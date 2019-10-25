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 Політика України, За кордоном
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Все про:асоціація (269) євроінтеграція (179) Кулеба Дмитро (152)

 Ми хочемо "підкрутити" деякі речі в Угоді про асоціацію з ЄС, - Кулеба. ВIДЕО

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба переконаний у необхідності поновлення Угоди про асоціацію для приведення його тексту у відповідність до реальних умов.

Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.

"Наша Угода про асоціацію складається з двох частин: політичної й економічної. Ми хочемо привести Угоду у відповідність до реальності. Тому що її зміст був узгоджений 6-7 років тому. Тобто, реальність кардинально змінилася і наші можливості з торгівлі вже просто вийшли за ті норми і стандарти, які закладено в Угоді", - сказав чиновник.

Він, зокрема, зазначив, що за 8 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання торгівлі з ЄС становить 8,1%. За його словами, це дуже висока динаміка і є цілі групи товарів, яких українська сторона готова більше постачати, більше продавати в ЄС, а ЄС готовий більше купувати.

Кулеба підкреслив, що для цього треба змінити угоду.

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Крім того, він зазначив, що є ще й другий блок - політична частина, яку також потрібно привести у відповідність до "реальних амбіцій і потенціалу".

"Ми не хочемо розкласти цю Угоду по поличках, вона має залишитися цілісною. Ми не хочемо зруйнувати те, що є. Ми хочемо, як то кажуть, "підкрутити" деякі речі для того, щоб зробити цю Угоду ефективнішою", - запевнив Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155997
 
 
 Топ коментарі
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Гірше - він прохвост. Випробоввє терпіння ЄС. Їхня мрія - відміна асоціації згор ання бкзвізового режиму. Тоді буде пряма дорога докаіапія в обійми і купа дешевої робочої сили до Бєні на віджаті підприємства.
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Вопрос - Подкрутить или закрутить?! ..хм.. не трогайте только пЭтин безвиз...пАдонки... Мы хотим "подкрутить" некоторые вещи в Соглашении об ассоциации с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2260
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да я ипу что им дали а что нет...но если честно то я бы им дал - догнал бы и еще раз дал по бубну...
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Сопли накрути Зе и Богдану!

Про политические "подкрутки" почему ничего не сказано???? Сдаете Украину!!!
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Правка будет небольшая, всего одна буква, ЕС сменят на ТС
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Не лізьте хоч у цю царину, школота!
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".....есть целые группы товаров, по которым украинская сторона готова больше поставлять, больше продавать в ЕС, а ЕС готов больше покупать...."
Кулеба !!!! Назови все товары, которые Украина готова продавать в ЕС!!!
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Наверно будут продавать сигареты с закрытых Зеленским табачных фабрик Мы хотим "подкрутить" некоторые вещи в Соглашении об ассоциации с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3347
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Он, в частности, отметил, что за 8 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост торговли с ЕС составил 8,1%. По его словам, это очень высокая динамика и есть целые группы товаров, по которым украинская сторона готова больше поставлять, больше продавать в ЕС, а ЕС готов больше покупать.
Кулеба подчеркнул, что для этого надо изменить соглашение.
Кроме того, он отметил, что есть еще и второй блок - политическая часть, которую также нужно привести в соответствие к "реальным амбициям и потенциалу". Источник: https://censor.net.ua/n3155997\\\\\\\\\\\\\

Перевожу:
Нам нужно еще внукам нарешать бабла, а скот, ой, народ, потерпит.

... Никакой даже участковый мусор ни разу не хочет в Евросоюз.
Ибо чре.вато
И мы наблюдаем то что и всегда - "власть" нам дает надежду.... ну, типо там в 2080-м будем жить так шо ниче никто не делает, а только "получает")
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Ну що порохоботики. Ви готові їздити по дорогах євро зразка? Готуйтеся. У вас лишилася одна неділя! Я попередив!Мы хотим "подкрутить" некоторые вещи в Соглашении об ассоциации с ЕС, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4833
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а при чем тут порохоботики? тут явно зеленоботики должны беспокоиться.....
зеля с каждым днем всё ближе к выборам..... а потом надеется типа опять в квартал.....
только забыл, что если что дерьмом облили - оно ведь конхфетой пахнуть уже не будет никогда. так и останется - говно говном...
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Опыт Турции ни о чем не говорит?
Их 30 лет мурыжили ,а так и не приняли в ЕС
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Что не так сказал вице-премьер ? Умора сплошная , наблюдать за конвульсиями соевой ботвьі...
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Вы в лужу пёрднули. От умора! Кулеба - из "соевой ботвы"
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дорогие узеленские! ЕС разделяет вашу тревогу связанную с нехваткой денег на Шантропе. мы будем пристально следить за вашими успехами на пути реформирования страны. удачи!!!
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