ні спостерігачі, ні журналісти.

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Не може бути мови і про особливий статус Донбасу, вважає експрезидент, тому що це - шлях до конфедераційного устрою України, який для нашої держави є неприйнятним.

Ще одним нюансом, який треба враховувати, перш ніж погоджуватись на якісь умови, зауважив Кучма, є стан окупованої території.

"Цей регіон практично зруйнований. За найскромнішими розрахунками, на його відновлення потрібно 100 млрд євро", - сказав він.

Відтак, додав політик, відновлення миру на Донбасі - процес тривалий, відповідальний і значною мірою залежить від позиції лідерів європейських країн, а, особливо, від позиції Президента США Дональда Трампа.

"Бо сьогодні тільки ця країна більш-менш має вплив на Росію", - зауважив Кучма.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156004
 
   
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В этом Кучма абсолютно прав. А Вован в этих вопросах все еще несмысленыш (в лучшем случае).
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На Московии день прошел не зря
- сегодня минус 8 военных преступников...
"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, - Кучма - Цензор.НЕТ 8856
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йому доручили - він підписав. він же не від свого імені підписував.
але добре, що він озвучив свої думки з приводу цієї "формули".
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а что не подписать не как? понял рыжий, что лажанулся сейчас начнётся поиск виноватых. по моему порошенко назначат или гонтареву!
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Вот как запел, а ведь пел совсем недавно противоположное
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Подписать не значить виконувати, Будапештский более весомый документ,також подписали и исполняют?все подписавшийся США,Европа,Мордор? Хрен там растоптан,минский порох подписал,но чтоб подавить агрессию,так как грады,в то время,потянуть время никто не думал воплощять в жизнь,так что не надо попрекать на попередников они не воплощали ту филькину грамоту,и при порохе не было и близько такого лозунга Ни капитуляции так как знали что президент не воплотит в жизнь антиукраинский закон
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Країні потрібно ще більше нових обличь!
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Так а для чого тоді її запроваджувати якщо миру не буде ?
В нас там у владі мазохісти позбирались ? Чи просто дурні ?
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чого ви не задавали такі питання в 2015 році? це ж звідти все йде
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шо с вашей памятью ? ДЛЯ ТОГО ШОБ ТАНКИ ОСТАНОВИТЬ - ТАК ПОНЯТНО
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Все они понимают - под дураков косят
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Мабуть тому, що її ніхто не збирався втілювать
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Бо він офіційний представник презЕдента і отримав команду поставити підпис
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Та ти шо??!! То якого ти х*я там домовляєшся та робиш з козломордими в тому Мінську???!!!
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Да уж................... кучма чувстыет. озузает свою вину......
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всі процеси йдуть з 1997-99, які започаткував Кучма.

Кучма - в твоей весне
Кучма - в каждом счастливом дне
Кучма - в тебе і во мне.
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Щось я не розумію, це зараз каже той самий Кучма, чкий власне і підписав цю формулу?
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"Формула Штайнмайера" к миру на Донбассе не приведет, - Кучма..
Так какого же чёрта ты с ней согласился?!!! Что, "жареным запахло" - боишься, что повесят, рядом с "Блазнем", на Майдане?!........
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Замполит Холодньій , так и президент говорит то же самое , сначала вьівод войск и вооружений. Не наезжай на Кучму , он старший по званию. Директор ЮМЗ имел звание генерал-лейтенанта на время "особого периода".
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извините, что влазю ))) пардон.
первым пунктом у штанмайера разведение войск вдоль линии соприкосновения (а не вывод их с нашей территории нах), а вторым - выборы в "зоне дыры"
т.е не тишина (чтоб не стреляли), не вывод ихтамнетов, не восстановление границы под контролем ОБСЕ или еще кого (уж если не под нашим), а уж потом бы выборы по законам Украины (в идеале...) ... но...
(да Вы, наверное, это и так знаете!!!...пардон еще раз)
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Кучме нельзя отказать в здравом смысле.Сейчас надо отделить прошлое от настоящего.И пока не предъявлять обвинений по прошлому,хотя там немало крови и горя.
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А к чему привело твои заигрвания во время президентства с донецкой бандой ? К чему ты убил Гонгадзе ? Зачем выгнал старого зятя ,чтобы женить пинчука на своей дочке ?
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Вот это поворот. Это на русском. А на українській мові, тиць пиз....ць таку ситуацію можна назвати.
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А якого милого було підписувати оту цидулку Сайдіку? Ну хіба що на догоду Хутіну.
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кучма - творец этой войны.И не он собирается ее закончить.
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Шо ти сєпар брєдіш? А ***** тіпа вже і не при дєлах?
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Сам ты сепар. Балты с самого начала оборвали с рашкой. А мудила с ней все наладил. Затащил кгб во все органы и развалил экономику с выращенными им олигархами.
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Не будь донецких олигархов - не было бы и войны. Именно они не хотели "Закона о незаконном обогащении".Впрочем как и другие олигархи Украины. Но именно на них располагала расия. А теперь вопрос - кто договаривался с донецкими и потакал им,чтобы его выдвинули на второй срок ?
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КУЧМА - ПОРОБОТ - ФАКТ И ЭТО НЕ АНЕКДОТ))))))))
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Вот это заднюю включили. Аж асфальт загорелся.
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Не знаю чи асфальт, а підошви та п"ята точки опори щось відчувають.
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Значить свідомо скоїв злочин проти України і українців коли підписав цю отруйну "формулу".
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Йому, після підпису відмови від ядерного озброєння щось підмахнути, - вже не проблема. А повинен був сидіти вже більше десятка років за державну зраду.
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зассали мрази!
вместе с зеляй обосрались!давить нужно этих гнид зеленых!
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О!!! Так а до чого ж тоді обнімашки Гаранта з штанамиМайєра? Хтось розхитує човника...
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Климкин, экс-глава МИД напомнил, что формула появилась в конце 2014 года. Тогда Верховная Рада приняла закон об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Украина готовилась к проведению там местных выборов в декабре 2014 года, но РФ сорвала процесс, решив провести свои "фейковые" выборы на месяц раньше, в ноябре.
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Формула Штайнмайера - формула кипитуляции.
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Кучма,по твоему приказу,отрезали голову Гонгазе.
По чему ты не в тюрьме?
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А нафига порох пошел на создание минского договорняка?
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Кучма, ще той гад, але на переговорах і підписанню формули він діяв за вказівкою ОП, хоча і мав власну думку.
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Именно поэтому два Вовочки за нее и уцепились...
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ДО ПИТАННЯ ФОРМУЛИ ШТАЙМАЕРА,
Закінчення війни на Донбасі його реінтеграція та вирішення питання Криму може бути здійснене через передачу цих регіонів в управління міжнародним організаціям. До речі, так було з Сінгапуром, Гонконгом, так зазначено в конституції Польщі (звісно, це стосується їх і їх прийнятих запобіжників) В УКРАЇНІ це питання може бути вирішене на всеукраїнському референдумі, згідно КУ. За пять років, ні одна міждународна організація такий проект не запропонувала. Тому треба створювати таку міжнародну організацію, що передбачено Проектом "Внесок України в світовий розвиток та лідерство Європи" http://www.c2n.biz


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И теоретик/практик "коммунизма с человеческим лицом" выполз!
Не будь этой плешивой гниды, не было бы и януковича и кацапы не напали бы на Украину.
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любая форма не приведет к миру
раша пойдет на уступки только в том случае,если Украина не выйдет из орбиты мордора
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Во-во... регион разрушен, остались одни сепары и предатели, от которых ничего хорошиго ожидать не нужно! потратить 100 млрд евро в никуда тогда как остальные нормальные в ж*пе, было бы разумнее отгородить высоким забором до лучших времен и избавиться от этого гемора !
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Все верно вайну ни в коем случае нельзя прекращать а уж тем более ликвидиртовать лднр!Да петя-ботики?
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Ща Зеля его уволит и назначит более податливого
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он громоотвод, он зеле нужен шо б в него камни кидали.
он подписант - моника не при делах .....
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Кучмо, крутил-мутил, наконец то родил! "Формула Штайнмаєра" до миру на Донбасі не приведе, - Кучма - Цензор.НЕТ 1536
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Просто прижали его бизнес - реформаторы)
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ну чо, свиньи, наслаждаетесь успехами майдана?
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