 Кремль готовий сприяти виконанню Мінських угод з боку ОРДЛО, - Лавров

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Лавров зазначив, що РФ готова всіляко сприяти виконанню Мінських домовленостей по лінії Донецька та Луганська.

"Ми сподіваємося, що ситуацію на сході України все-таки вдасться врегулювати на основі Мінських домовленостей. Ми чуємо регулярні підтвердження з боку президента Зеленського про те, що він хоче це зробити. Сподіватимемося, що йому вдасться", - сказав Лавров.

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