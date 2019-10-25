 Відсторонений глава Аграрного фонду Радченко - Милованову: "Вас втягують у процес рейдерського захоплення підприємства"

Про це Радченко написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Пане Міністре Тимофію Милованов, закликаю до Вашої адекватності і відповідальності. Вас втягують у процес рейдерського захоплення підприємства", - звернувся він до міністра.

Радченко стверджує, що за його відстороненням стоять виробники добрив з РФ. "Тіньові кардинали, Ви знаєте їх, переслідуючи особисті цілі і, відпрацьовуючи замовлення і мотивацію російського хімпрому, втягують Вас у безповоротну прірву", - стверджує він.

Радченко наголосив, що Аграрний фонд регулярно проходить аудиторські перевірки за міжнародними стандартами. "У цьому, 2019 році, Ви своїм указом ініціюєте ще одну, третю, безпідставну аудиторську перевірку діяльності ПАТ "АГРАРНИЙ ФОНД". Можна тільки уявити, яка буде програма перевірки. Вона ж Вами буде затверджена? І які напутні слова і вказівки Ви дасте перевіряльникам?" - пише Радченко.

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Раніше він повідомив, що його усунення фактично паралізує роботу підприємства. "Після мого звільнення в компанії не залишилося жодного заступника з правом підпису. Їх за 4 роки роботи так і не "узгодила" попередня влада!" - написав Радченко.

Про відсторонення керівника Аграрного фонду міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив 23 жовтня. На наступний день, 24 жовтня він опублікував доручення про проведення аудиторської перевірки Аграрного фонду.

Державне ПАТ "Аграрний фонд" створено навесні 2013 року. З 2015 року його очолює Андрій Радченко. У 2017 Фонд держмайна прийняв рішення про приватизацію Аграрного фонду. Його статутний капітал – 5 млрд грн.

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