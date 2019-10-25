 У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Євростат, майже 65% громадян України переселилися в ЄС з метою працевлаштування.

Аналогічні дозволи отримали 206 тисяч китайців (близько половини - у Великій Британії), 197 тисяч індійців (38% - у Великій Британії), 174 тис. сирійців (понад 70% - в Німеччині), 138 тисяч білорусів (переважно - в Польщі), 127 тисяч марокканців (45% - в Іспанії), 120 тисяч американців, 88 тисяч бразильців, 80 тисяч турків, 75 тисяч росіян.

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