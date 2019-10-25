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Все про:стрілянина (1059) Харків (1528)

 Стрілянина в Харкові: кілери намагалися ліквідувати соратника терориста Жиліна Ісакова, - "Радіо Свобода"

У Харкові стріляли в Георгія Ісакова - соратника ліквідованого ватажка "Оплоту" Євгена Жиліна.

Про це джерела в правоохоронних органах повідомили "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Кілери здійснили замах на Георгія Ісакова, якого вважають соратником організатора бійцівського клубу "Оплот" Євгена Жиліна, убитого в Москві в 2016 році", - йдеться в замітці.

Офіційних даних про постраждалих поки немає.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Один із стрільців у Харкові підірвав гранату і загинув під час переслідування поліцейськими, - джерело. ВIДЕО

Нагадаємо, сьогодні в Харкові сталася стрілянина, у якій загинула одна людина.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3155966
 
   
 Топ коментарі
 
Пора ликвидировать и соратников путина...
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Это дворники а не киллеры-они убирали дерьмо
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Надеюсь это просто бандитские разборки, а не народные мстители. Иначе жалко будет подорвавшего себя гранатой.
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Пора ликвидировать и соратников путина...
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Это дворники а не киллеры-они убирали дерьмо
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...По состоянию на 14:30 стали известны подробности происшествия. Как сообщили в Facebook участники организации Police Control Ukraine, конфликт вспыхнул в кафе торгового центра. "Георгий Исаков он же "Жора", с бандой сидели в кафе "Восторг", и там судя по всему между ними началась перепалка, которая вылилась в перестрелку на парковке", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате стрельбы погиб Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас находится в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь...
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...а вот и вся блатная компашка - до того как пострелялись:
Тайсон - убит, Хам - в реанимации, Титову - граната оторвала голову...
Стрілянина в Харкові: кілери намагалися ліквідувати соратника терориста Жиліна Ісакова, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 8481
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Заклик до повалення чинної\ влади? Ну-ну, Бакланов вже напружився!
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пули отравленные, может пропагандой Перестрелка в Харькове: киллеры пытались ликвидировать соратника террориста Жилина Исакова, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 6953
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Повара путина могут ликвидировать бо много знает.
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так это то шо чувак с гранатой который подорвался или другая стрельба , шо то я запутался.
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Есть отчего! Я уже тоже не врубаюсь. В разных источниках- разная инфа.
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ага, как то ребусами все на шифрах ни какой конкретики.
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подякуйте гуманним судам ім.поросьонко
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суд ім.Зе може все виправити..... а, хоча ні - він сдєлал всєх.
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а может поблагодарить 100% генпрокурора Зеленского ?
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Надеюсь это просто бандитские разборки, а не народные мстители. Иначе жалко будет подорвавшего себя гранатой.
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Так а кого в итоге убили? Соратика Жилина или горе-киллеров?. Никогда никого не убивал, по крайней мере сознательно, и не в праве советовать, но можно было и лучше подготовиться
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Значит, Исаков остался жив? а один из киллеров был блокирован в районе вокзала и подорвал себя гранатой. так пишут.
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Вот, самое последнее: По данным «Depo.Харьков», в перестрелке мог пострадать считающийся криминальным авторитетом Георгий Исаков по прозвищу «Жора» - соратник бывшего руководителя организации «Оплот» Евгения Жилина. На него ранее совершались вооруженные покушения и он получал огнестрельные ранения.(с).
А вопросы, наоборот- множаться.
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Ну и продолжение. Вот эта компашка, перед событиями: Стрілянина в Харкові: кілери намагалися ліквідувати соратника терориста Жиліна Ісакова, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 6279

Убитый в перестрелке, по данным канала, это «правая рука» Исакова Владимир Борох, также известный как «Тайсон», а сам Исаков сейчас в больнице.
Одного из участников конфликта полицейские якобы заметили у вокзала и подстрелили. Однако у него с собой было несколько гранат, одна из которых взорвалась.
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И что, негодяй из "русского мира" разгуливает по Хрякову?
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Когда правоохранительные органы бездействуют, кто-то другой берет правосудие в свои руки. В 2016 году убили главу оплота в москве, сейчас его помошника в харькове. Почему в донецке сажают за лайки под проукраинскими постами а в Харькове спокойно себе живет и ведет свою деятельность организатор "оплота"?
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Оплот в полном составе под крышей гепы и дупы, когда будут хоронить баньдюков посмотри внимательно на посетителей этого мероприятия и все станет ясно.
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Жилін ненавидів Україну і робив все можливе щоб її не було. А його соратник Исаков що був проти цього? Крім того, Оплот -терористична організація, а тому чому один з її керівників гуляє по Харькову серед білого зі зброєю в кишені. Пора вже наше СБУ якщо не розігнати повністю, то добряче почистити цей філіал ФСБ.
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Так , я не понял а оно падло,шо ещё живое ? Стрілянина в Харкові: кілери намагалися ліквідувати соратника терориста Жиліна Ісакова, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 136Ни фига себе ,это что такое ,это Грицак получается только пэтино воровство прикрывал ,вместо того, чтобы утилизировать врагов Украины ...ну и ну ...
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хочу напомнить, что уже полгода как президент Зеленский
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Там уже давно вместо "аматора" Грицака руководит СБУ сильный и опытный проФФесионал Стрілянина в Харкові: кілери намагалися ліквідувати соратника терориста Жиліна Ісакова, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 2691
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судя по видео киллеры те-же что недострелили Гепу
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Перестрелка в Харькове: киллеры пытались ликвидировать соратника террориста Жилина Исакова, - "Радіо Свобода"
с приходом к власти "новой" власти в Украине всё чаще и чётче начинают "работать" суды Линча
судить и садить нужно самих продажных судьишек но если не получается тогда пусть свой приговор озвучит и воплотит в реальность господин Линч
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Нє, ну як могло таке трапитись? В Україні ж нема закону, по якому дозволялось би носити короткостволи, стріляти з них, по кілька гранат за пазухой... Ось коли влада дозволить своїм громадянам купувати і носити пістолі, тоді - да... Нє, не вірю, щоб сьогодні, на вулицях, вдень, шмаляли зі шпалерів? Маячня! Хто їм дозволив? "Ніззя!"
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Возможно ,к ватникам эта банда отношения не имела.У Авакова мухи во рту ведутся.Какой прекрасный был город,а теперь.? Даже Гепу ни во что не ставят..
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Да, такой прекрасный, что сепары спокойно разгуливают по проспекту Жукова или Московскому и т.п. Рай для совка и всяких русских подстилок.
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Сейчас в Харькове нельзя быть ватником.Только из подворотни скулить.Молодёжь очень правильная и активная.Я пишаюсь.
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