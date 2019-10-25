 Ми хочемо "підкрутити" деякі речі в Угоді про асоціацію з ЄС, - Кулеба. ВIДЕО

Про це він заявив в інтерв'ю "Сьогодні", передає Цензор.НЕТ.
"Наша Угода про асоціацію складається з двох частин: політичної й економічної. Ми хочемо привести Угоду у відповідність до реальності. Тому що її зміст був узгоджений 6-7 років тому. Тобто, реальність кардинально змінилася і наші можливості з торгівлі вже просто вийшли за ті норми і стандарти, які закладено в Угоді", - сказав чиновник.
Він, зокрема, зазначив, що за 8 місяців 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зростання торгівлі з ЄС становить 8,1%. За його словами, це дуже висока динаміка і є цілі групи товарів, яких українська сторона готова більше постачати, більше продавати в ЄС, а ЄС готовий більше купувати.
Кулеба підкреслив, що для цього треба змінити угоду.
Крім того, він зазначив, що є ще й другий блок - політична частина, яку також потрібно привести у відповідність до "реальних амбіцій і потенціалу".
"Ми не хочемо розкласти цю Угоду по поличках, вона має залишитися цілісною. Ми не хочемо зруйнувати те, що є. Ми хочемо, як то кажуть, "підкрутити" деякі речі для того, щоб зробити цю Угоду ефективнішою", - запевнив Кулеба.
Про политические "подкрутки" почему ничего не сказано???? Сдаете Украину!!!
Кулеба !!!! Назови все товары, которые Украина готова продавать в ЕС!!!
Кулеба подчеркнул, что для этого надо изменить соглашение.
Кроме того, он отметил, что есть еще и второй блок - политическая часть, которую также нужно привести в соответствие к "реальным амбициям и потенциалу". Источник: https://censor.net.ua/n3155997\\\\\\\\\\\\\
Перевожу:
Нам нужно еще внукам нарешать бабла, а скот, ой, народ, потерпит.
... Никакой даже участковый мусор ни разу не хочет в Евросоюз.
Ибо чре.вато
И мы наблюдаем то что и всегда - "власть" нам дает надежду.... ну, типо там в 2080-м будем жить так шо ниче никто не делает, а только "получает")
зеля с каждым днем всё ближе к выборам..... а потом надеется типа опять в квартал.....
только забыл, что если что дерьмом облили - оно ведь конхфетой пахнуть уже не будет никогда. так и останется - говно говном...
Их 30 лет мурыжили ,а так и не приняли в ЕС