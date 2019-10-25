EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України
  499  12
Все про:Кабмін (3231) Алексашенко (1)

 Кабмін спростував інформацію про можливе призначення колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка радником Гончарука

У Кабінеті Міністрів України спростували інформацію про можливе призначення російського ексчиновника Сергія Алексашенка радником прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.

"За останні два дні в ЗМІ почала поширюватись інформація про можливе призначення громадянина РФ Сергія Алєксашенка радником Прем’єр-міністра України. Ця інформація не відповідає дійсності. Громадянин Алєксашенко не є радником Прем’єр-міністра України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання "Слідство.Інфо" повідомило, що на посаду радника прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах розглядається кандидатура російського громадянина Сергія Алексашенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ​Радником Гончарука можуть призначити колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка, - "Слідство.Інфо"

Алексашенко - відомий російський економіст і громадський діяч, раніше обіймав посади заступника міністра фінансів РФ і заступника глави Центробанку Росії. Він критикував політику чинної влади і негативно відгукувався з приводу існуючої в Росії політичної системи. У 2013 році виїхав на постійне проживання в США.

23 серпня 2017 року стало відомо, що стосовно Алексашенка порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду. Повідомлялося, що при проведенні митного контролю пасажирів, що вилітають у Мюнхен, співробітники митниці зупинили Алексашенка, який пройшов через "зелений" коридор, не задекларувавши ордена часів Радянського Союзу та інші нагороди.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155984
 
 
 Топ коментарі
 
Богдан, люстрований за "роботу на Януковича" очолює ОПУ.
Портнов - "смотрящій" за судами і ДБР.
Ківалов - радник очільниці ЦВК ("смотрящій" за ЦВК).
То, пані і панове "клавіші", кажете, що "не бачите" жодного Зеваншу? А змити з очей Зелену сечу пробували?
 показати весь коментар
 
Головне, щоб не було ніякого кумовства та корупції...ога

Сын сооснователя 1+1 Роднянского получил высокую должность в правительстве Украины - Reuters
 показати весь коментар
 
Так за Хорошковского тоже красиво рассказывали, только кабинет ему в ОПУ организовали и потом со скрипом и враньем но все-же признали.

И когда в мире рассказывают о коррупции в Украине, то рассказывают о таких вот конкретных вещах:

REUTERS .Exclusive: Son of producer who worked with Ukraine's president gets senior government job - "Сын продюсера, который работал с президентом Украины, получил высокий государственный пост"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
тююю,такая зрада у порохоботов обламалась
 показати весь коментар
 
 
Так за Хорошковского тоже красиво рассказывали, только кабинет ему в ОПУ организовали и потом со скрипом и враньем но все-же признали.

И когда в мире рассказывают о коррупции в Украине, то рассказывают о таких вот конкретных вещах:

REUTERS .Exclusive: Son of producer who worked with Ukraine's president gets senior government job - "Сын продюсера, который работал с президентом Украины, получил высокий государственный пост"
 показати весь коментар
 
 
Головне, щоб не було ніякого кумовства та корупції...ога

Сын сооснователя 1+1 Роднянского получил высокую должность в правительстве Украины - Reuters
 показати весь коментар
 
 
Богдан, люстрований за "роботу на Януковича" очолює ОПУ.
Портнов - "смотрящій" за судами і ДБР.
Ківалов - радник очільниці ЦВК ("смотрящій" за ЦВК).
То, пані і панове "клавіші", кажете, що "не бачите" жодного Зеваншу? А змити з очей Зелену сечу пробували?
 показати весь коментар
 
 
Забыл Хорошковского в кабмине и советников фарм.мафии Богатыревой в МОЗе.
 показати весь коментар
 
 
Знаете, ребят.... после высера Гончарука о росте на 40%, за "пятилетку", экономики то...... я понял что Беня критично мало министров назвал дебилами......
Они там или с детсада, или враги.... или есть вариант еще, да, или дебилы.
Они хотя бы понимают шо высерают то?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Если у врага есть план по отношению к Украине, то это война. Нет ничего страшнее для Украины чем военные действия на территории собственного государства, где гибнут в большей степени граждане Украины. Я не понимаю почему Порошенко устраивает майданы за войну и называет мир в Украине предательством. Это же очевидно, что война нужна только врагу, поскольку за 5 лет Украина откинулась минимум на 30 лет назад. Еще через 5 лет Украины может и вовсе не стать. Разве этого добивается Порошенко и силы агитирующие за войну? Если это так, то они не стоят и мизинца Президента Зеленского».(Франк Вальтер Штанмайєр)
 показати весь коментар
 
Правильно !
Нужен мир.
Скажи это ***** и пусть он выведет всех своих бурятов.
 показати весь коментар
 
 
Типу, та ми пошутили. Кидаєте зебіли дальше "пробні камінчики"?
 показати весь коментар
 
 
Слухи о том, что толстый полярный лис уже пришёл,- немного преувеличены...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору