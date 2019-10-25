 Польща хоче діалогу з Україною для вирішення "деяких проблем" історичного характеру, - Дуда

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі телеканалу Trwam і радіо Maryja сказав президент Польщі Анджей Дуда.
"Ми підтримуємо європейські амбіції України, підтримуємо Україну, на яку напали, і сьогодні частина її території не перебуває під її контролем. Ми твердо вимагаємо, щоб ці території було повернуто Україні, щоб Україна відновила свої кордони до анексії (Криму. – Ред.)", - заявив Дуда.
Водночас він додав, що у відносинах Польщі й України є "деякі проблеми" історичного характеру, і Польща хоче діалогу на цю тему, оскільки політичні відносини на рівні суспільств обох країн мають спиратися на правду.
"Відновлення ексгумацій є важливим кроком, який здійснений новою українською владою. Я задоволений, особисто порушував цю проблему з президентом Зеленським", - наголосив президент РП.
Як зазначалося, українська влада нещодавно дозволила польській стороні відновити пошукові роботи в Україні, які було призупинено після руйнування українського місця пам’яті у селі Грушовичі поблизу Перемишля в 2017 році. Польська сторона вже подала пропозиції щодо місць в Україні, де вона хоче вести пошуки останків польських жертв з першої половини XX століття.
О территориях речи не было.
Kandydat PiS na prezydenta Jarosław Kaczyński powiedział w czwartek w Sosnowcu, że cieszyłby się, gdyby jego kandydaturę poparł eurodeputowany Adam Gierek, syn b. pierwszego sekretarza KC PZPR. Kaczyński uważa, że Edward Gierek był "komunistycznym, ale jednak patriotą".
До речі, у тому вашому Станіславові петріоти виявилися у меншості - в оточенні зебілів та реваншистів п'ятої колони гідності. На Вербну неділю справжні петріоти встигли добратися тільки до Львова, та й то лиш ближче до вечора.
Но, как оказалось, даже по внутренним проблемам у нас, как минимум, две правды.
К сожалению.
Мне просто реально цікаво - на какую высоты бы эту Дуду послали "индейцы"?
И сколько бы отсудили.
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Насправді це дуже складні проблеми, які використовують коломийські для сварки між нашими народами.
Я думаю здесь чисто филосовский вопрос, всегда те кто воевал за Украину против кого то, для тех они будут врагами, а для Украиньі защитниками.
Смьісл здесь гавно месить, у каждого свои герои и защитники, на єтом и все.
но обосцались конкретно - еще бы секунда и пабедитель был бы другой...
но на правах пабедителей стырили у пабежденных все и уставы в том числе ....
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Польський моральний авторитет Єжи Гедройць на початку минулого сторіччя казав полякам: "Полякам треба визнати Вільнюс литовським, а Львів українським. Та позбавившись фантомних болей впевненно крокувати у майбутнє"
Но правда для всех разная!
Например: Степан Бандера. Для украинцев - герой. Для поляков - самый главный сепаратист и террорист.
... такая же беда, как и в случаи, когда высококлассные IT-шники начинают рассуждать о истории, менеджера туристического бизнеса о макроэкономике, а высокопрофессиональные военные начинают давать советы аграриям ...