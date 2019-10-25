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 Політика України
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 Комітет ВР з питань інформаційної політики розробляє новий законопроєкт про медіа в Україні, - Потураєв

Комітет Верховної Ради України з питань інформаційної та гуманітарної політики працює над створенням законопроєкту про медіа в Україні, чорновий варіант якого буде винесено на публічне обговорення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив глава підкомітету з питань інформаційної політики Микита Потураєв під час конференції "National media talk" у Києві в п'ятницю.

"Він (закон. - Ред.) - про те, що зараз являє собою український медіаринок. Звичайно, закон не може визначити, яким має бути медіаринок, але він дійсно, зважаючи на проблеми, може уявити, що буде далі в коротко- , середньо- і довгостроковій перспективі", - сказав Потураєв.

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За його словами, перший чорновий варіант документа буде винесено на публічне обговорення, і після досягнення консенсусу "в листопаді можна буде провести голосування в другому читанні".

"Ми створили робочу групу. Власне, вона створилася, в тому числі, за підсумками дискусій, які були ще починаючи з кінця літа. До неї увійшли юристи, представники медіаіндустрії, міністерства", - розповів парламентарій.

Потураєв пояснив, що в законі будуть враховані зміни, які відбулися в медіасфері, соціумі, технологіях, а також вимоги угоди про асоціацію з ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156001
 
 
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Когда покращення для зелохов будет, а то как то уже стыдно за них.
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Дай хоть трохи насолодитись жити по новому
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Раз є ринок, то повинен бути й товар.
Ось він. І головне, недорогенько.

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Як хитро! До, приспчнн, уваги прислів асоціацію з ЄС. Насправді будуть знати кати гайки за кацапським лекалом. Бо незалежна журналістика заважає отримувати повний кайф від грабежу і мародерства.
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