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 Суспільство
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Все про:дозвіл (35) статистика (224) українці (1143) Євросоюз (2661)

 У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі

Статистична організація Європейської Комісії повідомила, що в 2018 році 526,9 тисячі українців отримали перший дозвіл на проживання в Євросоюзі, 78,5% з них видала Польща.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Євростат, майже 65% громадян України переселилися в ЄС з метою працевлаштування.

У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі 01

Аналогічні дозволи отримали 206 тисяч китайців (близько половини - у Великій Британії), 197 тисяч індійців (38% - у Великій Британії), 174 тис. сирійців (понад 70% - в Німеччині), 138 тисяч білорусів (переважно - в Польщі), 127 тисяч марокканців (45% - в Іспанії), 120 тисяч американців, 88 тисяч бразильців, 80 тисяч турків, 75 тисяч росіян.

У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155988
 
 
 Топ коментарі
 
Пэтрило "старалось"... Больше 1000,в Иловайске и Дебальцево "переселились" в другой мир
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Зато потом сколько продал НЕЛИКВИДА со своих предпирятий!
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підлога уже ушел домой.
А у него патент на эту фразу.
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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Евростат, почти 65% граждан Украины переселились в ЕС с целью трудоустройства. Источник: https://censor.net.ua/n3155988\\\\\\\\\

Дальше не читай.те.
Это = типо 25млн. подняли жёппы и ломанулись.
Ошибка какая-то, походу(бросается заказывать билет)
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... Не забыть выключить в аэропорту свет
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та то все на мальдивы просто уехали как Гетьман завещал
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Пэтрило "старалось"... Больше 1000,в Иловайске и Дебальцево "переселились" в другой мир
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Зато потом сколько продал НЕЛИКВИДА со своих предпирятий!
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Тобто ти не вважаєш головними росіян винуватцями У 2018 року майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 6703
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тобто ти підтвержуєш,шо петро теж винен?
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Вина є у всіх, але ступінь вини є різною? Ти розумієш українську?
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Коли тобі прострелять ногу, то у цьому будеш винний лише ти- бо не хотів пускати грабіжників у свою халупу.
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Зараз у них посил такий- у війні винен порох, війна громадянська, рашка хоче помирити нас з ордло, а порохоботи (не обов'язково за пороха, головне що проти зе) винні у продовженні війни. І на кожному кроці наголошувати, що рашка і ***** не при ділах.
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Ткекрь ждём псалмы от порохоботов....Такого при Парашенко не было!
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підлога уже ушел домой.
А у него патент на эту фразу.
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Почти 65% граждан Украины переселились в ЕС с целью трудоустройства. У 2018 року майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 5772

Источник:https://censor.net.ua/n3155988
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Да? У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 6675
А в первоисточнике нет такого слова.
Там все однозначно. У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 479
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Ну, если читать последовательно, сверху вниз, то сразу написали о количестве выехавших. А потом идёт процент от числа.
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Здесь налицо неверное построение предложения, что для цензора не редкость и вызывает заслуженный сарказм.
Безграмотность здесь - частое явление.
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527тыс, та это-ж целый большой город выехал.. Не ну Петя старался не ма шо сказать!
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Бжезинский.......в Украине достаточно 20 миллиоинов....это же брякнуло и Жимриновское....................***....Когда сами думать т действовать бкдем???!!Ё!Ё!
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Мабуть це і є - омріяний шлях в Європу. У 2018 року майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 6654
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На шляху до євроїнтеграції українці значно випереджавють неповоротку державу! У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 9045

У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 1763
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помітно як за ці пів року народ почав повертатися в Україну ...білетів не купиш ...пішки повертаються ...
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ПЕтріоти здобули, але винні ЗЕреваншисти.
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А как его получить? И чего все туда рвутся? Нежуели скупили недвимость?

И как такое возможно,что из примерно 20млн (исключаем пенсионеров,детей) пол миллиона стали жить в ЕС?
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а что ту невозможного? получили разрешение на постоянное проживание, потому что работают.
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Так шо не зря стояв майдан. Таки вырвались на свободу! И я не понимаю, почему тут все скорбят. Это же хорошо. У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 1046
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плохо только, что не гражданство им дали, а разрешение на проживание. за пенсией в Украину припрутся. У 2018 році майже 527 тисяч українців отримали дозвіл на проживання у Євросоюзі - Цензор.НЕТ 2139
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не все. те кто успеет заработать пенсию у буржуев, просто плюнут на ту пенсию шо Украина предлагает. даже кто не успеет, часть поменяет гражданство и получит социальную пенсию куда выше чем украинская. эти пенсионеры будут потом большую часть своего времени проводить в Украине, неплохо живя на буржуйский социал. как юги сейчас это делают.
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Миграция в 5% трудоспособного населения в год - это приговор...
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От того і затягували/затягують з вступом асоціаціею, бо ніхто не захоче працювати за копійки якщо можна отримувати в кілька, а то і в десять разів більше за ту ж роботу. Де ж брати рабів?
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дохазяйнувалась українська аліграхія - зникає український нарід - розчиняється в просторі. Всім насрать.
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если бы они не уехали в европу, то они точно уехали бы в рашу. эмиграция украинцев на восток - это смерть расейских трудовых ресурсов во всех тамошних отраслях экономики. такая тенденция - основная причина последних рашских решений выдавать паспорта с курицей украинцам по упрощённой схеме. сравнивая уже эти общие цифры по европе и раше, - ***** фсё! раньше чем ожидалось. поворот потока украинских эмигрантов с востока на запад состоялся и теперь будет только нарастать. ведь уехавшие, приезжая в отпуск будут информировать очень широкий круг знакомых о реальном состоянии "капиталистической эксплуатации человека человеком", по сути, этим занимаясь вербовкой всё новых и новых миллионов к отьезду. сейчас германия откроет свой рынок, польские и чешские староэмигранты переедут туда освободив свои старые рабочие места для новоприбывших. догетьманювались властители за часи незалежності.
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