 Економічне диво в Україні неможливе без гендерної рівності, - Кулеба

Про це сказав віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Економічне диво, яке є одним із найважливіших завдань нового уряду, є неможливим без повноцінного залучення жінок до всіх сфер економіки та суспільного життя – на рівних із чоловіками умовах, із рівними правами", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що наразі Україна дуже багато робить для забезпечення рівності можливостей чоловіків та жінок. За його словами, нині триває активна робота над ухваленням комунікаційної стратегії уряду з досягненням гендерної рівності та повноцінним запуском Центру гендерних компетенцій, аби найкращі стандарти та практики НАТО системно впроваджувалися в Україні.

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"Ми розуміємо, що подолання стереотипів - це складний шлях. Тому також розробляємо масштабні національні комунікаційні кампанії", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що питання гендерної рівності важливе не лише з точки зору суспільної, політичної чи економічної сторони, воно має бути важливим для кожної людини. "Рівність - це можливість відкривати нові можливості розвитку і нові можливості руху вперед", - додав Кулеба.

Кулеба зазначив, що в регіонах ситуація з гендерною рівністю гірше, ніж у столиці і великих містах, а стереотипи сильніші, пише Інтерфакс-Україна.

"Є теми, які варяться в столиці і великих містах, і вже стали нормою. У Києві постійно щось відбувається на тему гендерної рівності - публічні заходи, дискусії, реалізуються проєкти. Але неможливо вирішити суспільну проблему тільки займаючись цим у Києві. Необхідно йти в регіони, де ситуація гірша і стереотипи сильніші, і ті хто, готові боротися за рівність чоловіків і жінок відчувають себе слабкішими, і їм потрібно надати допомогу", - сказав Кулеба.