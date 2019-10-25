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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1202) МЗС (1926) риба (90)

 У питанні підписання угоди з РФ на вилов риби в Азові МЗС посилається на Конвенцію ООН

У Міністерстві закордонних справ України, коментуючи підписання нової угоди з РФ про розподіл квот на вилов риби в Азовському морі, посилаються на Конвенцію ООН.

Про це МЗС повідомило у відповіді на звернення Цензор.НЕТ.

"Метою встановлення квот є забезпечення раціонального використання водних біоресурсів. Так, відповідно до Конвенції ООН з морського права, якщо один і той самий запас(и) асоційованих видів водних біоресурсів трапляється у виняткових економічних зонах двох або більше держав, то ці держави мають прямо або через відповідні субрегіональні чи регіональні організації узгодити заходи, необхідні для координації та забезпечення збереження і збільшення таких запасів (стаття 68).

Керуючись положеннями Конвенції ООН з морського права 1992 року, Уряди України і Російської Федерації уклали угоду про співпрацю в галузі рибного господарства і в 1993 році - Угоду між Державним комітетом України з рибного господарства і рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі.

Українсько-російська комісія з питань рибальства в Азовському морі, заснована п.1 статті 7 Угоди між Державним комітетом України з рибного господарства і рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі, здійснює розподіл квот між сторонами з метою забезпечення збереження біоресурсів Азовського моря", - йдеться у відповіді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Чергова брудна маніпуляція", - в МЗС відповіли на пропозицію РФ визнати окупацію Криму

Питання підготовки і підписання протоколу про рибальство в акваторії Азовського моря МЗС назвав винятковою компетенцією Державного агентства рибного господарства України.

МЗС не коментує питання про те, за якими адмінкордонами буде розподілено квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.

Також у міністерстві відмовилися коментувати питання пуску ропи з Херсонської області до Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чубаров закликав терміново обговорити ситуацію з рибальством в Азовському морі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155991
 
 
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А никто не знает, что такое "пуск ропы"(с)? Тем более, из Херсонской области- в Крым.
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есть там в Херсонской области водокачка на границе с Крымом.

оттуда на содовый завод в Крыму ропу качают.
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Сдают Родную Украину зебобики и глазом ну моргнут...………...
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Немножечко признают право РФ на вылов рыбы в водах Украины

Немножечко признают метрики Лугандона

Немножечко признают ещё что-нибудь...

А вы думали, что капитуляция произойдёт в один день ?

Нет. Маленькими шажочками, маленькими, маленькими.

Но уверенно.
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А на які конвенції вони посилаються при анексії Криму?
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Наперсточникам все ж вдалося запустити ропу з Херсону в Крим,і поділити рибні квоти,на умовах Мордору...
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Перевожу на понятный язык.
Мы просто ссымся и не можем предъявить шо-либо россии, бо пять лет они делают на Азовском море шо хотят, а мы, тем временем, пишим бумажки в спорт лото и оон, которыми тут же подтирают жопу.
То почему бы всем ярым патриотам не собраться и не поехать митинговать туда, поближе к кацапским ушам, вместо того шобы заплёвывать и обссыкать улицы Киева?
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Ти диви смердячі кацапи про закони вспомнили?!
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