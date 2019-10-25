 У питанні підписання угоди з РФ на вилов риби в Азові МЗС посилається на Конвенцію ООН

Про це МЗС повідомило у відповіді на звернення Цензор.НЕТ.
"Метою встановлення квот є забезпечення раціонального використання водних біоресурсів. Так, відповідно до Конвенції ООН з морського права, якщо один і той самий запас(и) асоційованих видів водних біоресурсів трапляється у виняткових економічних зонах двох або більше держав, то ці держави мають прямо або через відповідні субрегіональні чи регіональні організації узгодити заходи, необхідні для координації та забезпечення збереження і збільшення таких запасів (стаття 68).
Керуючись положеннями Конвенції ООН з морського права 1992 року, Уряди України і Російської Федерації уклали угоду про співпрацю в галузі рибного господарства і в 1993 році - Угоду між Державним комітетом України з рибного господарства і рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі.
Українсько-російська комісія з питань рибальства в Азовському морі, заснована п.1 статті 7 Угоди між Державним комітетом України з рибного господарства і рибної промисловості та Комітетом Російської Федерації з рибальства з питань рибальства в Азовському морі, здійснює розподіл квот між сторонами з метою забезпечення збереження біоресурсів Азовського моря", - йдеться у відповіді.
Питання підготовки і підписання протоколу про рибальство в акваторії Азовського моря МЗС назвав винятковою компетенцією Державного агентства рибного господарства України.
МЗС не коментує питання про те, за якими адмінкордонами буде розподілено квоти, і чи означає ця угода фактичне визнання кордонів, на яких наполягає РФ, вимагаючи визнати Крим російською територією.
Також у міністерстві відмовилися коментувати питання пуску ропи з Херсонської області до Криму.
оттуда на содовый завод в Крыму ропу качают.
Немножечко признают метрики Лугандона
Немножечко признают ещё что-нибудь...
А вы думали, что капитуляция произойдёт в один день ?
Нет. Маленькими шажочками, маленькими, маленькими.
Но уверенно.
Мы просто ссымся и не можем предъявить шо-либо россии, бо пять лет они делают на Азовском море шо хотят, а мы, тем временем, пишим бумажки в спорт лото и оон, которыми тут же подтирают жопу.
То почему бы всем ярым патриотам не собраться и не поехать митинговать туда, поближе к кацапским ушам, вместо того шобы заплёвывать и обссыкать улицы Киева?