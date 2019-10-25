 Кабмін спростував інформацію про можливе призначення колишнього заступника міністра фінансів РФ Алексашенка радником Гончарука

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабміну.
"За останні два дні в ЗМІ почала поширюватись інформація про можливе призначення громадянина РФ Сергія Алєксашенка радником Прем’єр-міністра України. Ця інформація не відповідає дійсності. Громадянин Алєксашенко не є радником Прем’єр-міністра України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше видання "Слідство.Інфо" повідомило, що на посаду радника прем'єр-міністра Олексія Гончарука на громадських засадах розглядається кандидатура російського громадянина Сергія Алексашенка.
Алексашенко - відомий російський економіст і громадський діяч, раніше обіймав посади заступника міністра фінансів РФ і заступника глави Центробанку Росії. Він критикував політику чинної влади і негативно відгукувався з приводу існуючої в Росії політичної системи. У 2013 році виїхав на постійне проживання в США.
23 серпня 2017 року стало відомо, що стосовно Алексашенка порушено кримінальну справу за статтею про контрабанду. Повідомлялося, що при проведенні митного контролю пасажирів, що вилітають у Мюнхен, співробітники митниці зупинили Алексашенка, який пройшов через "зелений" коридор, не задекларувавши ордена часів Радянського Союзу та інші нагороди.
И когда в мире рассказывают о коррупции в Украине, то рассказывают о таких вот конкретных вещах:
REUTERS .Exclusive: Son of producer who worked with Ukraine's president gets senior government job - "Сын продюсера, который работал с президентом Украины, получил высокий государственный пост"
Сын сооснователя 1+1 Роднянского получил высокую должность в правительстве Украины - Reuters
Портнов - "смотрящій" за судами і ДБР.
Ківалов - радник очільниці ЦВК ("смотрящій" за ЦВК).
То, пані і панове "клавіші", кажете, що "не бачите" жодного Зеваншу? А змити з очей Зелену сечу пробували?
Они там или с детсада, или враги.... или есть вариант еще, да, или дебилы.
Они хотя бы понимают шо высерают то?
вже б ніхто не здивувався
Нужен мир.
Скажи это ***** и пусть он выведет всех своих бурятов.