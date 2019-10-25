 Стрілянина в Харкові: кілери намагалися ліквідувати соратника терориста Жиліна Ісакова, - "Радіо Свобода"

Про це джерела в правоохоронних органах повідомили "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Кілери здійснили замах на Георгія Ісакова, якого вважають соратником організатора бійцівського клубу "Оплот" Євгена Жиліна, убитого в Москві в 2016 році", - йдеться в замітці.

Офіційних даних про постраждалих поки немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один із стрільців у Харкові підірвав гранату і загинув під час переслідування поліцейськими, - джерело. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні в Харкові сталася стрілянина, у якій загинула одна людина.