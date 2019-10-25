 Справа про призначення Гройсмана прем'єром: ДБР отримало дозвіл суду на вилучення документів в Офісі Президента

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LB.ua, про це йдеться в рішенні Печерського районного суду Києва від 17 жовтня.

Кримінальну справу розслідують із червня 2019 року за ч.1 ст.109 (повалення конституційного ладу), ч.2 ст.364 (зловживання владою), ч.1 ст.366 (службове підроблення), вона пов'язана з відсутністю коаліції під час призначення Гройсмана.

У зв'язку з цим у слідчого виникла необхідність вивчити пропозицію коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна" щодо кандидатури Гройсмана, подання президента Петра Порошенка, а також інші пов'язані документи. Крім того, ДБР хоче провести порівняльний аналіз порядку призначення прем'єром Гройсмана й Арсенія Яценюка, оскільки обидва призначалися за поданням коаліції "Європейська Україна".

Ці документи перебувають в Офісі Президента.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кабмін Гройсмана склав повноваження. ВIДЕО

Нагадаємо, про розслідування призначення Гройсмана стало відомо влітку. Журналісти програми "Схеми" повідомляли, що його почали за заявою депутатів Нестора Шуфрича і Василя Німченка.

Коаліція "Європейська Україна" була створена наприкінці 2014 року в складі БПП, "Народного фронту", Радикальної партії, "Самопомочі" і "Батьківщини". Три останні фракції з неї пізніше вийшли, після чого вже 2016 року в складі більшості залишилося менш ніж 226 депутатів. Однак офіційно про розпад коаліції не оголошувалося до 17 травня 2019 року, поки з неї не вийшла фракція "Народного фронту".

Однак, на думку президента Володимира Зеленського, коаліція припинила існування 29 березня 2016 року, у зв'язку із чим він розпустив парламент після приходу до влади. Конституційний Суд визнав його указ законним.

Володимир Гройсман став прем'єр-міністром 14 квітня 2016 року.