EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  874  26
Все про:ГПУ (3303) реформи (1708) Рябошапка Руслан (167)

 Рябошапка створив у ГПУ управління реформ

21 жовтня 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення управління реформ у структурі Генеральної прокуратури.

Про це повідомляє пресслужба відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що робота управління буде зосереджена на двох напрямах - стратегічному плануванні та аналізі, а також впровадженні стандартів якості та адмініструванні реформи.

Нагадаємо, реформа прокуратури передбачає створення Офісу Генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур. Щоб працювати в нових органах прокуратури, прокурори мають пройти атестацію для оцінки професійних компетенцій і відповідності вимогам професійної етики та доброчесності. Також після створення нових органів прокуратури буде відкрито набір прокурорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний в незаконному збагаченні прокурор Кулик провалив атестацію в Офіс генпрокурора

Крім того, Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури", що набув чинності 25 вересня 2019 року, передбачено затвердження стратегії розвитку прокуратури, розробку системи оцінювання ефективності роботи і навантаження на прокурора, збільшення посадових окладів прокурорів, а також створення Тренінгового центру на базі Національної академії прокуратури України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155982
 
 
 Топ коментарі
 
В царской армии имелась такая традиция - в военном управлении создавалась какая-то "Инструкция", "Циркуляр", а потом проект рассылался по войскам. Офицеры строевые, их изучали, и вносили свои предложения, дополнения, которые, потом, изучались специалистами управления, которые давали им оценку и учитывали, при необходимости, при составлении конечного документа....... Самым известным было изучение новых Уставов, незадолго перед Первой Мировой войной... Пусть "рябая шапка", сначала, вспомнит выражение Сенеки: "Если ты не знаешь, в какую гавань ты держишь путь, для тебя ни один ветер не будет попутным......". Прежде, чем "реформировать" прокуратуру, пусть "Закон о прокуратуре", изучит, внесёт предложения об "изменениях"... Или он "реформу" будет проводить на основании старого, принятого лет десять назад?.. И какова будет "правомочность" этих реформ? Он что, "полный идиот"? Не понимает разницы между "законодательным актом" и "подзаконным", которым и является его "решение"?...
 показати весь коментар
 
Ждут тебя, Чёрт нужен. Иди на кастинг! Рябошапка создал в ГПУ управление реформ - Цензор.НЕТ 2889
 показати весь коментар
 
Пусть Зе звонит Баканову на счет черта.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
артисты есть артисты, художник по китам, художник по могам, художник..... Рябошапка створив у ГПУ управління реформ - Цензор.НЕТ 3093 это зебыли вы зробили разом Рябошапка створив у ГПУ управління реформ - Цензор.НЕТ 735
 показати весь коментар
 
 
Управління!!!! по рехвормах! Оце я розумію, реформа! Потужна! Хто та ще крім Сивохо без роботи? Це для вас!
 показати весь коментар
 
Еще не все клоуны пристроены к корыту.
 показати весь коментар
 
 
Пусть Зе звонит Баканову на счет черта.
 показати весь коментар
 
 
Охренеть! Упраление, упралением по управлению......херкало против зеркала в точку видимости.................
 показати весь коментар
 
 
Создаешь такой управление или министерство и ты уже великий реформатор вошедший в историю. К сожалению, таковы наши реалии
 показати весь коментар
 
Особенно когда бабло за теориетику и просто слив Украины?!
 показати весь коментар
 
А вот это уже плагиат.

Зачем милиция? Прямо к прокурору! Он все поймёт! "Кавказская пленница" 1966 г.
 показати весь коментар
 
 
"Работа управления будет сосредоточена на двух направлениях". Каков слог. Нужно больше управлений, поскольку очень много направлений.
 показати весь коментар
 
 
Вот! Это уже настоящая реформа. До этого чуда, до создания управления реформ, ни один алко-прокурор не додумался. Рябошапка- первый! Ждем-с-с-с распространения этого бреда повсеместно.
 показати весь коментар
 
 
ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием(!) А как хорошо всё начиналось : Гримчак и его помощник требовали взятку в $1,1 млн, их задержали "на горячем"./ Гладковский вышел из Лукьяновского СИЗО. -Свинарчукгейт сделал из пианиста президента. Рябошапка сделал из свинарчукгейта большой пук.А народ так надеялся: Рябошапка с дипломом университета Соломона воров-олигархов колоть будет как гнилые орехи, а судьи двухтуровым назначенные будут неподкупными.
 показати весь коментар
 
 
В царской армии имелась такая традиция - в военном управлении создавалась какая-то "Инструкция", "Циркуляр", а потом проект рассылался по войскам. Офицеры строевые, их изучали, и вносили свои предложения, дополнения, которые, потом, изучались специалистами управления, которые давали им оценку и учитывали, при необходимости, при составлении конечного документа....... Самым известным было изучение новых Уставов, незадолго перед Первой Мировой войной... Пусть "рябая шапка", сначала, вспомнит выражение Сенеки: "Если ты не знаешь, в какую гавань ты держишь путь, для тебя ни один ветер не будет попутным......". Прежде, чем "реформировать" прокуратуру, пусть "Закон о прокуратуре", изучит, внесёт предложения об "изменениях"... Или он "реформу" будет проводить на основании старого, принятого лет десять назад?.. И какова будет "правомочность" этих реформ? Он что, "полный идиот"? Не понимает разницы между "законодательным актом" и "подзаконным", которым и является его "решение"?...
 показати весь коментар
 
 
Это прорывный прорыв в направлении прорыва!!!
Ура товарисчи верной дорогой 3.14здуете.
ХайЗе.
 показати весь коментар
 
 
Всё правильно, реформами надо управлять.
 показати весь коментар
 
 
Каких, бл...ть, управлений вам не достает?
 показати весь коментар
 
 
"Рога и копыта". Это все на что зелики сподобились.
 показати весь коментар
 
 
Государства уже не существует. Никакие вертикали власти, кроме коррупционных, давно не работают и управлять этим всем используя даже "управление реформ" уже не получится - а только расстрельные команды, но это не по силам комедийному артисту... занавес
 показати весь коментар
 
Харе создавать комитеты всякие - начинайте уже работать. Ау, клоуны...
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы рябошапка припёр к стенке парочку топовы воров, чем множить разные прокурорские надстройки.
Как там обстоят дела с убийцей стерненко? А, рябошапка?..
 показати весь коментар
 
теперь осталось найти успешного клоуна из шапито и процесс реформ пойдет на ура!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору