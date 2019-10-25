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 Політика України, Суспільство
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Все про:школа (719) їжа (101) Гончарук_Олексій (197)

 Гончарук дав два тижні на підготовку плану щодо безпечного харчування у навчальних закладах

Прем'єр-міністр Олексей Гончарук доручив областям упродовж двох тижнів підготувати план приведення в порядок державної політики в сфері безпечного харчування в навчальних закладах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Гончарука в фейсбуці.

"У наших школах і садках щодня харчуються 5 млн дітей. За 2019 рік у 38% установ встановили порушення в організації харчування - 626 отруєнь. Щодня майже половина дітей наражаються на небезпеку. Це неприпустима історія!" - написав прем'єр.

Він додав, що в областей є 2 тижні, щоб підготувати реалістичний план приведення в порядок державної політики у сфері безпечного харчування в навчальних закладах.

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Гончарук також підкреслив, що важливо впровадити постійне і систематичне навчання персоналу, що працює у сфері дитячого харчування.

"Плюс необхідно внести зміни до відповідних постанов та визначити перелік дітей, яким рекомендована безглютенова і безлактозна дієта. І оновити список рецептурних довідників і збірників меню для шкільних їдалень та осучаснити Державні санітарні правила і норми облаштування шкіл та садочків", - зазначив він.

Крім того прем'єр поставив умову до 15 листопада виконати завдання і відзвітувати про результати главам МОЗ, Міносвіти, Міністерства фінансів, Мін'юсту і Міністерства економіки.

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Гончарук дав два тижні на підготовку плану щодо безпечного харчування у навчальних закладах 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3156000
 
 
 Топ коментарі
 
и булочку. Она, правда, крошечная была). В месяц молоко и булочка стОили 1 рубль и 4 копейки. Многим кипяченое молоко не нравилось, но всех буквально заставляли его пить, чтобы не быть голодным). А какие вкусные были котлеты в тесте! Да и просто котлета с хлебом по 11 копеек! Всё было вкусным). Сейчас в школах так детей не кормят.
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это придурок с арифметикой знаком?? 626 из 5,000,000 это ПОЧТИ ПОЛОВИНА ))))))
эти зеленкины возмущались отсутствием профильного образования у климкина и луценко.
у зеленого премьера ВООБЩЕ никакого нет. ни ксивы ни образования...
дурак дураком на самокате..))))))))))
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Ёлы-палы! Кого я вижу?! Мой лепший госдеятель. Гончарук, ***, вали *****!
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В орде солдат под Читой расстрелял сослуживцев. 8 погибло(втч 2 офицера) туча ранена.Это прекрасно.
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Строгий!!! Капез!!!! Прям библейские сроки сотворения мира!!!
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колись нам за СССРу до третього класу давали стакан кипяченого молока - молоко з ферми привозили,
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и булочку. Она, правда, крошечная была). В месяц молоко и булочка стОили 1 рубль и 4 копейки. Многим кипяченое молоко не нравилось, но всех буквально заставляли его пить, чтобы не быть голодным). А какие вкусные были котлеты в тесте! Да и просто котлета с хлебом по 11 копеек! Всё было вкусным). Сейчас в школах так детей не кормят.
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ви думаєте в тих котлетах було м'ясо? ну може, як зараз пишуть на шоколадках - можливі сліди горіхів, молока і тп. Так і м'яса там, мабуть, були сліди - але було смачно.
а молоко да - пили по пів-стакана, бо все інше була пінка, якщо повезло без пінки, то і цілий стакан...булочки не пам'ятаю..мабуть дійсно така була маленька булочка, що і не запам'ятав її.
але те молоко давало тоді нам - дітям здоров'я.
от не знаю, зараз видають дітям в школах молоко?
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Экология отвратительная,питание с фосфатами поэтому детки болеют
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А законе о бюджете этого года или на следующий год заложены средства на это?
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средства на это? - а как же! как же без этого!
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ГЫ ГЫ совок неистребим просто противно дал дал одна показуха блин ну орден себе на лацкон прикрути имени сутулова
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это придурок с арифметикой знаком?? 626 из 5,000,000 это ПОЧТИ ПОЛОВИНА ))))))
эти зеленкины возмущались отсутствием профильного образования у климкина и луценко.
у зеленого премьера ВООБЩЕ никакого нет. ни ксивы ни образования...
дурак дураком на самокате..))))))))))
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Сценарий четвертого сезона прямоэфирного сериала «слуга народа» Октябрь 25, 2019Без рубрикиКомментарии
Гончарук дав два тижні на підготовку плану щодо безпечного харчування у навчальних закладах - Цензор.НЕТ 1537Почему четвертого сезона? Потому что первые три сезона публика с восторгом в 73% посмотрела по телевизору, а сейчас в виде реалити-шоу идет четвертый, который нравится куда меньше. Приходится корректировать.
Об этом говорится в сегодняшней статье политического эксперта Александра Кочеткова для «Политеки».
Сериал начинается с того, как Василий Голобородько проходит триумфальным путем вдоль Мариинского дворца, подпрыгнув, чмокает друга Жеку в сияющую на солнце макушку, и заходит в Верховную Раду. И дверь перед ним не захлопывается, и солдаты не падают. Потом, конечно, удостоверение упало, но это так, неудачный дубль, а не символ, переснять да и всего делов!
А после инаугурации неповторимый Василий бросает прямо в лоснящиеся от неправедных доходов депутатские рожи: «Я вас распускаю!». Зал под куполом ненавидяще затихает, зато страна взрывается в овациях! Василий Голобородько - наш лучший президент! В стране стихийно начинают создаваться фан-группы президента, одну из них под названием «Самый выдающийся политик современности» возглавляет пока малоизвестный, но очень перспективный Андрей Ермаченко.


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Скоропостижно созданная партия Голобородько «Слуга народа - раб президента» в одну калитку побеждает на досрочных выборах. Даешь монобольшинство и моноправительство! Кто сказал, что перед выборами обещали демонополизацию? Так это для них, для олигархов и прочих вражин, а для себя - моновласть: непогрешимая, неутомимая, неудержимая!
И здесь возникает сюжетный перелом. Василий Голобородька как-то внезапно и в лобовую сталкивается с тем, что политическая жизнь вообще и президентская в частности - совсем не такие, как представлялось в предыдущих сериях.
Оказывается, бывший президент Рошенко, вроде неглупый человек, никак не намерен признавать справедливый проигрыш и с партнером Ахметченко начинает грязную реваншистскую игру, раскачивая государственную лодку, против чего в свое время гневно выступал.
Что старшему товарищу Коломойченко, производившему впечатление патриота, важно лишь получить компенсацию со своего обидчика Рошенко, а также вернуть любимую дорогущую игрушку, которую тот рейдерски отобрал. И ему плевать с крупнейшей в Европе синагоги, какие последствия это вызовет для Украины и ее президента.
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Что великому меценату Пинчукенко, казавшемуся порядочным человеком, важно получить доступ к последним активам страны, и ради этого он затеет с Коломойченко лютую подковерную схватку за власть. За его, Василия Голобородько, власть!
Что среди слуг-депутатов, которых он на себе занес в Раду, одна часть за смешные деньги готова голосовать за сохранение прежних коррупционных схем, другая намерена запустить новые схемы, не менее коррупционные, а остальные почти поголовно ничего в этом не соображают, но денег хотят не меньше понимающих.
Что российский император Путиненко и близко не желает никакого мира. Что европейские лидеры Меркеленко и Макроненко мира жаждут, но не в Украине, а с Путиненко. А также восстановления бизнеса с империей, пусть она хоть младенцев режет, но только тихо, чтобы можно было не заметить. Что президент супердержавы Трампенко хочет того же самого, то есть, власти и денег, а еще остаться на посту, причем, за счет всех остальных, Украины, в первую очередь.
И что для избирателей Голобородько цвет платья его жены во время зарубежного визита куда важнее всех договоренностей, во время визита достигнутых.
А ближайшее окружение вместо того, чтобы научиться управлению страной, освоит фантастический трюк из репертуара «девушки-змеи», а именно - смотреть на Василия Голобородько снизу вверх. При этом восторженно поедая его преданными глазами.
В целом выясняется, что шапка Мономаха тяжела не от драгоценных самоцветов, то бишь, возможностей, а таки от обязанностей. От необходимости одновременно заниматься сотней важнейших дел, ни одно из которых нельзя ни упустить, ни передоверить. Иначе из капитана корабля превращаешься в пассажира. Запертого в трюме, чтобы не путался у команды под ногами, бывший президент Селющенко может подтвердить.
По сценарию у президента Голобородько чуйка - будь здоров! Он пытается не стекать под уклон, преломить хлеб с союзниками и поломать врагов. Василий ведет разговоры и переговоры, со своими и чужими, убеждает и стращает. Он даже употребляет слова, простительные какому-то актеру легкого жанра, но никак не школьному учителю истории.
Да что там, Василий Голобородько снимается в самом длинном в мире видеоклипе продолжительностью двое суток, перекрыв свой собственный рекорд, в котором убеждает страну, что на самом деле все значительно лучше, чем пишут в коммунальных платежках и на магазинных ценниках. А в правительстве дебилов значительно меньше, чем они сами регулярно сознаются.
И?
И по нолям! Не в пользу Голобородько! Президент ощущает себя собакой: все чувствует и понимает, но сделать ничего не может.
Здесь кульминация сюжета.
Вспомнив актерское прошлое, отчаявшийся президент переодевается Харуном ар Рашидом, отправляется в люди пить пиво, и в наливайке на Троещине разговаривается с незнакомцем. Или же он пьет столетний «Луи ХІІІ» в своем кабинете, потом всю ночь сидит в Нете и натыкается на занимательный сайт. А может, ему неизвестно откуда фельдъегерской службой доставляют объемистый пакет…
Суть в том, что президент Голобородько вдруг узнает, что управлять страной, тем более, реформировать погрязшую в коррупции страну - это не кино. И не творчество вообще. И даже не миссия. Это тяжелый каждодневный труд, основам которого необходимо учиться. Учиться старательно, но быстро, потому что отстаем уже и от голодающей Африки.
Выясняется, что турбодвигатель - это хорошо, когда машина движется к цели, а если в противоположном направлении, то лучше турборежим заглушить и подумать, куда едем. А власть, надо же, обладает супернепостоянством и сверхтекучестью, просачиваясь к соперникам даже через микроскопические ошибки.
Голобородько, чьи глаза сияют от воодушевления и слипаются от недосыпа, собирает на Парковой свою победительную команду единомышленников, разбредшуюся по разным ведомствам и переругавшуюся в смерть (кроме лысого Жеки, который оформился главным советником премьера). И делится с ними обретенным откровением. Из которого вытекает, что таки придется жить и трудиться по-новому, как и собирались сначала. Но теперь характеристика «умно» перемещается на первое место.
Здесь - сюжетная развилка.
Либо разговор по душам тонет в колено-локтевых вздохах команды. И все останется, как и есть. Соответственно, разочарованная украинская публика проявит закономерное недовольство. Тогда продюсеры просто снимут сериал с эфира из-за катастрофически низких зрительских рейтингов.
Либо Василий Голобородько начнет работать с теми, кто знает, что делать и - главное - как. Независимо от того, пересекались ли они в одной учительской. И станет настоящим, а не ряженым президентом Украины. И тогда сериал получит пятый, шестой и далее сезоны.
ОТ АВТОРА: Кто его знает, а может в виде синопсиса ВАЗу и Зе-ко
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кадры ЗЕ




ДУЖЕ НЕВГАМОВНИЙ

@bob20006

ВСЕГО ЛИШЬ ДВА КОРОТКИХ ПРЕДЛОЖЕНЬЯ... И ВОТ ОНА - "ВОЕННАЯ ДОКТРИНА"..! ДАЙ БОЖЕ - НЕ ДОЖИТЬ ДО УНИЖЕНЬЯ..! ХРАНИ ТЕБЯ ВСЕВЫШНИЙ, УКРАИНА..!https://twitter.com/i/status/1187694815347167232
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А вот еще




Ja NeUmerHerwam

@neumerherwam

" #ЗЕрехвормы, **** вы хотели! Кто-то еще не понял, что власть в Украине захватили мафиозные кланы?Менеджер бандитов «Нурика» и Троня Станислав Ковалевский стал замминистра энергетики Украины • Портал ...https://kompromat1.live/articles/133109-menedzher_banditov_nurika_i_tronja_stanislav_kovalevskij_stal_zamministra_energetiki_ukrainy

Менеджер бандитов «Нурика» и Троня Станислав Ковалевский стал замминистра энергетики Украины
[Дата] 24 октября 2019 г.
Менеджер бандитов «Нурика» и Троня Станислав Ковалевский стал замминистра энергетики Украины
Менеджер бандитов «Нурика» и Троня Станислав Ковалевский стал замминистра энергетики Украины

Кабинет министров Украины назначил Станислава Ковалевского заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Эту информацию позднее подтвердили в пресс-службе правительства.

Как сообщалось, по словам Ковалевского, ранее он работал на ГП "Торецкуголь", ГП "Орджоникидзеуголь", а также "Добропольеуголь" (в настоящее время ООО "ДТЭК Добропольеуголь", ранее - ГП "Добропольеуголь").

Согласно данным в опубликованной 4 октября декларации, Ковалевский владеет долей в уставном капитале ООО "Мета лимитед" и ООО "Балтик систем". В то же время, согласно данным в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц предпринимателей, по состоянию на 7 октября Ковалевский уже не является соучредителем данных организаций.

Ранее Ковалевский занимал должность руководителя в ООО "ТД "Энергоуголь" (зарегистрированная в 2011 году в Донецке, соучредителями является Владимир Ефимов, Татьяна Гаращенко), а также ООО "Экоойл" (зарегистрированная в Донецке в 2009 году, учредителями которых являются Сергей Тронь, Роман и Нурулислам Аркаллаевы).
Больше читайте на портале Компромат: https://kompromat1.live/articles/133109-menedzher_banditov_nurika_i_tronja_stanislav_kovalevskij_stal_zamministra_energetiki_ukrainy
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