EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 За кордоном
  4142  76
Матеріали за темою:
Все про:Лавров (745) МЗС РФ (532) мінські угоди (1644)

 Кремль готовий сприяти виконанню Мінських угод з боку ОРДЛО, - Лавров

Росія налаштована всіляко сприяти виконанню Мінських угод з боку так званих "республік" Донбасу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Лавров зазначив, що РФ готова всіляко сприяти виконанню Мінських домовленостей по лінії Донецька та Луганська.

"Ми сподіваємося, що ситуацію на сході України все-таки вдасться врегулювати на основі Мінських домовленостей. Ми чуємо регулярні підтвердження з боку президента Зеленського про те, що він хоче це зробити. Сподіватимемося, що йому вдасться", - сказав Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виконання блоку мінських угод з безпеки - ключове для повернення миру на Донбас, - українська сторона ТКГ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155970
 
 
 Топ коментарі
 
Як? Очєнь просто:
- «Украінє надо пєрєстать стрєлять»,
- «Насіловать русскоязичних бабушек і дєдов»,
- «Распінать русскоязичних младєнцев»,
- «Унічтожить бєндєровцев і націоналістов»,
- «Пєрєстать говоріть на прідуманном австрійскім Гєнштабом язикє т.н. «мовє».

Послє виполнєнія етіх трєбованій, будєт осуществлен переход із кровавой бойни, в простую бойню...
 показати весь коментар
 
Снарядів і ракет не жаліють.Все для міра і української капітуляції.
 показати весь коментар
 
То есть какого числа состоится вывод российской армии из Дебальцево ?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
От і чудово...........
Пора припиняти цю безглузду кроваву бійню.
 показати весь коментар
 
 
Як? Очєнь просто:
- «Украінє надо пєрєстать стрєлять»,
- «Насіловать русскоязичних бабушек і дєдов»,
- «Распінать русскоязичних младєнцев»,
- «Унічтожить бєндєровцев і націоналістов»,
- «Пєрєстать говоріть на прідуманном австрійскім Гєнштабом язикє т.н. «мовє».

Послє виполнєнія етіх трєбованій, будєт осуществлен переход із кровавой бойни, в простую бойню...
 показати весь коментар
 
 
москалі як завжди брешуть , хочуть щоб зняли санкції аі повісити бомбасс на шию.
 показати весь коментар
 
 
Видите,лишенцы донецкие и луганские! ВЫ ВСЕГО ЛИШЬ ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА ДЛЯ КРЕМЛЯ! в нужное время и в нужном месте вас использовали для прикрытия крымской авантюры..А вы ,идиоты, гадите свой неньке
 показати весь коментар
 
 
Бо дєло кабаси по 2р20 коп живе! Думали як расєя прийде то вони памаладєють і водяра подешевіє.
 показати весь коментар
 
 
Снарядів і ракет не жаліють.Все для міра і української капітуляції.
 показати весь коментар
 
 
Розумієте, що пропоную Лавров? Він пропонує кацапську допомогу, щоб вплинути на ОРДЛО! Обтохоче, щоб Україна вела діалог з маріонетками за посередництва миротворців-кацапів. Тобто знову тулить мантру, що кацапи не є стороною конфлікту, а в Україні просто громадянська війна. Ось так.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ню-ню.............. Кремль готов содействовать выполнению Минских соглашений со стороны ОРДЛО, - Лавров - Цензор.НЕТ 3279
Надумали сперечатись з піндосами?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Мы не в вакууме живем! И Билецкий своими действиями подставляет Украину! тем что от нас отвернутся наши союзники и тогда кацапам намного проще нас порвать. Так кто он если не фсбшный поп Гапон
 показати весь коментар
 
Як зю-ботва хитро Білецького дискредитує - з позицій "доброжелатєлєй". ПНХ, ботва.
 показати весь коментар
 
 
Ждите Януковича, геноцида, Продолжение финансового рабства.
 показати весь коментар
 
 
Лавруха думает обдурить,бестолковый )) С таким клиентами как США и Англия такие номера не прокатывают.
 показати весь коментар
 
 
С нашим рыжим маразматиком проидет аж на "ура". А у бритов сейчас голова другим забита, там скотты референдум хотят повторить, и северо-ирландскиe колоборанты тоже воду мутят.
 показати весь коментар
 
 
Щас готов...потом не готов...Уберите ихтамнетов и через пару недель всё будет ОК! Все реальные твари свалят, если их в рашке не закроют, а остальные лапки вгору и ...насжезаставлялиатакмы Украину любим.
 показати весь коментар
 
 
То есть какого числа состоится вывод российской армии из Дебальцево ?
 показати весь коментар
 
 
Всё плохо. Наркоманы выпустили облигации внутреннего займа под 14%. Отдавать чем будут ? А ведь скоро.
 показати весь коментар
 
 
Твоя песня устарела. И ты это знаешь.
Тебе, просто, стыдно признать ся идиотом.
 показати весь коментар
 
Ти дійсно вовк? Те, що ти написав собачою мовою не є логічним запитанням чи твердженням.
 показати весь коментар
 
 
Шо, старческое недержание?
Ты ж со мной не общаешься.
Словесный энурез? Кремль готовий сприяти виконанню Мінських угод з боку ОРДЛО, - Лавров - Цензор.НЕТ 2252
 показати весь коментар
 
Нічого спільного з твоїми хворобами. Не бажаєш перейти на українську мову, чи твоє коріння за порєбріком?
 показати весь коментар
 
 
Тобто ти проти українців та української мови.
 показати весь коментар
 
Идиоты - это те жители Прилук, которые голосовали за зелёных. Теперь у них много свободного времени.
 показати весь коментар
 
 
Я особисто знаю жителів Прилук. Вони розумні люди і тому я буду їх переконувати зрозуміти антиукраїнську суть нової влади.
 показати весь коментар
 
 
Поздно, дружище. Телевизор сделал своё дело.
 показати весь коментар
 
 
Звичайно це є значною проблемою, але після кризи ми повернемося.
 показати весь коментар
 
 
Мені жаль, але Дебальцево повернуть після ліквідації росії.
 показати весь коментар
 
 
Лавров говорив про підтримку рішень і тверджень Донбасу, які його не стосуються. Тому не слухайте хворобливих тверджень ідіотів, які родом із Вірменії.
 показати весь коментар
 
 
Оце приєднає Лавров Україну до ОРДЛО, і все буде як в ОРДЛО.
 показати весь коментар
 
 
Это россия должна выполнять минские соглашения и убрать свои войска с Донбасса!
 показати весь коментар
 
 
Та ШО там ті "республіки" вирішують? Куди хутін поверне дишло, те й роблять.
 показати весь коментар
 
 
Украине и ее чиновникам, в том числе и Президенту Украины, следует выполнять собственные Законы и Конституцию. В правовом поле Украины нет то что называют Минскими соглашениями. Поэтому пусть Унылая лошадь их и выполняет. Подпись официального представителя РФ имеет место быть.....
 показати весь коментар
 
 
Жаль, що ви не бачите 50 відтінків сірого, які стали одним кольором чорного.
 показати весь коментар
 
 
як ці кацапські пи@дуни вже задовбали ... Миротворці ви наші
 показати весь коментар
 
 
Якщо ти кінь, то це не питання. А якщо ти кобила?
 показати весь коментар
 
 
3.14стаболы кремлевские готовы был выполнить Будапештскую бумагу....н,,акуй это на мацкву столицу мирового наи,...алово.
 показати весь коментар
 
Как Россия может содействовать если:
- ИХТАМНЕТ;
- т.н..ДНР и ЛНР независимы от России? Каламбур какой-то получается у Лаврова. Видать хороший кокс попался.
 показати весь коментар
 
 
Кацапи втомились тягти "кармільцев" на собі, вирішили, якнайшвидше, повсити це економічне, і не тільки, ярмо на шию Україні
 показати весь коментар
 
 
кацапстан официально стал сторонником и представителем сепаратизма на Донбассе
 показати весь коментар
 
 
"Республики" не являются субъектами Минских Соглашений. Стороны там, Украина и РФ, посредник - ОБСЕ. Этот ДБ, постоянно рассказывает сказки.
 показати весь коментар
 
 
Як казав руський класик Станіславський - "НЕ ВЕРЮ." (с)
 показати весь коментар
 
 
Заерзал Лавров , явно. Никто не обратил внимания , что ни он , ни Путин не озвучивают новьіе условия для проведения саммита Нормандской четверки , єто делают шавки , типа Пескова , Грьізлова и т.п.? Хороший знак того , что переговорьі состоятся , и без всяких хотелок Кремля.
 показати весь коментар
 
Якщо Россія вважає Україну братським народом то вона повина поступити по братськи:
1. Путін збирає брифінг на якому заявляє МИ ІДІОТИ. МИ НЕ ПОВИННІ НАПАДАТИ НА УКРАЇНУ.
2. Росія під наглядом ОБСЄ, спостерегачів стран Запада, та міжнародних засобів масової інформації виводить свої війська і віському техніку з Донбасу і Криму.
3. Путін перечисляє Україні кешом 50 млрд. долларів як компенсація за матеріальний і моральний збиток Україні.
 показати весь коментар
 
А шестой пункт где ?
6. Лидер Украиньі Енин получает звание Генералиссимуса и пожизненно назначается Президентом.
Так устроит , трололо?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору