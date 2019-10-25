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Все про:Гройсман (3599) ДБР (584) Офіс Президента (139)

 Справа про призначення Гройсмана прем'єром: ДБР отримало дозвіл суду на вилучення документів в Офісі Президента

ДБР отримало в суді доступ до документів Офісу Президента України для розслідування можливого зловживання владою під час призначення прем'єр-міністром Володимира Гройсмана.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва від 17 жовтня.

Кримінальну справу розслідують із червня 2019 року за ч.1 ст.109 (повалення конституційного ладу), ч.2 ст.364 (зловживання владою), ч.1 ст.366 (службове підроблення), вона пов'язана з відсутністю коаліції під час призначення Гройсмана.

У зв'язку з цим у слідчого виникла необхідність вивчити пропозицію коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна" щодо кандидатури Гройсмана, подання президента Петра Порошенка, а також інші пов'язані документи. Крім того, ДБР хоче провести порівняльний аналіз порядку призначення прем'єром Гройсмана й Арсенія Яценюка, оскільки обидва призначалися за поданням коаліції "Європейська Україна".

Ці документи перебувають в Офісі Президента.

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Нагадаємо, про розслідування призначення Гройсмана стало відомо влітку. Журналісти програми "Схеми" повідомляли, що його почали за заявою депутатів Нестора Шуфрича і Василя Німченка.

Коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", Радикальної партії, "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого вже 2016 року в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів. Однак офіційно про розпад коаліції не оголошувалося до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

Однак, на думку президента Володимира Зеленського, коаліція припинила існування 29 березня 2016 року, у зв'язку із чим він розпустив парламент після приходу до влади. Конституційний Суд визнав його указ законним.

Володимир Гройсман став прем'єр-міністром 14 квітня 2016 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155976
 
 
 Топ коментарі
 
Бггг)))ну нехрена у зерыгов не получается на Пороха нарыть)бедненькие... он же вас умнее всех вместе взятых раз в миллиард
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Нервово зайорзався барига... Дело о назначении Гройсмана премьером: ГБР получило разрешение суда на выемку документов в Офисе Президента - Цензор.НЕТ 4444
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гбр портновская помойка.всем срать на нее,
она будет ликвидирова,после изгнания зеленой падали на ростов.дело времени
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Времени мало. Украина за это время может прекратить существование.
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Владимир Борисович, пойдешь реализатором на рынок?
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Так ты разве своим местом не дорожиш, или тебя хотят на грузчика перевести?
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Зебилы на гавно исходят, скоро дойдут до того, что Украина от совдепии отсоединилась незаконно
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у гнойсмана хоч "базарна" освіта ...у теперішнього "самозваний" "диплом" ...це черговий "рівень" деградації
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Не знаю яка у нього освіта, але Вінницю, коли Гройсман був мером, він дійсно файним містом зробив.
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я до того що теперішній взагалі з незвідки взявся ...але не забув поставити за мету продаж української ЗЕМЛІ ...ці самозванці нас далеке заведуть ...в нікуди ...скоро як курди будемо по світу тинятися
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по-ходу и назначение нонешнего тем же макаром для расследования возможного злоупотребления властью при назначении премьер-министром можно двигать-результат будеть один и тот же..
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Потихоньку подбираются до Парубия и Порошенко. Если не было коалиции то весь Кабмин Гросмана не легитимен. Государствнная измна похлеще Януковича.
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измена - это когда твой мозг послал тебя на юх еще весной и ты таки пошел Справа про призначення Гройсмана прем'єром: ДБР отримало дозвіл суду на вилучення документів в Офісі Президента - Цензор.НЕТ 5843
подвязывай батрачить на зеленых за минималку уже....
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Буря в стакане для потехи плебса. Высосаное из пальца "преступление" Пороха, чего и стоит ожидать от Трубы. Ему ведь больше нечем заняться, ктоме как под дудку Портнова плясать.
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КС Укарины подтвердил что коалиция "Европейская Украина" перестала существоать в 2016 году. Тем самым назаначени Гройсамная являтс антиконституционным, потому что друогой коалиции небыло.
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это чепуха все...этим инфошумом явно что то постараются провернуть тихонько
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