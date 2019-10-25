 Стрілянина в Харкові: кілери намагалися ліквідувати соратника терориста Жиліна Ісакова, - "Радіо Свобода"

Про це джерела в правоохоронних органах повідомили "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Кілери здійснили замах на Георгія Ісакова, якого вважають соратником організатора бійцівського клубу "Оплот" Євгена Жиліна, убитого в Москві в 2016 році", - йдеться в замітці.
Офіційних даних про постраждалих поки немає.
Нагадаємо, сьогодні в Харкові сталася стрілянина, у якій загинула одна людина.
Отмечается, что в результате стрельбы погиб Владимир Борох, известный как "Тайсон", правая рука Жоры. Сам Жора сейчас находится в 4-й больнице с проникающим ранением в грудь...
Тайсон - убит, Хам - в реанимации, Титову - граната оторвала голову...
А вопросы, наоборот- множаться.
Убитый в перестрелке, по данным канала, это «правая рука» Исакова Владимир Борох, также известный как «Тайсон», а сам Исаков сейчас в больнице.
Одного из участников конфликта полицейские якобы заметили у вокзала и подстрелили. Однако у него с собой было несколько гранат, одна из которых взорвалась.
с приходом к власти "новой" власти в Украине всё чаще и чётче начинают "работать" суды Линча
судить и садить нужно самих продажных судьишек но если не получается тогда пусть свой приговор озвучит и воплотит в реальность господин Линч
https://www.youtube.com/watch?v=l9DFte6Id2w
https://www.youtube.com/watch?v=VtqE3lIuT18